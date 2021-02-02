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«Ян» – «Кельн». Прогноз на матч Кубка Германии (03.02.2021)

сегодня, 09:07

3 февраля на стадионе «Континенталь Арена» в городе Регенсбург состоится матч очередной стадии Кубка Германии. Букмекеры БК Бетсити имеют собственное видение положения дел, касающегося предстоящего противостояния.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.481.95
Fonbet 3.90 3.40 2.00
Мелбет 3.70 3.74 1.97

Ставки букмекеров

Победа команды гостей, согласно оценкам букмекеров, очень вероятна — 1.93. В победу хозяев верят намного меньше, и, наверное, не без оснований — 3.8. В то, что основное время закончится вничью, неохотный коэффициент – 3.7.

Форма команд

«Кельн» — представитель первой Бундеслиги (14 место), а «Ян» занимает 11 место во второй Бундеслиге. Обе команды мало забивают и много пропускают, этим и обусловлено их турнирное положение в домашнем чемпионате.

Информация для ставок

  • Команда хозяев в последних матчах чаще теряла очки, чем зарабатывала их.
  • В 5 из 5 последних матчей с участием хозяев матча не был зафиксирован обмен голами.
  • В 5 играх «Ян» показал сумму забитых и пропущенных мячей равную 10.

Прогноз

Явным аутсайдером считаются именно хозяева, поскольку они в последнее время играют крайне неуверенно и нестабильно. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 голов с коэффициентом – 1.55.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Миллуолл» — «Норвич Сити».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.963.481.95
Fonbet 3.90 3.40 2.00
Мелбет 3.70 3.74 1.97
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:33
Тб должен быть
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