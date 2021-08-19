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«Вальядолид» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (20.08.2021)

вчера, 18:36

20 августа 2021 года стартует очередной тур Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.723.466.02
Фонбет 1.75 3.40 5.40
BetBoom 1.80 3.40 5.50

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вальядолид». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.73. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу гостей по 5.50.

Форма команд

«Вальядолид» стартовал с ничейного исхода. Команда расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб сыграл вничью со счетом 1:1 в матче против «Лас-Пальмаса». Команда не смогла порадовать болельщиков в товарищеских матчах, а в прошлом сезоне «Вальядолид» был одним из худших клубов Примеры.

«Сарагоса» в прошлом сезоне порадовала хорошим уровнем игры, команда старалась играть в атаку и много забивала. Начало этого сезона не похоже на то, что было раньше. Клуб не смог забить и победить в первом поединке с «Ибицей». «Сарагоса» находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

● «Сарагоса» не побеждает три матча кряду

● «Вальядолид» не проигрывает четыре игры кряду

● «Сарагоса» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Вальядолид» находится в гораздо лучшей форме, чем соперник, поэтому стоит присмотреться к ставке на то, что хотя бы одна команда не забьет и «Вальядолид» победит по коэффициенту 2.50.

Ранее букмекеры предлагали интригующий коэффициент на матч чемпионата Турции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.92 1.93 1.52 2.63
BetBoom 1.98 1.86 1.56 2.50 1.27 3.90
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Все комментарии
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вчера в 22:02
Футбольный клуб «Вальядолид» выиграет матч.
9ey598cpszad
9ey598cpszad
вчера в 19:35
Футбольный клуб «Вальядолид» одержит победу.
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