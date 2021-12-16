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«Жирона» — «Бургос». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2021)

16 декабря 2021, 16:26

«Жирона» примет «Бургос» в рамках 21-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Жирона
Бургос
3 : 1
завершен
17 декабря 2021, 23:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.037.55
Фонбет 1.52 3.85 7.50
Мелбет 1.56 3.78 6.47
1XBET 1.52 3.90 6.70
BetBoom 1.52 3.84 7.20

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Жирона». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Бургоса» в 6.20.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Жирона» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 пунктов. У команды восемь побед, четыре ничьих и восемь поражений. Всего «жирондинцы» забили 26 голов и пропустили 24 мяча. В последних встречах каталонский коллектив сыграл вничью с «Ибицей», а также выиграл у «Леганеса» и уступил «Эйбару».

«Бургос» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба те же 28 пунктов, что и у «Жироны». Коллектив выиграл восемь поединков, четыре раза играл вничью и проиграл восемь встреч. Всего у клуба 20 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах «Бургос» выиграл у «Фуэнлабрады», а также победил «Реал Сосьедад II» и обыграл «Малагу».

Информация для ставок

  • «Бургос» выиграл четыре матча из последних пяти
  • «Жирона» не проигрывает четыре матча подряд
  • У «Бургоса» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Бургоса“» по коэффициенту 2.35. «Бургос» находится в отличной форме, команда забивает и побеждает, четыре победы в пяти последних матчах говорят о том, что коллектив на ходу и может отобрать баллы у кого угодно.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.68 1.74 2.18
Мелбет 1.67 2.26
1XBET 4.08 1.23
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Gahi
Gahi
17 декабря 2021 в 00:31
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
16 декабря 2021 в 19:06
Хозяева не проиграют этот матч
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