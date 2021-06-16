«Вилла Далмине» — «Депортиво Морон». ‎Прогноз на матч аргентинской Примеры Насьональ (17.06.2021)

«Вилла Далмине» сыграет против «Депортиво Морон» в рамках очередного тура Аргентинской Примеры Насьональ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.
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завтра, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Депортиво Морон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на хозяев поля по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 2.80.
Форма команд
«Вилла Далмине» выступает в группе В. Команда находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. «Вилла» ужасна в нынешнем сезоне, нет никаких причин полагать, что ситуация может резко измениться в лучшую сторону. Следующий матч может стать для «Виллы» очередным провалом.
«Депортиво Морон», как и «Вилла», играет в группе В. Команда находится на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе четыре победы. В последних матчах «Морон» смотрится неплохо, команда не проигрывает несколько игр кряду и выглядит хорошо в поединках против команд выше уровнем. «Морон» выглядит фаворитом в грядущем противостоянии.
Информация для ставок
- «Морон» не проигрывает три матча кряду
- «Вилла Далмине» не может победить вот уже 14 игр подряд
- «Морон» забил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Морона» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на гол с 31-й по 45-ю минуту матча — 3.10.
Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ТБ(3) по коэффициенту 1.78 в матче «Акранес» — «КА Акурейри».