«Валенсия» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (30.01.2021)

«Валенсия» 30 января 2021 года принимает на своем стадионе «Эльче». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.
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1 : 0
завершен
30 января 2021, 20:30
суббота
Ставки букмекеров
Несмотря на плохую форму «Валенсии», букмекеры рекомендуют обратить внимание на возможную победу этого клуба в матче против «Эльче». Победу хозяев поля оценивают коэффициентом 1.65. Ничейный исход оценили в 3.70. Победа «Эльче» идет за 5.80.
Форма команд
«Валенсия» избавилась от своего капитана Дани Парехо, владелец клуба поссорился с болельщиками, а также уволил тренера Марселино. В итоге «лос чес» вынуждены бороться за место в середине таблицы. На данный момент «Валенсия» находится на 14-й строчке и имеет в активе 20 пунктов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:3, уступив «Севилье».
«Эльче» находится на 19-й строчке в таблице и имеет всего 17 пунктов в активе. Для клуба это далеко не лучший сезон, однако шанс на исправление ситуации все еще есть. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:2. В этом поединке нужна победа или ничья, чтобы оставаться в игре и продолжать сражаться за место в элите.
Информация для ставок
- «Валенсия» выиграла в двух из последних пяти матчей
- У «Эльче» две ничьих и три поражения в последних пяти матчах
- «Валенсия» (29) и «Эльче» (25) пропускают очень много голов в нынешнем сезоне Примеры
Прогноз
Букмекеры советуют обратить внимание на ставку тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.00. Эти команды много пропускают в нынешнем сезоне. Есть шанс, что они обменяются забитыми мячами и сделают это не один раз.
«Валенсия», несмотря на плохую форму, остается фаворитом данной встречи.
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