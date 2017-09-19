Неутомимые блюстители. Буффон и другие игроки из XX века

Пока еще подавляющее большинство современных футболистов родом из XX века, но единицы успели поиграть в прошлом столетии. «Соккер.ру» вспомнил самых известных старожилов.

РФПЛ и одинокий страж

Сергей Игнашевич (Россия, 38 лет)

Дебют: 15 июля 1999 года в составе «Крыльев Советов».

Сейчас: в ЦСКА.

Условие отбора кандидатов таково: футболист должен был поиграть в элитном дивизионе одного из ведущих чемпионатов в XX веке и оставаться игроком команды высшей лиги прямо сейчас. Данному условию на сегодняшний день соответствует только один игрок, да вы и сами догадались, о ком речь. Суперветеран Игнашевич в середине лета отметил 18-летие своего пребывания в Премьер-Лиге. Вернее, Сергей начал играть еще до основания РФПЛ в 2001 году, он главный ветеран нашего чемпионата.

Серия A и эликсир молодости

Фабио Квальярелла (Италия, 34 года)

Дебют: 14 мая 2000 года в составе «Торино».

Сейчас: в «Сампдории».

Форвард, на счету которого 25 матчей в составе сборной Италии, дебютировал в Серии A в 17-летнем возрасте, но после этого скитался по арендам и окончательно закрепился в высшем свете только в середине «нулевых». Квальярелла играл за многие клубы, в том числе за «Юве», с которым выиграл три Скудетто, и за «Наполи» - свою детскую любовь. Сейчас Фабио 34 – вообще не возраст для итальянских футболистов, он защищает цвета «Сампдории». Возможно, именно Квальяррела однажды останется последним игроком в топ-чемпионатах, который выходил на поле еще в XX веке.

Дарио Дайнелли (Италия, 38 лет)

Дебют: 1 октября 2000 года в составе «Лечче».

Сейчас: в «Кьево».

Менее известный футболист в широких кругах, но поклонники Серии A узнают Дарио из тысячи, ведь он меняет команды, но не чемпионат – вот уже 17 лет держится в высшем свете итальянского футбола. Ресторатор Дайнелли, владелец «Гостиницы закадычных друзей», дебютировал за «Лечче», а запомнился по большей части как игрок «Фиорентины», с которой даже еврокубках поиграл.

Паоло Каннаваро (Италия, 36 лет)

Дебют: 14 мая 2000 года в составе «Пармы».

Сейчас: в «Сассуоло».

Конечно же, не такой знаменитый, как его брат Фабио, чемпион мира и обладатель «Золотого мяча», но Паоло не о чем жалеть – у него за плечами прекрасная карьера и много-много матчей за родной «Наполи». За неаполитанский клуб он сыграл и первый свой матч в профессиональной карьере, но то была Серия B, а в высшем эшелоне ему помогла дебютировать «Парма».

Кристиан Маджо (Италия, 35 лет)

Дебют: 1 октября 2000 года в составе «Виченцы».

Сейчас: в «Наполи».

Заводной Кристиан, который с Паоло Каннаваро долгое время играл бок о бок на «Сан-Паоло», сейчас нерегулярно проходит в основной состав «Наполи», но он по-прежнему в строю, значит, проходит в славную компанию гвардейцев.

Алессандро Гамберини (Италия, 36 лет)

Дебют: 9 января 2000 года в составе «Болоньи».

Сейчас: в «Кьево».

Таким образом, в «Кьево» сейчас сразу два свидетеля Серии A в XX веке, причем Дайнелли и Гамберини часто выходят на поле вместе, а за спинами у них 38-летний голкипер Стефано Соррентино, правда, он не играл в высшем эшелоне в прошлом столетии, хотя по возрасту подходит.

Хосе Рейна (Испания, 35 лет)

Дебют: 2 декабря 2000 года в составе «Барселоны».

Сейчас: в «Наполи».

Среди итальянцев затесался один титулованный испанец, чемпион мира и Европы, но Хосе Рейна вратарь, ему простительно, может и до сорока лет спокойно играть на высоком уровне, тем более легкий нрав и прекрасное чувство юмора всегда помогают Пепе в жизни и в футболе.

Фердинандо Коппола (Италия, 39 лет)

Дебют: 16 мая 1998 года в составе «Наполи».

Сейчас: в «Вероне».

