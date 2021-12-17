«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 22:33

В 20-м туре высшей лиги Бельгии можно посмотреть интересную встречу двух коллективов, где «Юнион Сент-Жиллуаз» принимает дома «Серкль Брюгге». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз», предлагая на их победу коэффициент 1.62. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 4.8. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.4. Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.95. На ТМ 3 коэффициент очень похож и достигает 1.85.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» продолжает лидировать в чемпионате и набрал 43 очка, опережая ближайшего соперника на четыре пункта. Отрыв не такой большой, поэтому на каждый матч коллектив выходит с максимальной уверенностью и самоотдачей. В матче с командой из низов турнирной таблицы «Юнион Сент-Жиллуаз» имеет хорошие шансы набрать очки и минимум сохранить свое преимущество. В двух последних поединках команда выиграла у «Зюлте-Варегема» и «Мехелена» с одинаковым счетом (2:0).

«Серкль Брюгге» после провального старта в чемпионате выдает неплохую победную серию из нескольких матчей. Это помогло коллективу выйти на 12-е место турнирной таблицы и набрать 22 очка. В предстоящем поединке главной проблемой тренерского штаба является отсутствие сразу пяти травмированных футболистов, которые не примут участие в игре. В прошлом матче «Серкль Брюгге» обыграл на своем поле «Серен Юнайтед» (2:0), а ранее обыграл на выезде «Сент-Трюйден» (2:1).



Информация для ставок

- «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Серкль Брюгге» одержал шесть побед

- Четыре из шести последних матчей «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились тоталом больше 2.5 мячей

- Три последних матча между коллективами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

- Пять из шести поединков «Юнион Сент-Жиллуаз» и «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предполагаем, что хозяева смогут показать свой стиль игры и победить в этом матче. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Мелбет.

