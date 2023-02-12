«Ювентус» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (12.02.2023)

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сегодня, 11:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Фиорентины» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.03. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.78. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

После штрафных санкций «Ювентус» частично потерял интерес к борьбе в Серии А, ведь команду откинуло аж на 10 место с 26 очками и от зоны Лиги Чемпионов их отделяет 13 пунктов. Команда не всегда выглядит уверенно, однако в последних матчах ей удавалось добывать важные победы, что и попробуют повторить в этот раз футболисты из Турина. В прошлой игре «Ювентус» крупно обыграл «Салернитану» (3:0), а ранее в кубке Италии оказался сильнее «Лацио» (1:0).

«Фиорентина» в последнее время не блещет и продолжает обитать недалеко от экватора турнирной таблицы Серии А. На данный момент «фиалки» занимают 13 место с 24 баллами и отстают всего на два пункта от нынешнего соперника. В предстоящей встрече гостям будет непросто, но моменты у чужих ворот определенно будут появляться. Два последних матча «Фиорентины» завершились поражением от «Болоньи» в чемпионате (1:2) и победой в кубке Италии над «Торино» (2:1).

Информация для ставок

«Ювентус» проиграл два из восьми последних матчей во всех турнирах

«Фиорентина» забивала в восьми из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Фиорентиной»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» находится не в лучшей своей форме, но и соперник показывает неудовлетворительные результаты, поэтому предполагаем, что на своем поле туринцы должны выигрывать. Сделать ставку на победу «Ювентуса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.83.