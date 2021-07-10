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«Вилья Эспаньола» — «Депортиво Мальдонадо». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (10.07.2021)

сегодня, 02:55

«Вилья Эспаньола» примет «Депортиво Мальдонадо» в рамках 10-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.963.592.37
Лига Ставок 2.85 3.25 2.48
Мелбет 2.92 3.11 2.47
1XBET 2.77 3.24 2.50
BetBoom 2.70 3.30 2.55

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают свое предпочтение «Депортиво Мальдонадо». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Победа «Вилья Эспаньолы» оценивается в 2.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4.

Форма команд

«Вилья Эспаньола» находится на 16-й, последней строчке в турнирной таблице с 3 набранными баллами. На счету клуба три ничьи и шесть поражений. Команда забила 7 голов и пропустила 16 мячей. «Эспаньола» находится в ужасной форме и лишь изредка разбавляет поражения ничейными результатами.

«Депортиво Мальдонадо» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице с 12 баллами в активе. Команда в этом сезоне трижды побеждала, трижды играла вничью и столько же проигрывала. На счету клуба 11 забитых и 15 пропущенных мячей. «Депортиво Мальдонадо» не может похвастаться стабильностью. В последних 4 турах команда набрала 4 очка.

Информация для ставок

  • «Эспаньола» пропустила десять голов в последних пяти матчах
  • «Депортиво Мальдонадо» выиграл два матча из последних пяти
  • «Эспаньола» не может победить девять игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «только одна команда забьет в обоих таймах», по коэффициенту 2.45.

Букмекеры также предлагают два интересных коэффициента на матч чемпионата Бразилии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.44 1.94 1.91 1.52 2.60
Лига Ставок 2.70 1.43 1.86 1.88 1.49 2.50
Мелбет 1.87 1.87
1XBET 1.41 2.78
BetBoom 2.70 1.43 1.86 1.88 1.47 2.56
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