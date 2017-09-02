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Ожидания и реальность. Убогие трансферы «Барселоны»

02 сентября 2017, 10:06
Ожидания и реальность. Убогие трансферы «Барселоны»

Охотишься за Коутиньо, Дибалой и Ди Марией, а подписываешь Паулиньо и теряешь Неймара? «Соккер.ру» объясняет, почему трансферы «Барселоны» разозлили даже их фанатов.

Один из самых авторитетных экспертов мира по «Барселоне» - их будущий тренер Хави, заявил: «Когда у „Реала“ все идет плохо, и болельщики, и игроки, и пресс-служба объединяются. В „Барселоне“ почти всегда не бывает единства. Я настаиваю: в этом клубе сложнее всего добиваться успеха. И речь не только об игроках».

Это не Серхио Рамос сказал, это уверенная позиция легендарного Хави, который с «Барселоной» большую часть жизни. Жирный намек, что президент Бартомеу и его окружение в футболе - бездари, которые вмешиваются в работу тренера. И не помогают. Говорят, Вальверде попросил летом подписать Ковачича, Бельерина и Эрреру, также не отказался бы от Н’зонзи. Вместо этого Бартомеу устроил БДСМ, его целое лето унижали в «Ливерпуле» и ПСЖ, отказывая в продаже Коутиньо, Ди Марии и Верратти.

Обратите внимание, что Эрнесто также настаивал, что Неймар остро нужен «Барселоне», и просил продать Турана, Дугласа, Алькасера, Рафинью и Вермалена. Следовательно, найти им замену для ротации. Из игроков основы в списке на продажу были Ракитич и Альба, оба остались, а хорвата подменить может только Паулиньо, который доплатил из собственного кармана, чтобы надеть футболку «Барселоны».

После такого провального лета любопытно сравнить, как за довольно большой для футбола промежуток времени, но небольшой отрезок истории – от первых успехов Гвардиолы и до сегодняшнего дня, «Барселона» выполняла трансферные задания. Может, они сами себя угробили, когда годами находили одних, а покупали других, причем несоизмеримого класса и перспективности?

Вратари

Кого потеряли? Вальдес, Онана, Браво.

Кем интересовались? Куртуа, Диего Алвес, Доннарумма, Эдерсон.

Кого брали? Браво, тер Штеген, Силлессен.

Можно ли сказать, что команду сейчас выручит голкипер? Вряд ли, и это не новость. Еще когда «Барселона» давным-давно искала себе нового вратаря, а молодой Вальдес считался мастером диких ошибок, то они пробовали перехватить у «Ювентуса» голкипера сборной Италии Буффона. Агент рассказал, что «Парма» уже договорилась с каталонцами, но сам Джанлуиджи отказался и выбрал туринцев. То есть все кубки при Гвардиоле мог выигрывать Буффон!

Но взял их Вальдес, и порой работал классно. В результате заменить его смог Браво, но ушел к Гвардиоле в Манчестер, а тер Штеген как был мастером спасений и ошибок – так и остался. В любом случае, «Барселона» вела, но не могла убедить сильных голкиперов. А воспитанника каталонцев Онану, отданного «Аяксу», вспомнили здесь хотя бы потому, что Силлессен обошелся в большие деньги и не пригодился пока – получает практику, пропуская по четыре мяча от Франции в сборной Голландии.  

Защитники

Кого потеряли? Дани Алвес, Пуйоль, Абидаль, Бартра, Адриано, Максвелл.

Кем интересовались? Бонуччи, Хуммельс, Аспиликуэта, Венделл, Киммих, Маркиньос, Тео Эрнандес, Уокер, Бельерин, Канселу, Соареш, Срна, Кристенсен, Давид Луис, Иньиго Мартинес, Рикардо Родригес.

Кого брали? Умтити, Матье, Динь, Вермален, Самеду, Дуглас, Чигринский, Касерес, Видаль, Альба, Маскерано.

Старались брать количеством, но фактически от линии обороны Гвардиолы остался один человек – Пике, приобретенный за 5 млн. евро у МЮ. Жерару некем прикрыть свои ошибки, не успевает всюду. Справа Семеду кажется перспективной ставкой, однако потеряли Пуйоля, Абидаля, не смогли внедрить в игру Бартру. Адриано и Максвелл ушли, хотя вряд ли Динь выше классом. Да и Вермален не Бонуччи …

Характерная черта трансферной деятельности «Барселоны» - причем еще при Гвардиоле, что легенд клуба, вроде Пуйоля, пробуют поменять на защитников с нужными характеристиками – как дальний пас Чигринского, но не получается. Умтити тоже не идеальный бек, как и Маскерано. А если сравнивать Даниэля Алвеса с хавбеками Видалем и Серхи Роберто, то получится в полной мере ощутить спад по классу. Особенно если сравнить список тех, кого купили, с теми, кем интересовались.

