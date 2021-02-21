«Вюрцбургер Кикерс» — «Гамбург»: прогноз на матч Бундеслиги 2 (21.02.2021)

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сегодня, 11:32

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 22-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Вюрцбургер Кикерс» ждет в гости «Гамбург».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Гамбург». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.61. Победа «Вюрцбургер Кикерс» оценивается в 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 4.1.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Гамбург» немного сбавил обороты. Команда не проигрывает, но очень часто в ее результатах стали появляться ничьи. Сейчас «Гамбург» делит первое место с «Хольштайн Киль» и «Бохумом», но у последних сыграно на одну игру больше. В прошлых двух турах «Гамбург» разошелся миром с «Гройтер Фюрт» (0:0) и «Эрцгебирге» (3:3).

«Вюрцбургер Кикерс» продолжает оставаться на последнем месте в турнирной таблице второй Бундеслиги, а отставание от ближайшего соперника выросло до шести очков. Сложно представить, за счет чего команда сможет сохранить место во втором дивизионе Германии. «Вюрцбургер Кикерс» проиграл два последних матча — «Хольштайн Киль» (0:1) и «Гройтер Фюрт» (1:4).

Информация для ставок

• «Гамбург» не проигрывает в чемпионате уже 11 матчей подряд

• «Вюрцбургер Кикерс» проиграл последние пять матчей из шести

• В игре первого круга между командами сильнее оказался «Гамбург» (3:1)

• Четыре из шести последних матчей «Гамбурга» завершились исходом тотал больше 2.5 мячей

Прогноз

Во второй Бундеслиге начинается решающая борьба за места, позволяющие выйти в Бундеслигу. «Гамбург» максимально настроен на победу в каждом матче, а главный аутсайдер турнира не сможет помешать гостям поля набрать такие нужные три очка. Сделать ставку на «Гамбург» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 2.01.