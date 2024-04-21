«Зенит» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (21.04.2024)

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сегодня, 09:58

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.3. Рискнуть на триумф гостей можно по 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.18.

Форма команд

«Зенит» вновь стал лидером РПЛ и имеет большие шансы опять повесить на себя золотые медали. Команда лидирует в турнирной таблице с 47 баллами и опережает «Краснодар» на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. В случае победы над «Оренбургом», хозяева снова будут иметь преимущество в четыре очка. В прошлом матче «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в кубке России (0:0), но прошел дальше по сумме двух матчей, а ранее обыграл в чемпионате «Краснодар» (2:1).

«Оренбург» пытается сохранить свое место в АПЛ и на данный момент команде это удается. Коллектив набрал 26 очков и занимает 12 место, на три пункта опережая сразу трех соперников из зоны вылета. В выездном матче с «Зенитом» трудно рассчитывать на очки, но даже один балл за ничью гостям бы очень пригодился. Два последних матча «Оренбурга» закончились поражением от «Динамо» (2:4) и победой над «Пари НН» (3:1).

Информация для ставок

«Зенит» проиграл лишь одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Оренбург» выиграл шесть из десяти последних матчей

«Зенит» не может выиграть у «Оренбурга» уже два поединка подряд

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.