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«Волна» — «Торпедо» Владимир. Прогноз на матч Кубка России (11.08.2021)

вчера, 14:17

11 августа 2021 года «Волна» сыграет против «Торпедо». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Волну». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35, а на победу гостей по 2.95.

Форма команд

«Волна» неплохо играет в нынешнем сезоне, но можно и лучше. Клуб выиграл со счетом 1:0 у «Мурома», также команда прошла дальше в Кубке России, обыграв «Шинник» с таким же счетом. Команда хорошо играет в товарищеских матчах, отдельного внимания заслуживает атака. «Волна» является фаворитом этого матча благодаря своим результатам в последних играх.

«Торпедо» выглядит не лучшим образом. Команда сыграла вничью в чемпионате, но смогла выбить себе путевку в следующий раунд Кубка. В товарищеских матчах команда провалилась. Клуб часто проигрывает и, как правило, с приличным счетом. Команда часто пропускает, у нее очень плохо обстоят дела с защитой, поэтому «Волна» может рассчитывать на то, что в этом поединке можно будет забить много голов.

Информация для ставок

● «Торпедо» выиграл два матча из последних пяти
● «Волна» не проигрывает пять игр кряду
● «Торпедо» пропустил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.85.

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Все комментарии
ryt67qyd53u4
ryt67qyd53u4
вчера в 16:35
Футбольный клуб «Торпедо» (Владимир) одержит победу.
za254h7q6rmj
za254h7q6rmj
вчера в 16:33
Футбольный клуб Волна (Ковернино) выиграет матч.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:18
Хозяева не проиграют
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