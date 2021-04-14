«Витория» — «Санта-Клара». Прогноз на матч чемпионата Португалии (17.04.2021)

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вчера, 13:28

«Витория» и «Санта-Клара» сыграют в 27-м туре чемпионата Португалии 17 апреля. Вашему вниманию обзор линии букмекеров и прогноз на противостояние шестой и седьмой команды лиги.

Ставки букмекеров

«Витория», проигравшая уже пять матчей кряду, считается минимальным фаворитом этого поединка. Ставки на победу хозяев букмекерская контора Бетсити принимает по коэффициенту 2.21. Поставить на ничью БК предлагает за 3.30, а гостевая виктория «Санта-Клары» оценивается в 3.42.

Этот матч букмекеры не рассматривают, как голевой. Сыграть исход ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Витория» долгое время удерживалась в первой пятерке чемпионата Португалии, но затяжной кризис откинул команду на шестое место рейтинга. В пассиве сегодняшних хозяев пять поражений подряд в лиге.

Последнее фиаско в лиге «Витория» потерпела от «Портимоненси» в гостях (0:3), а до этого поочередно уступила «Тонделе» (1:2), «Спортингу» (0:1), «Жил Висенте» (2:4) и «Браге» (0:3). Последнюю победу команда оформила в конце февраля, когда дома была переиграна «Боавишта» (2:1).

«Санта-Клара» благодаря последним успехам поднялась на седьмую строчку. Команда оградила себя от борьбы за выживание, отдалившись от зоны прямого вылета на 13 зачетных пунктов.

В активе сегодняшних гостей победы над «Портимоненси» (2:0) и «Насионалем» (5:1), а также ничейный исход в игре против «Тонделы» (1:1). Разбавлены эти успехи были 11-м поражением в сезоне, которое припало на матч с «Порту» (1:2).

Информация для ставок

В 8 из 9 прошлых матчей «Витории» выиграл исход ТБ (2,5)

(2,5) «Санта-Клара» проигрывала в 3 последних выездных матчах лиги с разницей в один гол

«Витория» выиграла все пять домашних матчей против соперника в Примейре

Прогноз

«Витория» располагает неплохими шансами прервать череду неудач в игре против соперника, которого она стабильно обыгрывает дома. В гостевых встречах «Санта-Клара» выглядит не столь убедительно, как в домашних, поэтому предлагаем сыграть ставку на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Бетсити.

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