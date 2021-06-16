«Вилла Далмине» — «Депортиво Морон». ‎Прогноз на матч аргентинской Примеры Насьональ (17.06.2021)

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сегодня, 00:49

«Вилла Далмине» сыграет против «Депортиво Морон» в рамках очередного тура Аргентинской Примеры Насьональ. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Депортиво Морон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.70. Также можно сделать ставку на хозяев поля по коэффициенту 2.85. Еще одна актуальная ставка — ничейный исход за 2.80.

Форма команд

«Вилла Далмине» выступает в группе В. Команда находится на последней, 18-й строчке в турнирной таблице. «Вилла» ужасна в нынешнем сезоне, нет никаких причин полагать, что ситуация может резко измениться в лучшую сторону. Следующий матч может стать для «Виллы» очередным провалом.

«Депортиво Морон», как и «Вилла», играет в группе В. Команда находится на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе четыре победы. В последних матчах «Морон» смотрится неплохо, команда не проигрывает несколько игр кряду и выглядит хорошо в поединках против команд выше уровнем. «Морон» выглядит фаворитом в грядущем противостоянии.

Информация для ставок

«Морон» не проигрывает три матча кряду

«Вилла Далмине» не может победить вот уже 14 игр подряд

«Морон» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на победу «Морона» и ТМ 4.5 по коэффициенту 2.75. Также можно поставить на гол с 31-й по 45-ю минуту матча — 3.10.