«Жирона» — «Спортинг». Прогноз на матч Сегунды (17.05.2021)

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вчера, 23:44

«Жирона» сыграет против хихонского «Спортинга» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче является «Жирона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.65. Еще одна актуальная ставка — победа гостей по 1.30.

Форма команд

«Жирона» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — 61 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла 17 поединков, десять раз играла вничью и проиграла в 11 играх. У клуба в активе 43 забитых и 35 пропущенных.

«Спортинг» набрал столько же очков, сколько и «Жирона» — 61. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 побед, 13 ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 25 голов.

Информация для ставок

«Жирона» победила в четырех матчах кряду

«Спортинг» не проигрывает три матча подряд

«Жирона» забила десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.13.

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