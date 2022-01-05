«Вестерн Юнайтед» — «Сидней». Прогноз на матч Лиги-А Австралии  (07.01.2022)

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05 января 2022, 19:11

7 января 2022 года состоится поединок «Вестерн Юнайтед — Сидней». Матч пройдет в рамках очередного тура Лиги-А Австралии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Австралии.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сидней». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев поля в 3.20. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Вестерн Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды четыре победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Коллектив забил пять мячей и пропустил четыре гола. В последних поединках «Вестерн» уступил со счетом 3:1«Мельбурн Виктори», а также выиграл у «Аделаиды Юнайтед» 1:0 и обыграл «Брисбен Роар» 1:0.



«Сидней» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Сиднея» семь забитых и шесть пропущенных мячей. Коллектив победил «Макартур» 0:3, а также справился с «Веллингтон Феникс» 2:1 и проиграл «Централ Кост Маринерс» 2:0.

Информация для ставок

«Вестерн Юнайтед» выиграл три матча из последних пяти

«Сидней» выиграл три матча из последних пяти

У «Вестерн Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Вестерна» или ничейный исход по коэффициенту 1.62. «Вестерн» смотрится неплохо в последних матчах и явно не хуже выглядит, чем оппонент. Так что «Вестерн» способен преподнести сюрприз. Гости хороши в атаке, они много забивают, но маловероятно, что здесь будет много голов.