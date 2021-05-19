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«Жил Висенте» — «Боавишта»: прогноз на матч Примейры (19.05.2021)

вчера, 13:10

В рамках 34-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» на домашней арене примет «Боавишту».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.541.98
Лига Ставок 3.00 3.15 2.44
Мелбет 3.18 3.28 2.43

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры симпатизируют «Боавиште», ставки на победу которой БК Бетсити принимает по коэффициенту 2.12. Желающие заключить пари на победу «Жил Висенте» могут воспользоваться котировкой 3.48, а ничья идет за 3.45.

Со ставками на результативность в этой игре букмекеры не определили предпочтений. Исход ТМ(2,5) можно сыграть за 1.93, ТБ(2,5) – 1.96.

Форма команд

«Жил Висенте» выдал ударную концовку чемпионата, набрав восемь очков за четыре тура. Благодаря этим успехам команда поднялась на 11-е место рейтинга, оторвавшись от зоны прямого вылета на восемь баллов.

В прошлом туре чемпионата «Жил Висенте» взял гостевую победу над «Пасуш де Феррейра» (2:0).

У «Боавишты» не все так гладко – 15-е место и преимущество над зоной переходных матчей в два балла. Чтобы оградить себя от стыковых встреч, «черно-белым» нужно побеждать в грядущей встрече. 15 мая «Боавишта» принимала дома «Портимоненси». Соперника удалось обыграть с минимальным счетом (1:0).

Информация для ставок

• В 8 прошлых встречах команд на поле «Жил Висенте» выиграл исход ТМ(2,5)
• В 3 последних дуэлях «Жил Висенте» и «Боавишты» фиксировалась ничья
• В 3 предыдущих матчах «Боавишты» больше двух голов не забивалось

Прогноз

Если у «Жил Висенте» уже нет турнирной мотивации, то у «Боавишты» она должна зашкаливать. Именно поэтому предлагаем рассмотреть ставку на победу гостей с форой (0) по коэффициенту 1.60 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.47 1.91 1.94 1.51 2.67
Лига Ставок 2.55 1.47 1.79 1.95 1.44 2.65
Мелбет 1.80 2.13
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 14:52
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Боавишта»
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