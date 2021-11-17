«Зенит» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (19.11.2021)

1637163146

17 ноября 2021, 18:32

В 15-м туре чемпионата России чемпион страны «Зенит» принимает «Нижний Новгород». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Зенит», ставки на победу которого принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.11. Рискнуть и поверить в успех «Нижнего Новгорода» можно по коэффициенту 27, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 8.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.71, а низовой исход (ТМ 3) можно взять по коэффициенту 2.

Форма команд

«Зенит» после ничейного результата в прошлом туре подпустил соперников по турнирной таблице немного ближе к себе. Команда набрала 30 очков и опережает ближайшего конкурента всего на три пункта, а это значит, что расслабляться питерскому коллективу еще очень рано. Тренерский штаб еще держит в голове предстоящий матч Лиги чемпионов, так как придется правильно распределять нагрузку на футболистов во избежание травм. В прошлом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Уралом» (0:0), а немного ранее оказался сильнее московского «Динамо» (4:1).

«Нижний Новгород» после бодрого старта в новом для себя чемпионате существенно сдал свои позиции в последних поединках и имеет серию поражений из нескольких матчей. Перед стартом очередного тура команда занимает 13-е место с 14 очками и опустилась в зону вылета. В игре против чемпиона России футболистам будет нелегко, однако в остальных матчах следует играть с большей концентрацией, чтобы добывать очки. В двух последних матчах «Нижний Новгород» проиграл «Ахмату» (1:3) и московскому «Локомотиву» (1:2).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл только пять игр из последних десяти во всех турнирах, а «Нижний Новгород» одержал только три победы

Клуб из Санкт-Петербурга забивал в 19 из 20 последних матчей на своем поле

Пять из шести выездных матчей «Нижнего Новгорода» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз