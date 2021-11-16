Венесуэла — Перу. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

Сборная Венесуэлы примет Перу в рамках квалификации ЧМ-2022, который пройдет на территории Катара. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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1 : 2
завершен
17 ноября 2021, 00:00
среда
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что фаворитом этого поединка является сборная Перу. Поставить на команду можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа Венесуэлы в 3.05.
Дополнительная ставка на этот матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.85.
Форма команд
Венесуэла расположилась на последней строчке в турнирной таблице. Сборная смогла набрать всего семь пунктов. В активе команды две победы, одна ничья и десять поражений. Венесуэла забила восемь мячей и пропустила в свои ворота 23 гола. В последних матчах сборная смогла проиграть и выиграть у Эквадора, а также уступить Чили. Команда очень мало забивает, это касается всех турниров, а не только этого отбора.
Сборная Перу занимает седьмую строчку в турнирной таблице южноамериканского отбора. В активе этой команды 14 баллов. Перуанцы выиграли четыре поединка, дважды играли вничью и проиграли в семи встречах. Всего в группе команда забила 13 голов и пропустила 19 мячей. В последних поединках сборная Перу обыграла Боливию, а также проиграла Аргентине и уступила Боливии во второй игре.
Информация для ставок
- Сборная Венесуэлы выиграла один матч из последних десяти
- У сборной Перу две победы в пяти последних поединках
- Венесуэла пропускала минимум один гол в девяти матчах из последних десяти
Прогноз
В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.00. Сборные Южной Америки очень редко забивают больше двух голов за матч.