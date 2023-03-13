«Жирона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2023)

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вчера, 09:36

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. Поверить в победу «Жирону» можно по коэффициенту 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.75.

Форма команд

«Жирона» набрала девять очков в пяти последних турах чемпионата Испании и уверенно держится в середине турнирной таблицы. На данный момент «Жирона» занимает 12 место с 30 баллами и отстают от зоны еврокубков на восемь баллов. В прошлом туре чемпионата Испании «Жирона» проиграла на выезде «Хетафе» (2:3), а ранее с тем же счетом выиграла на выезде с «Атлетик» Бильбао (2:3).

«Атлетико» уже не играет в еврокубках и все свои силы направляет в Ла Лигу, где борется за третье место в Ла Лиге. Сейчас «матрасники» занимают эту позицию с 45 баллами, но опережают «Реал» Сосьедад лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае победы в заключительном матче тура, подопечные Симеона вновь смогут оторваться от конкурентов. В прошлом туре «Атлетико» разгромил на своем поле «Севилью» (3:1), а ранее разошелся миром с мадридским «Реалом» (1:1).

Информация для ставок

Семь из десяти последних домашних матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют»

«Атлетико» не проигрывает уже 10 матчей подряд в основное время во всех турнирах

«Жирона» проиграла «Атлетико» два последних матча

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Атлетико» показывает хорошие результаты на данном отрезке сезона, и мы предполагаем, что гости смогут добыть три очка. Сделать ставку на победу «матрасников» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.