Полузащитники

Кого потеряли? Хави, Сеск, Алькантара, Яя Туре, Кейта.

Кем интересовались? Коутиньо, Погба, Сери, Фабиньо, Верратти, Озил, Алькантара, Горецка, Алли.

Кого брали? Паулиньо, Денис Суарес, Деулофеу, Алекс Сонг, Андре Гомеш, Туран, Ракитич, Сеск

Надо было заменить Хави и Иньесту на людей, которые могут играть иначе, по-своему. И создать вместе с заскучавшим актером Бускетсом сильный треугольник в центре, куда теперь наведывается и Месси. Элементарная задача и много лет на поиски. Но Сеска не внедрили в схемы, Алькантара убежал, возвращаться не желает, блудного сына Коутиньо на беду «Спартака» не отпустил Клопп.

Ни Верратти, ни Погба, ни Озила не будет. Перспективные Фабиньо, Сери или Горецка тоже Бартомеу не по зубам. Алли был бы дорогущей и интересной целью, но испугались брать на себя ответственность – надо было бы наиграть на позиции Иньесты совершенно другого по стилю игрока. Каталонцы пугливые стали, стараются найти временную смену – как в лице Ракитича, но даже Ивана недооценивают. У Верратти в такой «Барселоне» могло не получиться, и даже у Коутиньо.

Нападающие

Кого потеряли? Неймар, Вилья, Педро, Алексис Санчес, Ибрагимович, Анри, Это'О.

Кем интересовались? Ди Мария, Дибала, Винисиус, Мбаппе, Марез, Рэшфорд, Виллиан.

Кого брали? Дембеле, Луис Суарес, Алькасер, Афеллай, Неймар, Кркич, Алексис, Вилья, Кейриссон.

Дожили, «Барселона» не может подписать Ди Марию, который не шибко нужен ПСЖ. Для полного счастья надо потерять Месси следующим летом – у Лионеля есть возможность уйти в «Манчестер Сити» свободным агентом, просто не поставив подпись под новым контрактом. Хотя даже сравнения попыток заменить старую гвардию на качественных звезд уровня Дибалы и Ди Марии с подписанием за 105 миллионов евро Дембеле хватает.

Впрочем, у них Златан не заиграл, Алексис не мог в ворота попасть, Педро оказался лишним, Алькасер – нужным. А за кого обидно, так это за Давида Вилью. Человек до сих пор играет не хуже Алькасера. Но такая у клуба политика – даже Хави списали, когда возраст поджал. Говорят, Луис Суаресу в его тридцать уже готовят замену – Рэшфорда оценивают. Никуда Маркус не пойдет, если МЮ вернется, а «Барселона» еще сильнее скатится! И Дибала тоже верно поступил – неподходящее сейчас время, чтобы доверять каталонцам.

Тренеры

Кого потеряли? Гвардиолу.

Кем интересовались? Клопп, Аллегри, Куман, Сампаоли.  

Кого брали? Виланова, Мартино, Энрике, Вальверде.

Поиски тренера – тоже трансферная деятельность. И стоит отметить, что после того, как руководители «Барселоны» оскорбили Гвардиолу, они действовали на этом рынке с переменным успехом, постоянно спускаясь ниже и ниже, если говорить об имени и классе наставников. Анчелотти, Конте или Клопп с Симеоне – не тренеры для «Барселоны», но Энрике и Вальверде – очень даже.

Пока «Реал» искал и нашел своего Хосепа в лице Зидана, а до этого доверился для победы в ЛЧ опытному Анчелотти, с каталонцами работали наставники без опыта и новых идей. Виланова, Мартино и Вальверде в больших финалах не бывали. И только у Луиса Энрике получилось взять Лигу чемпионов, хотя дальше все пошло не так гладко, ведь все ошибки руководства связывают тренерам руки – новую постгвардиолевскую «Барселону» объективно не выстроили.

«Барселона» годами играла на трансферах на понижение?

Получаются показательные списки, причем вы без труда назовете и других игроков, которых можно было подписать – например, Алекса Сандро на левый фланг защиты, но «Барселона» ими даже не интересовалась. Сравнив перечни тех, кого потеряли, с кем вели переговоры, и тех, кого подписали, можно сделать глобальный вывод о трансферной политике «Барселоны».

