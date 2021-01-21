«Виллем II» — «Зволле». Прогноз на матч Эредивизи (22.01.2021)

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21 января 2021, 22:12

22 января «Виллем II» принимает на своем стадионе «Зволле» в рамках очередного тура голландской Эредивизи. Это будет матч средних команд, которые должны продемонстрировать всё, на что способны и вырваться вперед в турнирной таблице. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на грядущий поединок в нидерландском первенстве.

Ставки букмекеров

Мнения букмекеров разделились. «Виллем II» считают фаворитом за коэффициент 2,39, в то же время у гостей есть все шансы на то, чтобы выиграть этот матч за коэффициент 2,78. В вероятность ничейного исхода в этом поединке верят за коэффициент 3,56. Матчи средних команд всегда сложно оценить. Здесь такая же ситуация, но «Виллем II» видится большим фаворитом, чем его противник.

Форма команд

«Виллем II» находится на 16-й строчке в таблице и имеет всего 10 баллов в активе. Команда уже в зоне вылета, в случае поражения она лишь усугубит своё положение. Свой последний матч клуб Адри Костера сыграл вничью со счетом 1:1. Для «Виллема II» это один из немногих шансов помочь себе вырваться и догнать конкурентов.

«Зволле» находится на 13-й строчке в таблице и имеет 17 пунктов. Как и в случае противника «Зволле», этому клубу очень нужны очки, иначе он рискует попасть в ситуацию «Виллема II». Свой последний поединок команда Йона Стигмана проиграла со счетом 2:0 и захочет выплеснуть негативную энергию на своих следующих соперников.

Информация для ставок

«Виллем II» не может победить уже пятый матч кряду

«Зволле» выиграл лишь один из последних пяти матчей

«Виллем II» одна из худших команд в плане обороны — 36 пропущенных мячей

Прогноз

Учитывая статистику этих команд, букмекеры рекомендуют сделать ставку на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 гола с коэффициентом 2,70. Эти команды ужасно играют в атаке и часто пропускают, особенно это касается хозяев поля.