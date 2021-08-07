«Жил Висенте» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (09.08.2021)

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вчера, 23:15

В первом туре чемпионата Португалии «Жил Висенте» на домашней арене сыграет против «Боавишты». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом в предстоящей игре эксперты букмекерской конторы Фонбет считают «Жил Висенте». Ставки на победу хозяев поля идут в линии по коэффициенту 2.13. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.26, а победа «Боавишты» идет по котировке 3.65.

Также аналитики сервиса прогнозируют низкую результативность в этой игре. Поставить на ТМ(2,5) голов можно по коэффициенту 1.60, ТБ (2,5) – 2.48.

Форма команд

«Жил Висенте» посредственно провел предыдущий розыгрыш чемпионата Португалии. Набрав в общей сложности 39 очков, команда пришла к финишу на 11-м месте в турнирной таблице, опередив зону вылета на восемь очков.

В недавно стартовавшей кампании «Жил Висенте» уже провел два официальных матча. В стартовом раунде Кубка португальской лиги команда победила в гостях «Тонделу» (1:0), но затем проиграла на выезде «Пасуш де Феррейре» по пенальти и завершила выступления в турнире.

«Боавишта» минувший созыв чемпионата страны завершился с похожими результатами. Команда в последних двух турах набрала шесть очков, что дало ей возможность закончить кампанию на 13-й позиции рейтинга.

В отличие от предстоящего соперника, «Боавишта» успешно преодолела стартовые туры в Кубке португальской лиги. В первой игре команда победила в гостях «Маритиму» (1:0), а во второй разобралась дома с «Портимоненси» (2:0).

Информация для ставок

«Жил Висенте» не побеждал в 5 последних домашних матчах чемпионата

«Боавишта» выиграла 4 предыдущих поединка во всех турнирах с общим счетом 6:1

«Боавишта» не проигрывала в 4 из 5 прошлых гостевых матчей на поле «Жил Висенте»

Прогноз

Последние домашние игры «Жил Висенте» проводил неудачно. Помимо этого, хозяева давно не побеждали на своем поле «Боавишту», которая успешно начала сезон. Предлагаем рассмотреть ставку на Х2, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.72.