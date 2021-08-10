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«Жальгирис» — «Мура»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

10 августа 2021, 10:52

«Жальгирис» и «Мура» 12 августа сыграют ответный матч квалификации Лиги Европы.

Лига Европы 2021/2022
Жальгирис
Мура
0 : 1
завершен
12 августа 2021, 20:00
четверг
0 - 0
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.213.183.52
Мелбет 2.34 3.22 3.43
1XBET 2.32 3.08 3.34

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Жальгириса» по коэффициенту 2.21, на ничью можно поставить с котировкой 3.13, а победа «Муры» оценивается в 3.52.

Что касается голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.59, ТБ(2,5) – 2.47.

Форма команд

Первая встреча соперников в Словакии завершилась без забитых голов – ничья 0:0. Однако соперники показали атакующий футбол, нанеся по четыре удара в створ ворот.

«Жальгирис», получив долгожданный титул, попал в квалификацию Лиги Европы после неудачных выступлений в отборочной кампании к ЛЧ. Пройдя «Линфилд» (3:1 и 2:1), представитель Литвы дважды проиграл «Ференцварошу» — 0:2 в гостях и 1:3 дома.

«Мура» тоже не смогла далеко продвинуться в квалификации ЛЧ. Словацкий клуб сначала прошел «Шкендию» (5:0 и 0:0), но затем ничего не смог противопоставить «Лудогорцу», крупно уступив сопернику в гостях (1:3).

Информация для ставок

• В 4 из 5 последних домашних матчей «Жальгириса» прошла ставка на ТБ(2,5)
• В 2 из 3 предыдущих гостевых матчей «Муры» забивалось минимум три гола
• «Жальгирис» не выигрывал в 3 последних матчах во всех турнирах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть аккуратную ставку на ТБ(2) с коэффициентом 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.71 1.63 2.29
Мелбет 1.56 2.49
1XBET 1.64 2.40
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ntxr88875y32
ntxr88875y32
10 августа в 10:54
Футбольный клуб «Жальгирис» одержит победу.
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