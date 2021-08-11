«Волна» — «Торпедо» Владимир. Прогноз на матч Кубка России (11.08.2021)

11 августа 2021 года «Волна» сыграет против «Торпедо». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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0 : 2
завершен
вчера, 18:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Волну». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35, а на победу гостей по 2.95.
Форма команд
«Волна» неплохо играет в нынешнем сезоне, но можно и лучше. Клуб выиграл со счетом 1:0 у «Мурома», также команда прошла дальше в Кубке России, обыграв «Шинник» с таким же счетом. Команда хорошо играет в товарищеских матчах, отдельного внимания заслуживает атака. «Волна» является фаворитом этого матча благодаря своим результатам в последних играх.
«Торпедо» выглядит не лучшим образом. Команда сыграла вничью в чемпионате, но смогла выбить себе путевку в следующий раунд Кубка. В товарищеских матчах команда провалилась. Клуб часто проигрывает и, как правило, с приличным счетом. Команда часто пропускает, у нее очень плохо обстоят дела с защитой, поэтому «Волна» может рассчитывать на то, что в этом поединке можно будет забить много голов.
Информация для ставок
● «Торпедо» выиграл два матча из последних пяти
● «Волна» не проигрывает пять игр кряду
● «Торпедо» пропустил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.