Переход Паулиньо показательный – даже если бразилец пригодится, нельзя сказать, что этот хавбек лучший из возможных новичков. Парень из Китая далеко не первый в списке, как и Дембеле за такие-то деньги. Охотятся за лучшими опытными футболистами, нередко подходящими по стилю, но далеко не всегда их получают. В результате класс основы падает, что сразу сказывается на успешности команды – трофеев стало меньше, поражения все больнее.

Пусть Гвардиола предлагает «Реалу» не расслабляться, ведь «Барселона», по его мнению, всегда возвращается, между периодами грандиозных успехов Кройфа и самого Хосепа прошло немало времени. А промежуточные успехи и редкие титулы вряд ли позволят заявить, что «Барселону» представляют футболисты самого высокого уровня. Готовы ли фанаты ждать много лет? Вотум недоверия Бартомеу нужен и его выдвинули. Но тут мало убрать президента, надо выдержать непростой сезон, ведь шли за одними, а подписали других. Не завидуем Вальверде.

Кого так и не сумели заменить? Даниэль Алвес, Пуйоль, Хави, Неймар (плюс Иньеста, который с каждым годом не становится лучше, к сожалению, и Альба не лучший левый бек здесь и сейчас – в сумме получается шесть игроков основы).

Кто мог играть за «Барселону» 2017, если бы трансферную кампанию вели грамотно? Бельерин, Ляпорт, Алекс Сандро, Эррера, Верратти, Коутиньо, Ди Мария (суммарная стоимость лишь в полтора раза выше, чем 222 млн. евро, надо было продать Турана и Гомеша – хватило бы денег на таких новичков).

Каким может быть состав в новом сезоне? тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Паулиньо, Бускетс, Иньеста – Месси, Луис Суарес, Дембеле.

В результате у «Барселоны» необстрелянный шустрый правый латераль, нет запаса центральных защитников для перехода на три центральных при необходимости, проблемный Альба, непонятный Паулиньо, сбавляющий Бускетс, стареющий Иньеста, жаждущий все контролировать Месси – тоже физически не становится лучше. И студент Дембеле как главная ставка. Шикарное трансферное лето!

