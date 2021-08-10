«Жальгирис» — «Мура»: прогноз на матч квалификации Лиги Европы (12.08.2021)

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10 августа 2021, 10:52

«Жальгирис» и «Мура» 12 августа сыграют ответный матч квалификации Лиги Европы.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом в предстоящей игре букмекеры считают хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Жальгириса» по коэффициенту 2.21, на ничью можно поставить с котировкой 3.13, а победа «Муры» оценивается в 3.52.

Что касается голов, то здесь предпочтения аналитиков на стороне низового формата поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов идут по коэффициенту 1.59, ТБ (2,5) – 2.47.

Форма команд

Первая встреча соперников в Словакии завершилась без забитых голов – ничья 0:0. Однако соперники показали атакующий футбол, нанеся по четыре удара в створ ворот.

«Жальгирис», получив долгожданный титул, попал в квалификацию Лиги Европы после неудачных выступлений в отборочной кампании к ЛЧ . Пройдя «Линфилд» (3:1 и 2:1), представитель Литвы дважды проиграл «Ференцварошу» — 0:2 в гостях и 1:3 дома.

«Мура» тоже не смогла далеко продвинуться в квалификации ЛЧ . Словацкий клуб сначала прошел «Шкендию» (5:0 и 0:0), но затем ничего не смог противопоставить «Лудогорцу», крупно уступив сопернику в гостях (1:3).

Информация для ставок

• В 4 из 5 последних домашних матчей «Жальгириса» прошла ставка на ТБ (2,5)

• В 2 из 3 предыдущих гостевых матчей «Муры» забивалось минимум три гола

• «Жальгирис» не выигрывал в 3 последних матчах во всех турнирах

Прогноз