«Валенсия» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (27.08.2021)

«Валенсия» примет «Алавес». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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27 августа 2021, 23:15
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Валенсию». Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, а на победу «Алавеса» по 4.00.
Форма команд
В «Валенсию» перебрался тренер из «Хетафе», который любит прагматичный футбол. Примерно так сейчас и играют «летучие мыши». Клуб из одноименного города находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды — четыре балла. Команда забила два мяча и пропустила один гол, у «лос чес» одна ничья и одна победа. «Валенсия» расправилась с «Хетафе» 1:0, а затем сыграла вничью с «Гранадой» 1:1.
«Алавес» стартовал ужасно. Клуб проиграл два стартовых тура, не набрав ни одного балла. Команда находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «Алавеса» — один забитый и пять пропущенных мячей. «Алавес» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4, а затем проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.
Информация для ставок
● «Алавес» проиграл три матча из последних пяти
● «Валенсия» выиграла три матча из последних пяти
● «Алавес» пропустил девять мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Идеальная ставка на эту игру — хотя бы одна команда не забьет и «Валенсия» не проиграет по коэффициенту 2.40.