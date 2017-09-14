6 голов «Челси», 29 ударов «Баварии». Цифры 1-го тура ЛЧ

Первый раунд группового этапа Лиги чемпионов пролетел как миг. «Соккер.ру» рассказывает о двух игровых днях с помощью цифр и фактов.

Результаты и результативность

- В 16-ти матчах первого тура Лиги чемпионов было забито 54 гола, которые почти поровну распределились между двумя игровыми днями: 28 забитых мячей во вторник и 26 – в среду. Средняя результативность составляет 3.375 гола за игру!

- Хозяева одержали 7 побед и потерпели 5 поражений, а еще в четырех поединках были зафиксированы ничьи. Разница забитых и пропущенных голов – 31:23 в пользу команд, выступавших в родных стенах, а вот между первыми и вторыми таймами голы распределись поровну – по 27 взятий ворот в каждой из 45-минуток.

- Самой результативной командой первого тура стал «Челси», забивший в ворота «Карабаха» шесть голов. Пять раз отличились футболисты ПСЖ, четырежды – подопечные Гвардиолы из «Манчестер Сити». Восемь команд пока не познали радость первого гола в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Достижения и неудачи футболистов

- Никто не сумел оформить хет-трик в первом туре Лиги чемпионов, зато сразу шесть футболистов отметились дублями, они сейчас и составляют группу лучших бомбардиров турнира. В этой представительной компании Лионель Месси, Криштиану Роналду, Харри Кейн, Эдинсон Кавани, защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз и игрок «Олимпиакоса» Фелипе Пардо. Именно он на данный момент возглавляет список снайперов, так как забил свои два мяча быстрее остальных – за 12 минут.

- Оформив по дублю, Криштиану Роналду и Лионель Месси укрепили свои позиции на вершине списка бомбардиров Лиги чемпионов за всю историю. На счету португальца теперь 107 голов, аргентинец отличился 96 раз. Роналду в одиночку забил больше голов в Лиге чемпионов, чем такие известные клубы как «Бенфика», «Атлетико» и ПСВ.

- Три футболиста поразили собственные ворота. Такая неудача постигла Микаэля Лустига из «Селтика», Максима Медведева из «Карабаха» и игрока «Бешикташа» Душко Тошича. Команды первых двоих проиграли разгромно, а вот турецкому клубу автогол не помешал одолеть «Порту» на выезде.

- Три красных карточки показали арбитры в матчах первого раунда ЛЧ. Первое удаление нового розыгрыша уже на 11-й минуте вторничного матча с «Баварией» заработал игрок «Андерлехта» Свен Кумс, а в среду красный свет зажигался перед защитниками английских клубов – Яном Вертонгеном из «Тоттенхэма» и Джо Гомесом из «Ливерпуля».

Игровые данные

- 29 ударов по воротам «Андерлехта» нанесла мюнхенская «Бавария», это самый выдающийся результат двух лигочемпионских вечеров, правда, нужно напомнить, что бельгийцы с 11-й минуты действовали в меньшинстве. Вторую строчку с 26-ю выстрелами делят мадридский «Реал» и игравший против «Спартака» словенский «Марибор». Самым скупым на удары оказался АПОЭЛ, который бил по воротам «Мадрида» только 4 раза.

- 69.3% - максимальное владение мячом одной командой. Снова впереди всех «Бавария», в первую тройку вошли также «Манчестер Сити» (67.1%) и «Бенфика» (65.2%). Соответственно, меньше ЦСКА, игравшего против лиссабонских «орлов», с мячом возились только футболисты «Андерлехта» и «Фейеноорда».

- «Ювентус» и «Фейеноорд» оказались самыми грубыми командами раунда, при этом собрали всего по четыре «горчичника». В целом, первый тур Лиги чемпионов прошел в весьма корректной борьбе, всего арбитры доставали желтый прямоугольник из карманов 63 раза, то есть в среднем на каждую игру пришлось почти по четыре «горчичника».

- Что касается борьбы в рамках правил, то есть единоборств. Московский «Спартак» оказался самой успешной командой первого тура по этому показателю, выиграв больше трети единоборств – 68.4%. К сожалению, этого не хватило для победы.

- Кто точнее всех играет в пас? Конечно же, «Манчестер Сити», выдрессированный Гвардиолой. 91.4% передач «горожан» оказались точными. Хосеп снова хочет захватить европейское господство при помощи тики-таки.

Посещаемость

- 787754 зрителей посетили матча первого тура Лиги чемпионов. Средняя посещаемость тоже впечатляет – 49235 человек. Самую внушительную аудиторию собрал матч «Барселоны» и «Ювентуса» на «Камп Ноу» (78656 зрителей). Меньше всего – 12566 болельщиков, посетили игру «Марибора» и «Спартака», при этом на стадионе словенского клуба был зафиксирован аншлаг.

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Индивидуальная статистика

- Портал «Whoscored» поставил самую высокую оценку по итогам 16-ти матчей защитнику «Манчестер Сити» Джону Стоунзу, который забил два мяча, выполнил 97.8% точных передач и выиграл 5 единоборств. По десятибалльной шкале выступление англичанина оценено в 9.94. На втором месте с отметкой в 9.7 балла идет Лионель Месси, который, как и Роналду, номинирован на звание лучшего игрока тура ЛЧ.

- Самым бьющим игроком первого тура стал Криштиану Роналду, 9 раз пытавшийся поразить ворота АПОЭЛа, причем все удары португалец нанес из пределов штрафной. А если говорить о дальнобойщиках, то оба лидера играли в матчах с участием российских команд: защитник «Бенфики» Гримальдо 5 раз прикладывался по воротам ЦСКА, а спартаковец Квинси Промес четырьмя дальними ударами пытался застать врасплох Ясмина Хандановича.

- Мадридец Каземиро и баварец Алькантара – лидеры по отборам мяча, на их счету по 9 успешных попыток.

- По-своему выделился и Луис Адриано из «Спартака»: с шестью нарушениями правил он оказался самым часто фолящим футболистом.

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- Наследником Филиппо Индзаги объявляем Тимо Вернера из «РБ Лейпциг», который по ходу матча с «Монако» пять раз залезал в офсайд.

- Бразильский вратарь «Ромы» Алисон выдал самое впечатляющее выступление среди коллег по амплуа – на его счету 9 спасений и 0 пропущенных голов. В топ-10 по этому показателю входят Игорь Акинфеев и Артем Ребров, которые совершили по 5 сэйвов, но и пропустившие по голу.

- Лучшими дриблерами стали бразильцы – Неймар и Виллиан, совершившие по 7 удачных обводок. Самому дорогому игроку ПСЖ потребовалось 13 попыток, а его коллеге по сборной Бразилии – только 9.

- 153 передачи выполнил полузащитник ПСЖ Марко Верратти, оказавшийся впереди всех по этому показателю. Только 6 из 153 пасов итальянского полузащитника не дошли до адресатов, точность – 96%!

Символическая сборная 1-го тура Лиги чемпионов по версии «Соккер.ру»: Алисон («Рома») – Киммих («Бавария»), Рамос («Реал»), Стоунз («Манчестер Сити»), Морено («Ливерпуль») – Алькантара («Бавария»), Сауль («Атлетико»), Фабрегас («Челси») - Месси («Барселона»), Кавани (ПСЖ), Кейн («Тоттенхэм»).