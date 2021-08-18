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«Янг Бойз» — «Ференцварош». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (18.08.2021)

вчера, 10:05

В первом матче плей-офф раунда Лиги чемпионов нас ждет встреча «Янг Бойз» и «Ференцвароша».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.564.136.82
Мелбет 1.38 5.15 8.85
1XBET 1.44 4.74 7.10
BetBoom 1.39 4.92 8.07

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Мелбет по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей зайдет коэффициент 5.5. За ничью дается коэффициент 4.0.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.95. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.83. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Янг Бойз» в рамках предыдущей стадии квалификации сражался за путевку в плей-офф с «ЧФР Клуж». Первый поединок состоялся на выезде, команда смогла увезти из Румынии ничью (1:1). Далее последовала домашняя игра, где команда проигрывала до середины первого тайма, но смогла переломить ход встречи и выиграть с комфортным счетом (3:1).

«Ференцварош» также имел проблемы со своим предыдущим соперником, венгры сражались со «Славией» из Праги и проиграли ответный поединок (0:1). Пройти в раунд плей-офф смогли только благодаря более убедительной домашней победе со счетом (2:0).

Информация для ставок

• В последних 16 поединках «Ференцварош» одержал 14 побед
• «Янг Бойз» пропускает в четырех матчах подряд
• «Ференцварош» пропускает на выезде в пяти из шести крайних встреч

Прогноз

Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 4.0 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали неплохой коэффициент на ничейный результат в матче отбора ЛЧ «Мальме» — «Лудогорец».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 1.97 1.91 1.53 2.65
Мелбет 2.28 1.66
1XBET 2.17 1.77
BetBoom 3.58 1.29 2.21 1.66 1.73 2.10
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Все комментарии
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вчера в 11:30
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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:10
Победа хозяев или ничья
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