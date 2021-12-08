«Вест Хэм» — «Динамо». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

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вчера, 20:25

9 декабря 2021 года состоится поединок «Вест Хэм» — «Динамо». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вест Хэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Динамо» в 3.65.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и ни одного поражения. Английский коллектив забил 11 голов и пропустил два мяча.

У «Динамо» семь баллов и вторая строчка в турнирной таблице. В активе хорватского клуба — две победы, одна ничья и два поражения. Всего в группе Н у коллектива восемь забитых и шесть пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Вест Хэм» выиграл два матча из последних пяти

● «Динамо» выиграло один матч из последних пяти

● У «Вест Хэма» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Динамо» по коэффициенту 1.85. «Вест Хэм» уже выполнил задачу и вышел в плей-офф Лиги Европы, поэтому клуб может сыграть резервными игроками и дать шанс «Динамо» следом пробраться в следующую стадию.