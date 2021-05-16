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«Жирона» — «Спортинг». Прогноз на матч Сегунды (17.05.2021)

вчера, 23:44

«Жирона» сыграет против хихонского «Спортинга» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.652.663.57
Лига Ставок 2.60 2.70 3.30

Ставки букмекеров

Фаворитом в этом матче является «Жирона». Поставить на победу каталонского клуба можно по коэффициенту 2.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.65. Еще одна актуальная ставка — победа гостей по 1.30.

Форма команд

«Жирона» расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. В активе каталонского клуба — 61 балл. В нынешнем сезоне команда выиграла 17 поединков, десять раз играла вничью и проиграла в 11 играх. У клуба в активе 43 забитых и 35 пропущенных.

«Спортинг» набрал столько же очков, сколько и «Жирона» — 61. Команда расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 побед, 13 ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 мячей и пропустил 25 голов.

Информация для ставок

  • «Жирона» победила в четырех матчах кряду
  • «Спортинг» не проигрывает три матча подряд
  • «Жирона» забила десять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 2.13.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Борнмут» — «Брентфорд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 2.09 1.46 2.84
Лига Ставок 1.80 1.95 1.45 2.65
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