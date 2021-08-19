«Вальядолид» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (20.08.2021)

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вчера, 18:36

20 августа 2021 года стартует очередной тур Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вальядолид». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу гостей по 5.50.

Форма команд

«Вальядолид» стартовал с ничейного исхода. Команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб сыграл вничью со счетом 1:1 в матче против «Лас-Пальмаса». Команда не смогла порадовать болельщиков в товарищеских матчах, а в прошлом сезоне «Вальядолид» был одним из худших клубов Примеры.

«Сарагоса» в прошлом сезоне порадовала хорошим уровнем игры, команда старалась играть в атаку и много забивала. Начало этого сезона не похоже на то, что было раньше. Клуб не смог забить и победить в первом поединке с «Ибицей». «Сарагоса» находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Сарагоса» не побеждает три матча кряду

● «Вальядолид» не проигрывает четыре игры кряду

● «Сарагоса» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Вальядолид» находится в гораздо лучшей форме, чем соперник, поэтому стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Вальядолид» победит по коэффициенту 2.50.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.