«Реалу» не хватает форварда. За и против

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Китай. Суперлига
  • Копа Судамерикана
  • Кубок Либертадорес
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Германия. Бундеслига 2017/2018, 6 тур
21:30 сегодня Бавария -:- Вольфсбург
Франция. Лига 1 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Лилль -:- Монако
  • Главные новости
  • Все новости
17:58
Жиру, Манджукич, Боатенг претендуют на приз за самый красивый гол года36
17:10
«Спартаку» запретили продавать билеты на выездной матч с «Севильей»141
16:27
Роналду, Месси и Неймар претендуют на приз лучшему игроку года по версии ФИФА50
15:41
Каррера: «Промес и Педро Роша могут пропустить какое-то количество матчей»54
15:11
Промес, Дзагоев, Кокорин, Смолов - среди номинантов на премию «Джентльмен года»68
19:56
УЕФА отрицает, что Срна мог сдать положительную допинг-пробу в играх под его эгидой0
19:52
Каррера: «Прошу болельщиков не повторять того, что было в Мариборе»2
19:46
Матч «Ахмат» - «Рубин» пройдёт на резервном стадионе1
19:40
«Борнмут» потерял Мингса на месяц0
19:35
Каррера: «Мы относимся с уважением ко всем командам»3
19:32
Ещенко: «Удивился, как слова Карреры из раздевалки попали в прессу»5
18:55
ФИФА подозревает «Валенсию» и «Вильярреал» в нарушениях7
18:52
Прибыль «Ювентуса» в прошлом сезоне превысила 40 млн евро3
18:48
«Бетис» потерял Камарасу на месяц0
18:45
«ВКонтакте» покажет матчи Чемпионшипа и чемпионата Голландии10
18:40
УЕФА дисквалифицировал Бериссо на один матч «Севильи»1
18:36
Каррера: «Я не говорил на пресс-конференции, что обвиняю игроков»17
17:51
Бикфалви: «Хоть завтра пригласил бы Тотти в „Урал“»1
17:48
Трахтенберг: «Файер в следующем матче „Спартака“ может привести к серьёзному наказанию»36
17:38
УЕФА оштрафовал «Хайдук» и «Эвертон»0
17:36
Мусалов прооперирован в Германии3
16:19
Аллегри, Конте и Зидан оспорят приз лучшему тренеру29
16:15
Буффон, Кейлор Навас и Нойер поспорят за звание лучшего голкипера года по версии ФИФА31
16:07
Каррера: «Я очень рад, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты»23
16:01
Конте: «„Челси“ желает Косте всего лучшего, но я больше не хочу обсуждать эту тему»6

«Реалу» не хватает форварда. За и против

сегодня, 18:27

Зидан посетовал на то, что у «Реала» не было возможности летом подписать форварда, а бразилец Роналдо в шутку предложил свои услуги. «Соккер.ру» изучает спорную проблему.

За нового форварда! Набор исполнителей на позиции «девятки» стал слабее. Смотрите, в прошлом сезоне в распоряжении Зидана было три номинальных нападающих. Во-первых, Бензема – любимчик своего соотечественника и «старшего брата», продливший недавно контракт с «Мадридом». Карим планирует еще много лет радовать мадридскую публику голами и огорчать промахами. Во-вторых, Альваро Мората – полноценный дублер, парень с огромным потенциалом, которого за большие деньги купил чемпион Англии «Челси», чтобы использовать в стартовом составе. В-третьих, Мариано Диас, перебравшийся во Францию, до которого очередь доходила не так часто, но даже он внес свою лепту, например, важным голом в ворота «Депортиво».

А сколько очков «Реал» набрал благодаря результативным действиям Мораты? Проблема в том, что сейчас за спиной у Бензема нет сильного нападающего, а Борха Майораль, который в прошлом сезоне забил два мяча, выступая за «Вольфсбург» на правах аренды, это в лучшем случае Мариано Диас по полезности, то есть форвард третьей очереди. Да, Криштиану Роналду может сыграть в центре, но это не самое оптимальное решение, потому что португальцу комфортнее на фланге, где у него больше пространства для маневра.

Против! У «Реала» игровые проблемы иного характера. Очень удобно зацепиться за этот «якорь» - мадридцы испытывают трудности в атаке, значит, нужно искать причины на позиции «девятки». Это какая-то примитивная логика. Да, лютые промахи Бензема в матче с «Валенсией», кривые удары Роналду в игре с «Бетисом» - весомые аргументы, но, на самом деле, у команды Зидана сейчас то ли кризис перестройки, то ли похмельный синдром после побед. Во всяком случае, утерян идеальный командный баланс, которым «Реал» козырял по ходу прошлого сезона, а если говорить о кадрах, то Зизу должен быть больше обеспокоен тем, что у Марсело и Карвахаля нет сильных дублеров здесь и сейчас.

Крайние защитники – это легкие сильной команды, а «Мадрид» сейчас задыхается и перестраивается по ходу матчей зачастую сумбурно. Здесь также прослеживается вина центральных полузащитников, которые пока не набрали оптимальную форму. А нападающий во всей это системе – персона зависимая, так что в первую очередь надо устранить шероховатости в игре, а Роналду и Бензема, учитывая их исполнительское мастерство, не смогут вечно промахиваться.

