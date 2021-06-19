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«Жирона» — «Райо Вальекано». Прогноз на плей-офф Сегунды (20.06.2021)

вчера, 10:45

В ответном матче плей-офф за право подняться в высший дивизион «Жирона» примет на домашнем стадионе «Райо Вальекано». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.093.212.52
Лига Ставок 3.00 3.10 2.48
Фонбет 3.00 3.20 2.45
Мелбет 3.02 3.18 2.50
1XBET 3.06 3.14 2.49
BetBoom 2.83 3.10 2.55

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру достаточно равны. Взять победу «Райо Вальекано» можно по коэффициенту 2.6, в случае победы хозяев зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Форма команд

«Жирона» набрала очень хороший ход, что подтверждается солидной беспроигрышной серией. В первом матче плей-офф команда также смотрелась очень интересно и смогла добыть заслуженную победу на выезде (2:1).

Мадридский клуб не теряет надежд на повышение в классе, будет еще ответный поединок, в котором можно все исправить. Тренерский штаб и футболисты обещают бороться за положительный результат до последней минуты встречи и оставить все силы на футбольном поле.

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия «Жироны» насчитывает 11 матчей
• Выигрышная серия «Райо Вальекано» на выезде составляет три игры
• Шесть из семи последних очных встреч на поле «Жироны» завершились результатом «обе забьют»
• «Жирона» забивает дома в восьми поединках подряд

Прогноз

Команды выйдут на игру очень сконцентрированными и готовыми биться до последнего за заветную путевку в «элиту». Ожидаем футбол с большим количеством борьбы и фолов. Среди равных соперников достаточно сложно определить победителя, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 3.15.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) в матче с Польшей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.89 1.56 2.51
Лига Ставок 1.95 1.79 1.53 2.40
Мелбет 1.55 2.39
1XBET 1.53 2.44
BetBoom 1.88 1.86 1.48 2.50 1.23 3.80
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:22
Такой футбол нужно смотреть, а не ставки делать !!!
shlomo
shlomo
вчера в 11:01
Игра на три результата
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