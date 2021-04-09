«Зволле» — «Твенте». Прогноз на матч Эредивизие (10.04.2021)

В рамках 29-го тура чемпионата Нидерландов сыграют «Зволле» и «Твенте». Оба клуба остаются вне топ-7, они не отличаются хорошей игрой и являются средними командами. Тем не менее в очном поединке клубы могут выдать хороший матч, на который будет приятно посмотреть. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Твенте». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу «Зволле» по коэффициенту 3.00.
Форма команд
«Зволле» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба шесть побед, 11 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 37 мячей и пропустил 46 голов. В последних играх «Зволле» играет далеко не лучшим образом и регулярно теряет очки. Команда приближается к зоне вылета с каждым туром всё ближе.
«Твенте» играет неплохо, но пока выпадает из топ-7. У команды 37 пунктов в активе. «Твенте» выиграл девять поединков, десять раз играл вничью и проиграл девять игр. Клуб забил 42 мяча и пропустил 39 голов. В последних играх «Твенте» играет неплохо, но и назвать игру клуба идеальной не получится. Эта команда хочет попасть в еврокубки и делает всё для этого возможное. Поединок с «Зволле» очень важен для «Твенте».
Информация для ставок
- «Зволле» проиграл три матча из последних пяти
- «Твенте» пропустил девять голов в последних пяти играх
- «Твенте» не может победить шесть игр кряду
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.69. Также можно поставить на количество голов в матче (2-3) по коэффициенту 1.94. Еще одна хорошая ставка на эту игру — гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.50.