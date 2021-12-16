«Жирона» — «Бургос». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2021)

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16 декабря 2021, 16:26

«Жирона» примет «Бургос» в рамках 21-го тура испанской Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит игры — «Жирона». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.60. Ничейный исход оценивается в 3.70, а победа «Бургоса» в 6.20.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Жирона» расположилась на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 28 пунктов. У команды восемь побед, четыре ничьих и восемь поражений. Всего «жирондинцы» забили 26 голов и пропустили 24 мяча. В последних встречах каталонский коллектив сыграл вничью с «Ибицей», а также выиграл у «Леганеса» и уступил «Эйбару».

«Бургос» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба те же 28 пунктов, что и у «Жироны». Коллектив выиграл восемь поединков, четыре раза играл вничью и проиграл восемь встреч. Всего у клуба 20 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах «Бургос» выиграл у «Фуэнлабрады», а также победил «Реал Сосьедад II» и обыграл «Малагу».

Информация для ставок

«Бургос» выиграл четыре матча из последних пяти

«Жирона» не проигрывает четыре матча подряд

У «Бургоса» три забитых мяча за последние три поединка

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Бургоса“» по коэффициенту 2.35. «Бургос» находится в отличной форме, команда забивает и побеждает, четыре победы в пяти последних матчах говорят о том, что коллектив на ходу и может отобрать баллы у кого угодно.