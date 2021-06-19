«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз на плей-офф Сегунды (20.06.2021)

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вчера, 10:45

В ответном матче плей-офф за право подняться в высший дивизион «Жирона» примет на домашнем стадионе «Райо Вальекано». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру достаточно равны. Взять победу «Райо Вальекано» можно по коэффициенту 2.6, в случае победы хозяев зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Жирона» набрала очень хороший ход, что подтверждается солидной беспроигрышной серией. В первом матче плей-офф команда также смотрелась очень интересно и смогла добыть заслуженную победу на выезде (2:1).

Мадридский клуб не теряет надежд на повышение в классе, будет еще ответный поединок, в котором можно все исправить. Тренерский штаб и футболисты обещают бороться за положительный результат до последней минуты встречи и оставить все силы на футбольном поле.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Жироны» насчитывает 11 матчей

• Выигрышная серия «Райо Вальекано» на выезде составляет три игры

• Шесть из семи последних очных встреч на поле «Жироны» завершились результатом «обе забьют»

• «Жирона» забивает дома в восьми поединках подряд

Прогноз

Команды выйдут на игру очень сконцентрированными и готовыми биться до последнего за заветную путевку в «элиту». Ожидаем футбол с большим количеством борьбы и фолов. Среди равных соперников достаточно сложно определить победителя, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.15.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) в матче с Польшей.