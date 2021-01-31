«Виллем II» — «Эммен». Прогноз на матч Эредивизие (31.01.2021)

1612074216

вчера, 09:23

«Виллем II» принимает на своем поле «Эммен». Матч пройдет в рамках очередного тура нидерландского чемпионата 31 января. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Несмотря на ужасную форму обоих клубов, букмекеры верят в победу «Виллем II» — коэффициент 2.00. Ничейный исход оценили в 3.60, а победу «Эммена» в 3.60. Этот поединок будет очень интересным с точки зрения положения команд в турнирной таблице, однако думать о том, что это будет зрелищная игра, не приходится.

Форма команд

«Виллем II» — одна из худших команд чемпионата Нидерландов. Они находятся на 17-й строчке в таблице и имеют в активе 10 очков. Клуб Адри Костера наверняка покинет высший дивизион. Сейчас у команды худший отрезок в нынешнем сезоне. Свой последний матч они проиграли со счетом 1:3.

«Эммен» замыкает турнирную таблицу нидерландского первенства. У клуба шесть баллов в активе и это официально худшая команда чемпионата. Свой последний матч команда проиграла со счетом 0:3. Побед «Эммен» не знает очень давно, сейчас у клуба невероятно ужасная серия.

Информация для ставок

«Эммен» пропустил 47 мячей в нынешнем сезоне — худшая команда лиги по этому показателю

«Виллем II» пропустил 42 гола в нынешнем сезоне — одна из худших команд лиги по этому показателю

«Эммен» и «Виллем II» не выиграли ни одного из последних пяти матчей

Прогноз

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на тотал больше 2,5 голов по коэффициенту 1.70. Также можно сделать ставку на тотал больше 1,5 голов в первом тайме по коэффициенту 2.45. Оба клуба невероятно много пропускают, этим можно воспользоваться и сделать хорошую ставку.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лилль» — «Дижон».