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«Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2021)

вчера, 16:51

«Уотфорд» примет «Манчестер Сити» в рамках 15-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.677.371.21
Фонбет 14.00 7.50 1.19
Мелбет 15.00 7.50 1.22
1XBET 15.00 7.50 1.22
BetBoom 14.42 7.26 1.21

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Манчестер Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.19. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 7.50 и на победу хозяев по 14.00.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.70.

Форма команд

«Уотфорд» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 13 баллов. Команда выиграла четыре поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в девяти встречах. Всего у «Уотфорда» 19 забитых и 26 пропущенных в нынешнем сезоне АПЛ. Коллектив из Уотфорда в последних матчах уступил «Челси», проиграл «Лестеру» и выиграл у «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба 32 балла. Команда выиграла десять поединков, дважды играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Сити» 29 забитых и восемь пропущенных голов. В последних поединках «Манчестер Сити» выиграл у «Астон Виллы», обыграл «Вест Хэм» и «Эвертон».

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл шесть матчей кряду
  • «Уотфорд» выиграл всего один матч из последних пяти
  • У «Сити» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только «Манчестер Сити» забьет по коэффициенту 1.93. «Уотфорд» очень плох в атаке и вряд ли сможет пробить мощную оборону «Сити». Гости могут выиграть всухую этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.46 2.23 1.71
Мелбет 2.70 1.44
1XBET 2.70 1.44
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Все комментарии
yw36k6de8vb6
yw36k6de8vb6
вчера в 19:21
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выиграет матч.
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