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«Вест Хэм» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (01.12.2021)

29 ноября 2021, 19:23

«Вест Хэм» сыграет против «Брайтона» в рамках 14-го тура АПЛ. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.053.593.92
Фонбет 2.00 3.50 3.75
BetBoom 2.03 3.58 3.82

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вест Хэм». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Брайтона» в 4.10.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. Команда выиграла семь поединков, дважды играла вничью и проиграла в четырех играх. Всего у «Вест Хэма» 24 забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах клуб из Лондона проиграл «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптону», а также выиграл у «Ливерпуля».

«Брайтон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — четыре победы, шесть ничьих и три поражения. «Брайтон» забил 12 голов и пропустил 14 мячей. Отметим, что в этом сезоне «Брайтон» набрал 18 пунктов.

Информация для ставок

● «Брайтон» не может выиграть вот уже девять поединков кряду
● «Вест Хэм» проиграл два матча из последних пяти
● У «Брайтона» один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победа «Брайтона» по коэффициенту 1.95. Гости могут вырвать один балл даже в сложных матчах.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 03:30
Победа команды "Вест Хэма" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
29 ноября в 21:18
Молотобойцы не проиграют...
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