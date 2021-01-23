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«Ювентус» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (24.01.2021)

23 января 2021, 22:21

В 19-м туре Серии А «Ювентус» принимает дома крепкого середняка «Болонью». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на матч, который состоится 24 января 2021 года.

Италия. Серия А 2020/2021
Ювентус
Болонья
2 : 0
завершен
24 января 2021, 14:30
воскресенье
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Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.328.62
Fonbet Live! 1.15 6.50 34.00
Мелбет 1.35 5.45 9.29
Лига ставок 1.43 5.40 7.40

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче, естественно, принято считать «Ювентус», ставки на победу туринцев в букмекерской конторе Мелбет принимают с коэффициентом 1.40. Рискнуть и поставить на триумф гостей можно за 8.10, а выбрать в линии ничью предлагают за 5.00.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.89, а низовой исход ТМ 2,5 можно взять за 1.98.

Форма команд

«Ювентус» сейчас не выглядит так убедительно, как привыкли все болельщики и эксперты. Результаты команды чередуются серьезными успехами и обидными поражениями. В последнем туре «Старая Синьора» уступила «Интеру» (2:0), а до этого обыграла «Сассуоло» и «Милан» с одинаковым счетом (3:1). Сейчас команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

«Болонья» показывает средние результаты и не претендует на зону еврокубков, однако и до зоны вылета им далеко. Команда обыграла в 18-м туре «Верону» (1:0), а до этого было выездное поражение от «Дженоа» (0:2). Но на «Ювентус» подопечные Синиши Михайловича вполне способны настроиться.

Информация для ставок

  • «Ювентус» выигрывает у «Болоньи» уже 9 матчей подряд
  • Команда из Турина выиграла всего 3 матча из 5 последних в Серии А
  • «Болонья» не может выиграть на выезде уже 5 матчей
  • 3 из 4 последних матчей гостей заканчивались с исходом ТМ 2,5

Прогноз

«Болонья» достаточно слабо играет на выезде, что известно команде Андреа Пирло. Можно предположить, что «Ювентус» с самого начала поединка взвинтит скорости и попытается сделать результат уже в первом тайме встречи.

Предлагаем поставить в букмекерской конторе Мелбет на победу Ювентуса в первом тайме с коэффициентом 1.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.328.62
Fonbet Live! 1.15 6.50 34.00
Мелбет 1.35 5.45 9.29
Лига ставок 1.43 5.40 7.40
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sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
23 января в 22:35
Там первое место сами отдают))
shlomo
shlomo
23 января в 22:25
А Юве отступать уже совсем некуда....все... наигрались...
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