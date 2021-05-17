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«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (17.05.2021)

сегодня, 00:57

В 37-м туре чемпионата Италии в гости к «Вероне» приедет «Болонья», которая попытается на выезде забрать три очка. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.383.10
Мелбет 2.53 3.32 3.13
1XBET 2.53 3.32 3.13
BetBoom 2.45 3.28 3.13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется в 3.25, а победа «Болоньи» принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

ТБ 2,5 идет по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Верона» занимает место в середине турнирной таблицы, но результаты команды не радуют болельщиков и руководство. Коллектив набрал всего два очка в последних пяти матчах, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тактические и игровые действия команды. Последними матчами в Серии А для «Вероны» стали поражения от «Кротоне» (1:2) и ничья с «Торино» (1:1).

«Болонья» расположилась на две позиции ниже «Вероны». Коллектив также давно не побеждает, но сильно это итоговое положение команды не поменяет. Тем не менее тренерский штаб обязан обратить внимание на результаты команды и принять меры, чтобы добиться победы в ближайших двух поединках. В прошлой игре «Болонья» проиграла «Дженоа» (0:2), а туром ранее разошлась миром с «Удинезе» (1:1).

Информация для ставок

  • «Верона» не может выиграть семь матчей подряд, а «Болонья» не знает побед уже пять поединков
  • Шесть из семи последних домашних матчей «Вероны» завершились тоталом меньше 2,5 мячей
  • «Верона» не может обыграть «Болонью» в шести последних встречах
  • Четыре последних матча между коллективами завершились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому предполагаем, что яркой игры и большого количества опасных моментов ожидать не стоит. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Венеция» — «Лечче».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.31 1.72
1XBET 2.31 1.72
BetBoom 3.63 1.31 2.25 1.68 1.76 2.12
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