За нового форварда! Пассивные фигуры без мяча. Но есть и системная проблема, если взглянуть чуть глубже. «Реалу» не помешал бы в центре нападения человек, который не только командные усилия будет конвертировать в голы, но и сможет создавать моменты сам для себя, в том числе за счет настырности. Тот же Мората, когда выходит на поле, всегда держит защитников в напряжении, прессингует, даже в подкаты бросается. Бензема такой ерундой, порочащей образ алжирского принца, занимается по большим праздникам, на линии офсайда он открывается слабо, предпочитает работать спиной к воротам и больше ориентируется на партнеров, нежели на самого себя. Соглашусь, что не все умеют играть так, как Карим, но не в каждом матче он уместен в качестве отвлекающей фигуры и «подпевалы», да и болельщики хотят видеть на острие атаки «Мадрида» настоящую, самодостаточную звезду, каковой Бензема не является.

Он подходящий, но не всегда надежный член ансамбля, имеющий обыкновение вставать не с той ноги. Роналду, напротив, эгоистичный и магнетически притягивающий мяч на ударных позициях, но, снова же, есть профильные форварды, которые действуют лучше Криштиану в амплуа стервятника, а самого португальца изначально слишком близкая позиция к чужим воротам лишает полосы для разгона. Получается, ставя португальца в центр, Зидан ослабляет команду, лишая ее Роналду на фланге. Криштиану переходит в режим ожидания голевых передач, он ограничен в возможности самостоятельного создания голевых моментов и не считает необходимым хищником выбрасываться в прессинг. Получается, что при любом раскладе фигура форварда у «Реала» мощная с точки зрения номинального мастерства, но пассивная и недостаточно подвижная по своей сути.

Против! Сугубо вопрос формы. Бразилец Роналдо, тот который Феномен, уверен, что команде с лучшим игроком мира в составе – Криштиану Роналду, и бессменным Каримом Бензема в наличии еще один нападающий не нужен. Откуда такая уверенность? Скорее всего, от опыта. Не может такая мощная команда, как «Реал», в одночасье рухнуть, потеряв пусть полезного, но все-таки не основного нападающего Морату. Это вопреки любой футбольной логике. Иными словами, Роналдо заявляет, что никакой проблемы нет, и не нужно ее высасывать из пальца: Криштиану и Карим наберут форму и будут привычно разрывать оборонительные линии соперников при поддержке Бэйла, Иско, Асенсио и других хороших парней. В любом случае, в разгар сезона подписать нового нападающего невозможно, поэтому «Реалу» надо просто успокоиться и подождать. Вот если весной по-прежнему будем говорить о непорядке в атаке у «Мадрида», значит, это не пустые домыслы. Хотя складывается впечатление, что дело обстоит именно так, и именно эта проблема – надуманная.

Большие проблемы чемпионского «Реала»

Мечтать не вредно. Кто мог бы усилить центр нападения «Реала»?

А если все-таки представить, что Бензема и Роналду не справятся? Кто мог бы помочь «Реалу», окажись ситуация более серьезной, чем кажется? На самом деле, круг кандидатов на позицию в центре атаки очень и очень ограничен. Можно смело исключать Луиса Суареса, Килиана Мбаппе, за которого «Королевский клуб» не смог или не захотел заплатить столько, сколько пообещал ПСЖ отдать «Монако» в следующем году. Антуан Гризманн из стана гордых соседей – тоже трудная цель, не только и даже не столько в финансовом плане, как и Роберт Левандовски, выступающий за «Баварию» и уже имевший шансы оказаться на «Сантьяго Бернабеу».

В касте пополнение. Родилась суперзвезда!

Пожалуй, по возрасту и набору качеств Харри Кейн – идеальный кандидат, англичанину придется сделать смелый шаг, чтобы побороться за суперзвездный статус, который проблематично завоевать в «Тоттенхэме». Есть варианты с Обамеянгом и Агуэро, а также более рискованные ставки, о которых уже ходили слухи – Белотти и Вернер. Собственно, как бы ни сложился нынешний сезон, следующим летом «Мадриду» придется позаботиться о вливании свежей крови, и приобретение центрфорварда станет логичным шагом. Но это будет только через год, а пока надежда на сильный сезон в исполнении Бензема и Роналду.

Поделиться
Обсудить
Все комментарии
AlexanderP622 ответил ILOVEMU
сегодня в 19:56
ILOVEMU:
Кейна купят и закроют позицию на лет 7
На фиг он им нужен.
Медив
сегодня в 19:40
Им нужен хороший тренер. Реал был лучшим среди худших последние пару лет. Повезло застать одновременный кризис Барселоны и Челси, перестройку Манчестеров, спад Баварии, подкрепленный ошибками менеджмента, плюс нестабильный и неровный ПСЖ.
Что говорить, если их соперниками был престарелый Юве и освоивший одну тактику Атлетико. Это просто галактическое везение.
В этом году такое уже не прокатит. Из всех перечисленных, хуже стали дела только у Баварии. А с остальными тут уже без разницы, Бензема у тебя нап или кто то еще
Пластун
сегодня в 19:39
Просто поразительно. Как пишут о Барсе такие статьи то там упор делают на возраст. А тут не в форме они. Криш, Модрич, Рамос у них только молодеет. Ну а ТХ реал всегда доил на лучших игроков в команде.
castromen
сегодня в 19:36
Нужен Кейн и,точка(((
Марк Аврелий
сегодня в 18:45
Не надо было Морату продавать.
Chatlan
сегодня в 18:44
Мне нравится, что Зидан наигрывает Майораля. Способный парень. Но когда на поле Бензема трибуны задыхаться начинают, не того плана игрок
ILOVEMU
сегодня в 18:43
Кейна купят и закроют позицию на лет 7
Igo0rek
сегодня в 18:35
А как же Карим?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100