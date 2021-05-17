«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (17.05.2021)

1621202230

сегодня, 00:57

В 37-м туре чемпионата Италии в гости к «Вероне» приедет «Болонья», которая попытается на выезде забрать три очка. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.45. Ничейный результат котируется в 3.25, а победа «Болоньи» принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

ТБ 2,5 идет по коэффициенту 1.72. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Верона» занимает место в середине турнирной таблицы, но результаты команды не радуют болельщиков и руководство. Коллектив набрал всего два очка в последних пяти матчах, поэтому тренерскому штабу необходимо вносить изменения в тактические и игровые действия команды. Последними матчами в Серии А для «Вероны» стали поражения от «Кротоне» (1:2) и ничья с «Торино» (1:1).



«Болонья» расположилась на две позиции ниже «Вероны». Коллектив также давно не побеждает, но сильно это итоговое положение команды не поменяет. Тем не менее тренерский штаб обязан обратить внимание на результаты команды и принять меры, чтобы добиться победы в ближайших двух поединках. В прошлой игре «Болонья» проиграла «Дженоа» (0:2), а туром ранее разошлась миром с «Удинезе» (1:1).

Информация для ставок

«Верона» не может выиграть семь матчей подряд, а «Болонья» не знает побед уже пять поединков

Шесть из семи последних домашних матчей «Вероны» завершились тоталом меньше 2,5 мячей

«Верона» не может обыграть «Болонью» в шести последних встречах

Четыре последних матча между коллективами завершились тоталом меньше 2,5 мячей

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому предполагаем, что яркой игры и большого количества опасных моментов ожидать не стоит. Сделать ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Венеция» — «Лечче».