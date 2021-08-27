«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (28.08.2021)

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сегодня, 19:07

«Вест Хэм» сыграет против «Кристал Пэлас». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Вест Хэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.57. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.00 и на победу «Пэлас» по 6.00.

Форма команд

«Вест Хэм» расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — шесть баллов. Команда выиграла два поединка. «Вест Хэм» в первом туре обыграл «Ньюкасл» со счетом 4:2, а затем уничтожил «Лестер» 4:1.

«Кристал Пэлас» стартовал не лучшим образом. У команды один балл в активе. «Кристал Пэлас» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В первом туре команда проиграла «Челси» 0:3, а во втором матче сыграла вничью с «Брентфордом», этот поединок завершился со счетом 0:0.

Информация для ставок

● «Кристал Пэлас» не побеждает три матча кряду

● «Вест Хэм» не проигрывает на протяжении 12 игр кряду

● «Кристал Пэлас» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Вест Хэм» находится в прекрасной форме, клуб не проигрывает более десяти поединков кряду. В этом поединке можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.40, а также на то, что «Вест Хэм» забьет в обоих таймах по 2.40.

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