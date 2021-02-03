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«Вольфсбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч Кубка Германии (03.02.2021)

сегодня, 06:45

На стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках третьего раунда Кубка Германии сойдутся «Вольфсбург» и «Шальке». Ожидается интересный матч двух именитых, но на данный момент совершенно разных по уровню игры клубов Бундеслиги. БК Бетсити представила свой прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.336.55
Fonbet 1.43 4.75 7.00
Мелбет 1.40 5.00 7.60

Ставки букмекеров

Шанс на проход хозяев дальше, если верить букмекерам, очень высок — 1.4. В победу «Шальке» верить особо не приходится, возможность зацепиться за следующую стадию турнира крайне маловероятна, коэффициент равен 3.

Форма команд

В 19 играх домашнего чемпионата «Шальке» одержал победу лишь единожды, пять раз сыграл вничью и 13 раз проиграл. Такое же большое количество поражений, как у «Шальке», есть лишь у одного клуба в Бундеслиге – «Майнца». «Вольфсбург», в свою очередь, выиграл 8 матчей, 8 сыграл вничью и лишь дважды уступил своим соперникам. А такое маленькое число поражений, как у «Вольфсбурга», есть лишь у двух клубов Бундеслиги – у «Баварии» и «Айнтрахта».

«Вольфсбург» в турнирной таблице находится практически в еврокубковой зоне — на шестом месте. «Шальке» занимает безоговорочное последнее, восемнадцатое место и является первым кандидатом на вылет по окончании сезона.

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» не забивал больше 2 голов в основное время в 10 из 12 последних домашних матчей в Кубке Германии.
  • В 10 из 13 последних выездных матчей «Шальке» в национальном кубке в первой половине было забито меньше 2 голов.
  • «Шальке» забивал в основное время как минимум 2 гола в 7 из 8 предыдущих выездных игр в Кубке Германии.

Прогноз

С огромной вероятностью «Вольфсбург» одержит верх над «Шальке». Сейчас клуб из Гельзенкирхена переживает не лучшие времена. Скорее всего, будет забито несколько мячей, поэтому делаем ставку на тотал больше двух голов с коэффициентом 1,60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.494.336.55
Fonbet 1.43 4.75 7.00
Мелбет 1.40 5.00 7.60
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