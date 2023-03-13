«Жирона» — «Атлетико». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.03.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче называют гостей, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. Поверить в победу «Жирону» можно по коэффициенту 3.85, а выбрать в линии ничью предлагают по 3.4.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.08, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.75.
Форма команд
«Жирона» набрала девять очков в пяти последних турах чемпионата Испании и уверенно держится в середине турнирной таблицы. На данный момент «Жирона» занимает 12 место с 30 баллами и отстают от зоны еврокубков на восемь баллов. В прошлом туре чемпионата Испании «Жирона» проиграла на выезде «Хетафе» (2:3), а ранее с тем же счетом выиграла на выезде с «Атлетик» Бильбао (2:3).
«Атлетико» уже не играет в еврокубках и все свои силы направляет в Ла Лигу, где борется за третье место в Ла Лиге. Сейчас «матрасники» занимают эту позицию с 45 баллами, но опережают «Реал» Сосьедад лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае победы в заключительном матче тура, подопечные Симеона вновь смогут оторваться от конкурентов. В прошлом туре «Атлетико» разгромил на своем поле «Севилью» (3:1), а ранее разошелся миром с мадридским «Реалом» (1:1).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних домашних матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют»
- «Атлетико» не проигрывает уже 10 матчей подряд в основное время во всех турнирах
- «Жирона» проиграла «Атлетико» два последних матча
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Атлетико» показывает хорошие результаты на данном отрезке сезона, и мы предполагаем, что гости смогут добыть три очка. Сделать ставку на победу «матрасников» можно по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.