«Валенсия» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (30.01.2021)

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29 января 2021, 00:15

«Валенсия» 30 января 2021 года принимает на своем стадионе «Эльче». Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Несмотря на плохую форму «Валенсии», букмекеры рекомендуют обратить внимание на возможную победу этого клуба в матче против «Эльче». Победу хозяев поля оценивают коэффициентом 1.65. Ничейный исход оценили в 3.70. Победа «Эльче» идет за 5.80.

Форма команд

«Валенсия» избавилась от своего капитана Дани Парехо, владелец клуба поссорился с болельщиками, а также уволил тренера Марселино. В итоге «лос чес» вынуждены бороться за место в середине таблицы. На данный момент «Валенсия» находится на 14-й строчке и имеет в активе 20 пунктов. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:3, уступив «Севилье».

«Эльче» находится на 19-й строчке в таблице и имеет всего 17 пунктов в активе. Для клуба это далеко не лучший сезон, однако шанс на исправление ситуации все еще есть. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:2. В этом поединке нужна победа или ничья, чтобы оставаться в игре и продолжать сражаться за место в элите.

Информация для ставок

«Валенсия» выиграла в двух из последних пяти матчей

У «Эльче» две ничьих и три поражения в последних пяти матчах

«Валенсия» (29) и «Эльче» (25) пропускают очень много голов в нынешнем сезоне Примеры

Прогноз

Букмекеры советуют обратить внимание на ставку тотал голов больше 2,5 с коэффициентом 2.00. Эти команды много пропускают в нынешнем сезоне. Есть шанс, что они обменяются забитыми мячами и сделают это не один раз.

«Валенсия», несмотря на плохую форму, остается фаворитом данной встречи.

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