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Венесуэла — Перу. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

16 ноября 2021, 10:29

Сборная Венесуэлы примет Перу в рамках квалификации ЧМ-2022, который пройдет на территории Катара. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Венесуэла
Перу
1 : 2
завершен
17 ноября 2021, 00:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.303.162.42
Фонбет 3.40 3.10 2.30
Мелбет 3.31 3.16 2.42
1XBET 3.44 3.18 2.26

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что фаворитом этого поединка является сборная Перу. Поставить на команду можно по коэффициенту 2.45. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа Венесуэлы в 3.05.

Дополнительная ставка на этот матч — «обе команды забьют — нет», по коэффициенту 1.85.

Форма команд

Венесуэла расположилась на последней строчке в турнирной таблице. Сборная смогла набрать всего семь пунктов. В активе команды две победы, одна ничья и десять поражений. Венесуэла забила восемь мячей и пропустила в свои ворота 23 гола. В последних матчах сборная смогла проиграть и выиграть у Эквадора, а также уступить Чили. Команда очень мало забивает, это касается всех турниров, а не только этого отбора.

Сборная Перу занимает седьмую строчку в турнирной таблице южноамериканского отбора. В активе этой команды 14 баллов. Перуанцы выиграли четыре поединка, дважды играли вничью и проиграли в семи встречах. Всего в группе команда забила 13 голов и пропустила 19 мячей. В последних поединках сборная Перу обыграла Боливию, а также проиграла Аргентине и уступила Боливии во второй игре.

Информация для ставок

  • Сборная Венесуэлы выиграла один матч из последних десяти
  • У сборной Перу две победы в пяти последних поединках
  • Венесуэла пропускала минимум один гол в девяти матчах из последних десяти

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на тотал голов меньше двух по коэффициенту 2.00. Сборные Южной Америки очень редко забивают больше двух голов за матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.85 1.56 2.50 1.25 4.12
Мелбет 1.50 2.68
1XBET 1.50 2.68
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16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
16 ноября в 12:37
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
m7cvnmq53e4m
m7cvnmq53e4m
16 ноября в 11:57
Перу одержит победу.
x462n7q2ff5h
x462n7q2ff5h
16 ноября в 11:56
Перу выиграет матч.
shlomo
shlomo
16 ноября в 10:41
Перуанцы выиграют
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