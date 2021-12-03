«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2021)

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вчера, 16:51

«Уотфорд» примет «Манчестер Сити» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.19. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 7.50 и на победу хозяев по 14.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Уотфорд» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в девяти встречах. Всего у «Уотфорда» 19 забитых и 26 пропущенных в нынешнем сезоне АПЛ . Коллектив из Уотфорда в последних матчах уступил «Челси», проиграл «Лестеру» и выиграл у «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 балла. Команда выиграла десять поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Сити» 29 забитых и восемь пропущенных голов. В последних поединках «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы», обыграл «Вест Хэм» и «Эвертон».

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл шесть матчей кряду

«Уотфорд» выиграл всего один матч из последних пяти

У «Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только «Манчестер Сити» забьет по коэффициенту 1.93. «Уотфорд» очень плох в атаке и вряд ли сможет пробить мощную оборону «Сити». Гости могут выиграть всухую этот поединок.