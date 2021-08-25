ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыИспания. Примера 2021/2022

«Валенсия» — «Алавес». Прогноз на матч Примеры (27.08.2021)

сегодня, 14:23

«Валенсия» примет «Алавес». Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Испания. Примера 2021/2022
Валенсия
Алавес
- : -
27 августа 2021, 23:15
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.893.724.42
Фонбет 1.90 3.60 4.30
Мелбет 1.91 3.62 4.60
1XBET 1.91 3.62 4.60
BetBoom 1.87 3.63 4.52

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Валенсию». Поставить на их победу можно по коэффициенту 1.90. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.60, а на победу «Алавеса» по 4.00.

Форма команд

В «Валенсию» перебрался тренер из «Хетафе», который любит прагматичный футбол. Примерно так сейчас и играют «летучие мыши». Клуб из одноименного города находится на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды — четыре балла. Команда забила два мяча и пропустила один гол, у «лос чес» одна ничья и одна победа. «Валенсия» расправилась с «Хетафе» 1:0, а затем сыграла вничью с «Гранадой» 1:1.

«Алавес» стартовал ужасно. Клуб проиграл два стартовых тура, не набрав ни одного балла. Команда находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе «Алавеса» — один забитый и пять пропущенных мячей. «Алавес» уступил мадридскому «Реалу» со счетом 1:4, а затем проиграл «Мальорке» со счетом 0:1.

Информация для ставок

● «Алавес» проиграл три матча из последних пяти
● «Валенсия» выиграла три матча из последних пяти
● «Алавес» пропустил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Идеальная ставка на эту игру — хотя бы одна команда не забьет и «Валенсия» не проиграет по коэффициенту 2.40.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.70 1.70 2.27
Мелбет 1.73 2.29
1XBET 1.73 2.29
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии23
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии31
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 14:24
Мыши дома не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100