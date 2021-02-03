«Ваасланд-Беверен» — «Остенде»: прогноз на матч Кубка Бельгии (03.02.2021)

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вчера, 17:12

«Ваасланд-Беверен» сыграет с «Остенде», матч состоится 3 февраля. Это будет очередной этап Кубка Бельгии по футболу.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на то, что победит «Остенде» с коэффициентом 1.82. Ничейный исход оценивают в 3.80, а в победу «Ваасланда» верят с коэффициентом 3.88.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» замыкает турнирную таблицу бельгийской Про-Лиги. У команды 21 очко в 25 матчах. Свой последний поединок «Ваасланд-Беверен» сыграл 29 января против «Антверпена» и проиграл его со счетом 2:3.

«Остенде» находится на восьмой строчке в таблице, у клуба 36 пунктов в активе. Свой последний матч «Остенде» сыграл 31 января против «Зюлте-Варегем», он закончился поражением со счетом 1:2.

Информация для ставок

● «Ваасланд-Беверен» не выиграл ни одного из последних пяти матчей

● «Остенде» выиграл два матча из пяти последних

● «Ваасланд-Беверен» — одна из наиболее пропускающих команд чемпионата, клуб пропустил уже 54 гола

Прогноз

Букмекеры БК Мелбет принимают ставки на победу «Остенде» и обе забьют с коэффициентом 3.28. Это будет очень сложный матч, но забитые мячи зрители точно увидят. Несмотря на проблемы в обороне, оба клуба часто забивают. Для команд это отличная возможность зацепиться за один трофей в сезоне.