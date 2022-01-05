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«Вестерн Юнайтед» — «Сидней». Прогноз на матч Лиги-А Австралии  (07.01.2022)

05 января 2022, 19:11

7 января 2022 года состоится поединок «Вестерн Юнайтед — Сидней». Матч пройдет в рамках очередного тура Лиги-А Австралии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Австралии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.332.33
Мелбет 3.05 3.52 2.30
1XBET 3.05 3.52 2.30

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сидней». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа хозяев поля в 3.20. В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Вестерн Юнайтед» идет в нынешнем сезоне на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 12 баллов. У команды четыре победы, ни одного ничейного исхода и два поражения. Коллектив забил пять мячей и пропустил четыре гола. В последних поединках «Вестерн» уступил со счетом 3:1«Мельбурн Виктори», а также выиграл у «Аделаиды Юнайтед» 1:0 и обыграл «Брисбен Роар» 1:0.


«Сидней» идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — восемь баллов. Команда выиграла два поединка, дважды играла вничью и проиграла в двух встречах. Всего у «Сиднея» семь забитых и шесть пропущенных мячей. Коллектив победил «Макартур» 0:3, а также справился с «Веллингтон Феникс» 2:1 и проиграл «Централ Кост Маринерс» 2:0.

Информация для ставок

«Вестерн Юнайтед» выиграл три матча из последних пяти
«Сидней» выиграл три матча из последних пяти
У «Вестерн Юнайтед» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на победу «Вестерна» или ничейный исход по коэффициенту 1.62. «Вестерн» смотрится неплохо в последних матчах и явно не хуже выглядит, чем оппонент. Так что «Вестерн» способен преподнести сюрприз. Гости хороши в атаке, они много забивают, но маловероятно, что здесь будет много голов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.42 1.96 1.93 1.56 2.51
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.96 1.93
Все комментарии
Gahi
Gahi
05 января в 22:42
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
awcnfezjxff6
awcnfezjxff6
05 января в 20:17
Футбольный клуб «Сидней» одержит победу.
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