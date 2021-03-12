«Зандхаузен» — «Фортуна». Прогноз на матч второй Бундеслиги (13.03.2021)

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вчера, 14:20

25-й тур второй по силе лиги Германии подарит нам противостояние одного из аутсайдеров чемпионата против середняка. «Зандхаузен» принимает на своем поле «Фортуну» из Дюссельдорфа. Матч состоится 13 марта. Предлагаем вам прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает гостям с коэффициентом 1.88 в букмекерской конторе Мелбет. Победа «Зандхаузена» будет стоить 3.85, а на ничью можно поставить за 3.8. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.79.

Вероятность низового матча составляет 1.92 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается в 1.88.

Форма команд

От «Фортуны» болельщики и руководство ожидали лучшего результата, чем команда показывает на данный момент. Седьмое место в таблице и чередуемые победы с поражениями, скорее всего, не позволят клубу из Дюссельдорфа пробиться в Бундеслигу. В последних двух турах команда выиграла у «Нюрнберга» (3:1) и проиграла «Хайденхайму» (2:3).

«Зандхаузен» находится в зоне вылета, но от спасительного места клуб отделяют всего три очка. Команда не может похвастаться удовлетворительными результатами и за последние несколько матчей смогла одержать всего одну победу. В прошлой игре «Зандхаузен» проиграл «Айнтрахту» Б (0:1), а немного ранее одержал победу над «Оснабрюком» (3:0).

Информация для ставок

· «Зандхаузен» выиграл всего два матча из последних семи в Бундеслиге 2.

· «Зандхаузен» забивает пять матчей подряд на своем стадионе.

· Пять из шести последних матчей «Фортуны» закончились исходом «обе забьют».

· Три последних матча между командами завершились победой «Фортуны» из Дюссельдорфа.

Прогноз

Хозяева очень плохо выступают в последних матчах и шансов против крепкой «Фортуны» у коллектива объективно мало. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.