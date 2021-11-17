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«Зенит» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (19.11.2021)

17 ноября 2021, 18:32

В 15-м туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» принимает «Нижний Новгород». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Зенит
Нижний Новгород
5 : 1
завершен
19 ноября 2021, 19:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.129.6525.97
Мелбет 1.17 8.90 19.00

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Зенит», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.11. Рискнуть и поверить в успех «Нижнего Новгорода» можно по коэффициенту 27, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 8.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Зенит» после ничейного результата в прошлом туре подпустил соперников по турнирной таблице немного ближе к себе. Команда набрала 30 очков и опережает ближайшего конкурента всего на три пункта, а это значит, что расслабляться питерскому коллективу еще очень рано. Тренерский штаб еще держит в голове предстоящий матч Лиги чемпионов, так как придется правильно распределять нагрузку на футболистов во избежание травм. В прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а немного ранее оказался сильнее московского «Динамо» (4:1).

«Нижний Новгород» после бодрого старта в новом для себя чемпионате существенно сдал свои позиции в последних поединках и имеет серию поражений из нескольких матчей. Перед стартом очередного тура команда занимает 13-е место с 14 очками и опустилась в зону вылета. В игре против чемпиона России футболистам будет нелегко, однако в остальных матчах следует играть с большей концентрацией, чтобы добывать очки. В двух последних матчах «Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» (1:3) и московскому «Локомотиву» (1:2).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл только пять игр из последних десяти во всех турнирах, а «Нижний Новгород» одержал только три победы

Клуб из Санкт-Петербурга забивал в 19 из 20 последних матчей на своем поле

Пять из шести выездных матчей «Нижнего Новгорода» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Зенит» заслуженно лидирует в РПЛ и должен без проблем разбираться с аутсайдером и новичком РПЛ. Предлагаем сделать ставку на победу питерского клуба с форой (-2) по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.51 2.07 1.81
Мелбет 2.90 1.39
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
17 ноября в 18:56
0-0 и это будет успех для Зенита, если они не пропустят, что в этом сезоне было один раз
nmqr83qn78ea
nmqr83qn78ea
17 ноября в 18:38
Футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) выиграет матч.
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