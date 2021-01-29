«Йени Малатияспор» — «Фатих Карагюмрюк». Прогноз на матч чемпионата Турции (29.01.2021)

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29 января 2021, 14:28

Интересное противостояние ждет нас в 22-м туре чемпионата Турции, где «Йени Малатияспор» принимает «Карагюмрюк». Встреча состоится 29 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Йени Малатияспор». Команда играет дома, а поставить на их победу можно с коэффициентом 2.21. Победа «Карагюмрюка» оценивается в 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2.14. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно за 1.71. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

Команды являются соседями по турнирной таблице и занимают 8-е и 9-е место соответственно. «Йени Малатияспор» за последние месяцы показывает не очень удовлетворительные результаты, однако совсем недавно сумел одержать победы над «Хатаяспором» (1:2) и «Ризеспором» (4:1). А в прошлом туре команда потерпела поражение на своем поле от «Галатасарая» (0:1).

«Карагюмрюк» опережает своих оппонентов на 3 пункта, выиграл последние 3 матча из четырех. В прошлом туре был побежден «Денизлиспор» (1:2) и «Генчлербирлиги» (3:1). Между ними клуб проиграл дома «Бешикташу» (1:4). Команды находятся примерно в одинаковой физической форме, болельщиков ждет равная игра.

Информация для ставок

· «Йени Малатияспор» выиграл всего один домашний матч из пяти последних.

· Все пять выездных матчей «Карагюмрюка» заканчивались исходом «обе забьют»

· В единственном матче в рамках чемпионата Турции между командами победу подержал «Карагюмрюк» (3:0).

· «Карагюмрюк» забивает больше, чем «Йени Малатьяспор». 33 мяча против 27.

Прогноз

Равные команды встретятся в середине турнирного отрезка, и явного фаворита определить в этой паре довольно проблематично. Рискнем предположить, что матч закончится боевой и результативной ничьей. Поставить на такой исход можно в букмекерской конторе Мелбет за 3.4. Альтернативным вариантом может быть ставка «обе забьют» за 1.55.