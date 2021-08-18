«Янг Бойз» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (18.08.2021)

1629270324

вчера, 10:05

В первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Янг Бойз» и «Ференцвароша».

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5.5. За ничью дается коэффициент 4.0.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Янг Бойз» в рамках предыдущей стадии квалификации сражался за путевку в плей-офф с «ЧФР Клуж». Первый поединок состоялся на выезде, команда смогла увезти из Румынии ничью (1:1). Далее последовала домашняя игра, где команда проигрывала до середины первого тайма, но смогла переломить ход встречи и выиграть с комфортным счетом (3:1).

«Ференцварош» также имел проблемы со своим предыдущим соперником, венгры сражались со «Славией» из Праги и проиграли ответный поединок (0:1). Пройти в раунд плей-офф смогли только благодаря более убедительной домашней победе со счетом (2:0).

Информация для ставок

• В последних 16 поединках «Ференцварош» одержал 14 побед

• «Янг Бойз» пропускает в четырех матчах подряд

• «Ференцварош» пропускает на выезде в пяти из шести крайних встреч

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.0 в букмекерской конторе Мелбет.