Мы уже убедились, что Италия – родина футбольных старожилов, но нужно уточнить, что в городе Монтекки и Капулетти ветераны чувствуют себя наиболее комфортно – если не «Кьево», то «Верона». А еще можно вспомнить, как несколько лет назад Лука Тони стал лучшим бомбардиром Серии A в 38 лет, выступая за «Верону». Что же касается Коппола, то карьера его длится давно, но уже подходит к концу, Фердинандо не является первым номером своей команды.

Альбано Биццарри (Аргентина, 39 лет)

Дебют: 25 сентября 1999 года в составе «Реала».

Сейчас: в «Удинезе».

Пока еще официально продолжается футбольная карьера аргентинского голкипера Биццарри, впрочем, он тоже, как и Коппола, возможно, уже сыграл свой последний матч на высшем уровне. Между тем, Биццарри в конце XX века успел отметиться сразу в двух испанских клубах, один из – сам «Реал Мадрид», а другой – «Реал Вальядолид».

Джанлуиджи Буффон (Италия, 39 лет)

Дебют: 19 ноября 1995 года в составе «Пармы».

Сейчас: в «Ювентусе».

И вот он великий и любимый Буффон! Джиджи не просто дебютировал в большом футболе в XX веке, в прошлом столетии прошла вполне заметная часть карьеры голкипера. Около полутора сотен матчей, победы в Кубке УЕФА, Кубке и Суперкубке Италии – это все Джанлуиджи проделал еще в XX веке. Можете себе представить?!

Корм для Буффона. Вратари, которых «съел» Джиджи

Ла Лига и дежурный итальянец

Даниэле Бонера (Италия, 36 лет)

Дебют: 1 октября 2000 года в составе «Брешиа».

Сейчас: в «Вильярреале».

Защитник, который вместе с «Миланом» выигрывал Лигу чемпионов, «на старости лет» покинул родную Италию, чтобы выступать в Испании, но раз Даниэле по-прежнему в топ-чемпионате, пусть и сменил прописку, не имеем права не зачесть достижение и ему.

АПЛ и заслуженные хавбеки

Майкл Кэррик (Англия, 36 лет)

Дебют: 28 августа 1999 года в составе «Вест Хэма».

Сейчас: в «Манчестер Юнайтед».

Кэррик дебютировал в АПЛ в составе «Вест Хэма» через пару месяцев после легендарной победы «Манчестер Юнайтед» над «Баварией» в финале Лиги чемпионов, который был выигран в компенсированное время второго тайма. А в завоевании следующей европейской короны «красных дьяволов» Майкл принял непосредственное участие, сыграл заметную роль и в московском финале против «Челси». Сейчас Кэррик не проходит в состав МЮ, но в заявки на матчи попадает регулярно, а по ходу длинного сезона еще наверняка поможет Моуриньо, тем более сам собирается играть так же долго, как Гиггз.

Гарет Бэрри (Англия, 36 лет)

Дебют: 2 мая 1998 года в составе «Астон Виллы».

Сейчас: в «Вест Бромвиче».

Гарет Бэрри – один из лучших английских полузащитников начала XXI века, поиграл за «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Эвертон», а с нынешнего сезона помогает «Вест Бромвичу» опытом. Кто-то из них двоих, Бэрри или Кэррик, окажется последним футболистом из XX века в Английской Премьер-Лиге, если, конечно, Джон Терри не вернется в элиту, чтобы побеждать до 45 лет – у него такая опция тоже припасена, просто прямо сейчас Джей Ти не в АПЛ.

Бундеслига и Роман

Роман Вайденфеллер (Германия, 37 лет)

Дебют: 4 ноября 2000 года в составе «Кайзерслаутерна».

Сейчас: в «Боруссии» (Дортмунд).

Роман уже 15 лет защищает цвета «Боруссии», с которой знавал разные времена – и грустные, когда клуб стоял на грани катастрофы, и счастливые в период побед под руководством Юргена Клоппа. Между тем, дебютировал в Бундеслиге Вайденфеллер в составе «Кайзерслаутерна», который на тот момент год как расстался с Михаэлем Баллаком и помнил о своем чудесном чемпионстве.

Лига 1 и дядюшка Бен

Бенжамин Ниве (Франция, 40 лет)

Дебют: 5 сентября 1997 года в составе «Осера».

Сейчас: в «Труа».

Не остался без флагмана с благородными потертостями и французский чемпионат, хотя можно говорить, что так распорядился случай. У полузащитника Бенжамина Ниве вся карьера прошла между первым и вторым дивизионом, в прошлом сезоне он играл в Лиге 2 за «Труа», а теперь уже имеет шанс встретиться с Неймаром, Фалькао и Мбаппе. В 40 лет Ниве регулярно выходит на поле играет важную роль в своей команде.