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Все комментарии
MANCUNIANEC_23
MANCUNIANEC_23
05 сентября 2017 в 09:56
У богатых свои причуды и интрижки...Кто там не был не понять...
Michael Korenblioum
Michael Korenblioum
04 сентября 2017 в 10:38
"Не понятный Паулиньо" лучше характеризует автора-знатока футбола, чем бесчисленные имена футболистов,из которых одни туда,а другие- оттуда. Паулиньо один из двух-трёх лучших опорников в мире.
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
03 сентября 2017 в 08:48
Трансферы Барсы никогда не понимал, похоже маркетинг стал преобладать над разумом у руководства клуба, сейчас так вообще до смешного выходит, есть деньги, а купить никого толком не купили, команду не усилили (про нападение не говорю, там попросту нечего усиливать) и Дембеле с его игрой и ценником красным в 40 млн. баксов в базарный день, купленный за 100+ млн. - это провал, а не победа. Продать игроков клуб почему то не может, тех кто реально ни о чем, Вермален (красавец), Гомеш (игрок 2й лиги), старый Маскерано, Иньеста, Пике-Шакира (дырки обое), Рафинья (вечно на коляске сидит), Туран (непонятный "турок").
В этом сезоне Барса если Ла Лигу возьмет это будет супер успех, а так на очереди в будущем огромные перемены и это неотвратимо...
p.s. Болею за Барсу с 99 года, многие сидящие здесь еще и не рождены были...
bo-le-la
bo-le-la
02 сентября 2017 в 19:00
Самая главная проблема Барсы на сегодняшний день это "позиция"тренер.Пока Барса не найдет как это было у того же Реала с Зиданом "своего"тренера ни каких "больших"достижений ждать не стоит.Когда приходил Гвардиола у Барсы так же намечался спад и только благодаря своим "идеям"он смог подняться Барсу на новую высоту.
Великий Князь
Великий Князь ответил liverpoоl2014
02 сентября 2017 в 16:10
    Великий Князь
    Великий Князь ответил realmadrid92
    02 сентября 2017 в 16:09
    realmadrid92:
    Статья ни о чем!
    Из пустого в порожнее)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил добрый тролль
    02 сентября 2017 в 16:09
    добрый тролль:
    Умом нам Барсу не понять, Сезон, как минимум, потерян. И слёзы наши не унять, Но в Барселону будем верить!
    Жаждал трансферов Эрнесто
    Писал в твитере Пике
    Указали им их место
    Будет Барса в тупике
    ronaldo743
    ronaldo743 ответил Рауль и Зидан
    02 сентября 2017 в 14:40
    Рауль и Зидан:
    Мне тебя даже жалко . Ты даже понять написанного не можешь . Найди в моих комментах хоть одно слово про топ . Но для тебя который в танке , я объясню. Если пако сравнивать с Суареса или Месси, или с Роналду то он конечно бревно , го если его сравнивать с Бензема то он конечно же уже не бревно , а если с Дзюбой и Кокориным так он вообще топ . Я не пойму , почему я должен объяснять такие элементарные вещи ? Почему Алекс меня понимает а ты нет ?
      realmadrid92
      realmadrid92
      02 сентября 2017 в 14:01
      Статья ни о чем!
      Artuom
      Artuom ответил Рауль и Зидан
      02 сентября 2017 в 13:41
      Рауль и Зидан:
      Вот тебе пример . Они говорят Гомешь бревно и от него толку нет . Тогда почему этого игрока хотел купить Юве и ТТХ ? Не самые последние клубы в этом мире . Я тебе говорю , у них кто не Хави и Иньеста тот бревно , они не понимают что такие футболисты раз в 30 лет рождаются
      Про интерес к Гомешу скорей всего утка, которую толкает или руководство Барсы(чтобы продать), или агент. Гомеш дрыщаво смотрится и в Барсе - при позиционной атаке и в сборной - при быстрых атаках и контрах. А это значит что Гомеш бревно, которое не заиграет ни в одном сильном клубе!
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил Пластун
      02 сентября 2017 в 13:07
      ТТХ не в АПЛ играет ?
      Пластун
      Пластун ответил Рауль и Зидан
      02 сентября 2017 в 13:01
      Рауль и Зидан:
      Если над Гомешом все смеются , то почему его хотят купить ? То что многие болелы Реала смеются над ним , так имеют на это право . Многие болелы Барсы над Модричем смеются , и че мы этот троллинг в серьезно должны воспринимать ?
      Потому как в Италии он заиграет, там нет скоростей по сравнению с ЛЛ, АПЛ и Германией. Хотя Бавария тоже потеряла скорость, перепас тупой.
      Пластун
      Пластун
      02 сентября 2017 в 13:00
      Надеюсь, что дни Бартомеу сочтены. Написано по делу, но...... Какого Альбу списывают????? Он сейчас один из лучших. Необъяснимо почему не продают Турана, Вермалена, Гомеша, Дугласа и парочку других. Отправляют в аренду и потом отпускают свободными агентами. Достали эти трансферы и тренеры которые не поднимались выше 5 места со своими командами. Если не заиграют Дембеле, Паулиньо и Семеду то будет провал. Ну и срочно надо выгонять бартомеу. Сразу атмосфера наладится.
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил ronaldo743
      02 сентября 2017 в 12:42
      Если над Гомешом все смеются , то почему его хотят купить ? То что многие болелы Реала смеются над ним , так имеют на это право . Многие болелы Барсы над Модричем смеются , и че мы этот троллинг в серьезно должны воспринимать ?
      Рауль и Зидан
      Рауль и Зидан ответил ronaldo743
      02 сентября 2017 в 12:37
        alex1990for
        alex1990for ответил Рауль и Зидан
        02 сентября 2017 в 12:25
        Рауль и Зидан:
        Асенсио на банку сядет , когда Роналду вернётся , как и Иско. Потому что Бэйл и Бенз внебрачные сыновья Переса
