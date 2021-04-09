«Зволле» — «Твенте». Прогноз на матч Эредивизие (10.04.2021)

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вчера, 22:16

В рамках 29-го тура чемпионата Нидерландов сыграют «Зволле» и «Твенте». Оба клуба остаются вне топ-7, они не отличаются хорошей игрой и являются средними командами. Тем не менее в очном поединке клубы могут выдать хороший матч, на который будет приятно посмотреть. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Твенте». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.50 и на победу «Зволле» по коэффициенту 3.00.

Форма команд

«Зволле» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба шесть побед, 11 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 37 мячей и пропустил 46 голов. В последних играх «Зволле» играет далеко не лучшим образом и регулярно теряет очки. Команда приближается к зоне вылета с каждым туром всё ближе.

«Твенте» играет неплохо, но пока выпадает из топ-7. У команды 37 пунктов в активе. «Твенте» выиграл девять поединков, десять раз играл вничью и проиграл девять игр. Клуб забил 42 мяча и пропустил 39 голов. В последних играх «Твенте» играет неплохо, но и назвать игру клуба идеальной не получится. Эта команда хочет попасть в еврокубки и делает всё для этого возможное. Поединок с «Зволле» очень важен для «Твенте».

Информация для ставок

«Зволле» проиграл три матча из последних пяти

«Твенте» пропустил девять голов в последних пяти играх

«Твенте» не может победить шесть игр кряду

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.69. Также можно поставить на количество голов в матче (2-3) по коэффициенту 1.94. Еще одна хорошая ставка на эту игру — гол с 61-й по 75-ю минуту по коэффициенту 2.50.