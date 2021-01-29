«Вердер» — «Шальке». Прогноз на матч Бундеслиги (30.01.2021)

1611918661

29 января 2021, 14:11

19-й тур Бундеслиги подарит нам интересную встречу, где «Вердер» примет на своем поле «Шальке». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров. Поединок пройдет 30 января 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, предлагая коэффициент на их победу 1.91. Поверить в успех гостей можно за 4.2. Ничейный результат котируется цифрой 3.65.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.91. На ТМ 2.5 коэффициент немного больше — 1.95.

Форма команд

Игра «Вердера» в последнем месяце как удивляла болельщиков, так и разочаровывала. Команда не может обрести стабильность, но брать очки у них изредка получается. Команда занимает 13-е место и имеет отрыв от зоны вылета в 6 очков. В прошлом туре клуб из Бремена легко справился на выезде с «Гертой» (1:4), а ранее минимально уступил «Боруссии М» (1:0).

«Шальке» продолжает оставаться самым безнадежным коллективом в Бундеслиге. Победа над «Хоффенхаймом» не дала команде ничего полезного, кроме 3 очков в копилку. На данный момент сложно представить, за счет чего команда может сохранить прописку в Бундеслиге. В прошлой игре клуб проиграл «Баварии» (0:4), а туром ранее дома уступил «Кельну» (1:2). Остается только наблюдать с интересом за ситуацией с клубом в дальнейшем.

Информация для ставок

· Четыре из пяти последних игр «Вердера» заканчивались исходом ТМ 2.5.

· На своем поле «Вердер» выиграл только одну игру из шести.

· В шести последних матчах между командами было забито 3 мяча или больше.

Прогноз

«Шальке» находится в глубоком кризисе уже целый календарный год. В такой ситуации остается предполагать, что и команда из Бремена сможет справиться с ними на своем стадионе. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу «Вердера» можно с коэффициентом 1.91. Матч обещает быть интересным, ведь болельщики каждый тур ждут возрождения от «Шальке».