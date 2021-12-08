ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыЛига Европы 2021/2022

«Вест Хэм» — «Динамо». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)

вчера, 20:25

9 декабря 2021 года состоится поединок «Вест Хэм» — «Динамо». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.753.76
BetBoom 1.98 3.68 3.93

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вест Хэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Динамо» в 3.65.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 13 баллов. У команды четыре победы, одна ничья и ни одного поражения. Английский коллектив забил 11 голов и пропустил два мяча.

У «Динамо» семь баллов и вторая строчка в турнирной таблице. В активе хорватского клуба — две победы, одна ничья и два поражения. Всего в группе Н у коллектива восемь забитых и шесть пропущенных голов.

Информация для ставок

● «Вест Хэм» выиграл два матча из последних пяти
● «Динамо» выиграло один матч из последних пяти
● У «Вест Хэма» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Динамо» по коэффициенту 1.85. «Вест Хэм» уже выполнил задачу и вышел в плей-офф Лиги Европы, поэтому клуб может сыграть резервными игроками и дать шанс «Динамо» следом пробраться в следующую стадию.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.39 2.05 1.83 1.61 2.41
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
Вчера, 11:28Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:43
Молотобойцы точно не проиграют...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100