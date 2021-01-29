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«Валенсия» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (30.01.2021)

29 января 2021, 00:15

«Валенсия» 30 января 2021 года принимает на своем стадионе «Эльче». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.776.18
Fonbet Live! 1.08 8.50 100.00
Мелбет 1.73 3.69 5.46
Лига ставок 1.80 3.75 5.00

Ставки букмекеров

Несмотря на плохую форму «Валенсии», букмекеры рекомендуют обратить внимание на возможную победу этого клуба в матче против «Эльче». Победу хозяев поля оценивают коэффициентом 1.65. Ничейный исход оценили в 3.70. Победа «Эльче» идет за 5.80.

Форма команд

«Валенсия» избавилась от своего капитана Дани Парехо, владелец клуба поссорился с болельщиками, а также уволил тренера Марселино. В итоге «лос чес» вынуждены бороться за место в середине таблицы. На данный момент «Валенсия» находится на 14-й строчке и имеет в активе 20 пунктов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:3, уступив «Севилье».

«Эльче» находится на 19-й строчке в таблице и имеет всего 17 пунктов в активе. Для клуба это далеко не лучший сезон, однако шанс на исправление ситуации все еще есть. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:2. В этом поединке нужна победа или ничья, чтобы оставаться в игре и продолжать сражаться за место в элите.

Информация для ставок

  • «Валенсия» выиграла в двух из последних пяти матчей
  • У «Эльче» две ничьих и три поражения в последних пяти матчах
  • «Валенсия» (29) и «Эльче» (25) пропускают очень много голов в нынешнем сезоне Примеры

Прогноз

Букмекеры советуют обратить внимание на ставку тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.00. Эти команды много пропускают в нынешнем сезоне. Есть шанс, что они обменяются забитыми мячами и сделают это не один раз.

«Валенсия», несмотря на плохую форму, остается фаворитом данной встречи.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.673.776.18
Fonbet Live! 1.08 8.50 100.00
Мелбет 1.73 3.69 5.46
Лига ставок 1.80 3.75 5.00
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