        то-то и оно) у вас уже есть футболисты, которые без проблем роналду и бэйлу конкуренцию составляют. в центре, куда не плюнь, все хороши.
        ronaldo743
        ronaldo743 ответил Рауль и Зидан
        02 сентября 2017 в 12:25
        Рауль и Зидан:
        Про Рафинью , я ещё в том году писал , что это очень хороший полузащитник . Пересмотри его игру против ПСЖ , Сельты , да вообще любую его игру , где он был в основе
        Так у тебя и Пако с Гомешом уже топами стали. И ничего, что их обсмеивают все. Мнение Рауля и Зидуна - истина.
        Рауль и Зидан
        Рауль и Зидан ответил alex1990for
        02 сентября 2017 в 12:23
        Асенсио на банку сядет , когда Роналду вернётся , как и Иско. Потому что Бэйл и Бенз внебрачные сыновья Переса
        alex1990for
        alex1990for ответил Рауль и Зидан
        02 сентября 2017 в 12:21
        Рауль и Зидан:
        Все равно я считаю , что лучше иметь бревно в полузащите, чем в нападении . Если бы ты увидел игру Бенза и Бэйла против Валенсии тв бы со мной согласился
        а я видел. ну так там еще был и круто играющий асенсио. а выйдет роналду, и все в норме будет, да бэйл редко так хреново играет. ну вот, было у барсы топовое нападение мсн, и что оно показало без хорошего центра? а реалу хватило в нападении одного роналду для результата, потому что весь центр на ура сыграл. даже если роналду спорол 5 крутых моментов, центр ему еще столько же создавал.
        Рауль и Зидан
        Рауль и Зидан ответил ronaldo743
        02 сентября 2017 в 12:16
        Про Рафинью , я ещё в том году писал , что это очень хороший полузащитник . Пересмотри его игру против ПСЖ , Сельты , да вообще любую его игру , где он был в основе
        Рауль и Зидан
        Рауль и Зидан ответил alex1990for
        02 сентября 2017 в 12:14
        Все равно я считаю , что лучше иметь бревно в полузащите, чем в нападении . Если бы ты увидел игру Бенза и Бэйла против Валенсии тв бы со мной согласился
        ronaldo743
        ronaldo743 ответил Рауль и Зидан
        02 сентября 2017 в 12:13
        Рауль и Зидан:
        У вас ещё есть Рафинья , который против ПСЖ играл шикарно , да и вообще он показал отличный футбол в тех матчах которых он выходил
          Die Roten
          Die Roten ответил Рауль и Зидан
          02 сентября 2017 в 12:13
          Рауль и Зидан:
          Вот тебе пример . Они говорят Гомешь бревно и от него толку нет . Тогда почему этого игрока хотел купить Юве и ТТХ ? Не самые последние клубы в этом мире . Я тебе говорю , у них кто не Хави и Иньеста тот бревно , они не понимают что такие футболисты раз в 30 лет рождаются
          ну хави и иньеста не каждый день рождаются в футболе
          но они это значит.зажрались!))
          alex1990for
          alex1990for ответил Рауль и Зидан
          02 сентября 2017 в 12:11
          Рауль и Зидан:
          У вас ещё есть Рафинья , который против ПСЖ играл шикарно , да и вообще он показал отличный футбол в тех матчах которых он выходил
          игры с псж и юве показали, как легко и непринужденно проходится этот центр при котратаках. там даже мяч не задерживается, да и в ла лиге так много раз было не с самыми сильным соперниками.
          Рауль и Зидан
          Рауль и Зидан ответил alex1990for
          02 сентября 2017 в 12:09
          У вас ещё есть Рафинья , который против ПСЖ играл шикарно , да и вообще он показал отличный футбол в тех матчах которых он выходил
          alex1990for
          alex1990for ответил Рауль и Зидан
          02 сентября 2017 в 12:07
          Рауль и Зидан:
          Если ничего не показал , то почему Юве и ТТХ хотели купить ? И почему Барса не продала ? Хотя предлагали ей больше чем она его покупала
          а вот это большой вопрос. никаких оснований не вижу. возможно, гомеш просто для игры барсы не подходит, а для английского футбола вполне подойдет. но зачем его удержали, я так и не понял.
          alex1990for
          alex1990for ответил Рауль и Зидан
          02 сентября 2017 в 12:06
          Рауль и Зидан:
          Зато в нападении дно есть , и это очень сильно бесит
          так и в барсе есть. в нападении сразу месси минусуем, так как по факту приходится разрываться. в центре - вообще мрак, гомеши, рафиньи, ракитичи и т.п. ну выдадут они пару матчей норм, но против топов сразу виден средний класс этих игроков. защита - пике, маскерано давно чудят по-страшному.
          Рауль и Зидан
          Рауль и Зидан ответил alex1990for
          02 сентября 2017 в 12:06
          Если ничего не показал , то почему Юве и ТТХ хотели купить ? И почему Барса не продала ? Хотя предлагали ей больше чем она его покупала
          ronaldo743
          ronaldo743 ответил Рауль и Зидан
          02 сентября 2017 в 12:05
          Рауль и Зидан:
          Вот тебе пример . Они говорят Гомешь бревно и от него толку нет . Тогда почему этого игрока хотел купить Юве и ТТХ ? Не самые последние клубы в этом мире . Я тебе говорю , у них кто не Хави и Иньеста тот бревно , они не понимают что такие футболисты раз в 30 лет рождаются
          А ничего, что у команд стили разные ? Для Барсы Гомеш бревно. Энрике и не просил его покупать. Ему вообще никого не купили. Набрали, кого продать были готовы. Хоть с Умтити удачно попали.
          Рауль и Зидан
          Рауль и Зидан ответил alex1990for
          02 сентября 2017 в 12:03
          Зато в нападении дно есть , и это очень сильно бесит
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