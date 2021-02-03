«Вольфсбург» — «Шальке-04». Прогноз на матч Кубка Германии (03.02.2021)

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сегодня, 06:45

На стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках третьего раунда Кубка Германии сойдутся «Вольфсбург» и «Шальке». Ожидается интересный матч двух именитых, но на данный момент совершенно разных по уровню игры клубов Бундеслиги. БК Бетсити представила свой прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Шанс на проход хозяев дальше, если верить букмекерам, очень высок — 1.4. В победу «Шальке» верить особо не приходится, возможность зацепиться за следующую стадию турнира крайне маловероятна, коэффициент равен 3.

Форма команд

В 19 играх домашнего чемпионата «Шальке» одержал победу лишь единожды, пять раз сыграл вничью и 13 раз проиграл. Такое же большое количество поражений, как у «Шальке», есть лишь у одного клуба в Бундеслиге – «Майнца». «Вольфсбург», в свою очередь, выиграл 8 матчей, 8 сыграл вничью и лишь дважды уступил своим соперникам. А такое маленькое число поражений, как у «Вольфсбурга», есть лишь у двух клубов Бундеслиги – у «Баварии» и «Айнтрахта».

«Вольфсбург» в турнирной таблице находится практически в еврокубковой зоне — на шестом месте. «Шальке» занимает безоговорочное последнее, восемнадцатое место и является первым кандидатом на вылет по окончании сезона.

Информация для ставок

«Вольфсбург» не забивал больше 2 голов в основное время в 10 из 12 последних домашних матчей в Кубке Германии.

В 10 из 13 последних выездных матчей «Шальке» в национальном кубке в первой половине было забито меньше 2 голов.

«Шальке» забивал в основное время как минимум 2 гола в 7 из 8 предыдущих выездных игр в Кубке Германии.

Прогноз

С огромной вероятностью «Вольфсбург» одержит верх над «Шальке». Сейчас клуб из Гельзенкирхена переживает не лучшие времена. Скорее всего, будет забито несколько мячей, поэтому делаем ставку на тотал больше двух голов с коэффициентом 1,60.