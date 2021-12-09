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«Виллем II» — «Камбур». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (10.12.2021)

09 декабря 2021, 17:38

В рамках 16-го тура Высшей лиги Нидерландов «Виллем II» примет «Камбур». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Виллем II
Камбюр
1 : 3
завершен
10 декабря 2021, 22:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.483.592.90
Фонбет 2.40 3.55 2.80
Мелбет 2.48 3.64 2.68

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Виллем II». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.75, а победа «Камбура» в 2.85.

Дополнительная ставка на матч — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.53.

Форма команд

В этом сезоне «Виллем II» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи встречах, набрав 18 баллов. Всего за 15 матчей в Высшей лиге Нидерландов коллектив забил 16 и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Виллем II» проиграл «Аяксу» и уступил «Гоу Эхед Иглс» и «Херенвену».

«Камбур» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. У команды восемь побед, ни одного ничейного исхода и семь поражений. Всего у коллектива 27 забитых и 35 пропущенных голов. В последних матчах этот нидерландский клуб проиграл «Витессу», а также обыграл «Неймеген» и «Утрехт». Команда показывает неплохой уровень игры и заслуженно находится в топ-7 чемпионата.

Информация для ставок

  • «Камбур» проиграл один матч из последних пяти
  • «Виллем II» не побеждает девять матчей подряд
  • У «Камбура» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.45. В чемпионате Нидерландов всегда забивают много голов, эта игра не станет исключением из правил.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.74 1.74 2.16
Мелбет 2.23 1.73
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Все комментарии
Gahi
Gahi
09 декабря в 23:27
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
yce6d8pbmt8f
yce6d8pbmt8f
09 декабря в 19:54
Футбольный клуб «Виллем II» (Тилбург) одержит победу.
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