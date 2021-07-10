«Вилья Эспаньола» — «Депортиво Мальдонадо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.07.2021)

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сегодня, 02:55

«Вилья Эспаньола» примет «Депортиво Мальдонадо» в рамках 10-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают свое предпочтение «Депортиво Мальдонадо». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Победа «Вилья Эспаньолы» оценивается в 2.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.

Форма команд

«Вилья Эспаньола» находится на 16-й, последней строчке в турнирной таблице с 3 набранными баллами. На счету клуба три ничьи и шесть поражений. Команда забила 7 голов и пропустила 16 мячей. «Эспаньола» находится в ужасной форме и лишь изредка разбавляет поражения ничейными результатами.

«Депортиво Мальдонадо» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 12 баллами в активе. Команда в этом сезоне трижды побеждала, трижды играла вничью и столько же проигрывала. На счету клуба 11 забитых и 15 пропущенных мячей. «Депортиво Мальдонадо» не может похвастаться стабильностью. В последних 4 турах команда набрала 4 очка.

Информация для ставок

«Эспаньола» пропустила десять голов в последних пяти матчах

«Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти

«Эспаньола» не может победить девять игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «только одна команда забьет в обоих таймах», по коэффициенту 2.45.

Букмекеры также предлагают два интересных коэффициента на матч чемпионата Бразилии.