«Реалу» не хватает форварда. За и против

Зидан посетовал на то, что у «Реала» не было возможности летом подписать форварда, а бразилец Роналдо в шутку предложил свои услуги. «Соккер.ру» изучает спорную проблему.

За нового форварда! Набор исполнителей на позиции «девятки» стал слабее. Смотрите, в прошлом сезоне в распоряжении Зидана было три номинальных нападающих. Во-первых, Бензема – любимчик своего соотечественника и «старшего брата», продливший недавно контракт с «Мадридом». Карим планирует еще много лет радовать мадридскую публику голами и огорчать промахами. Во-вторых, Альваро Мората – полноценный дублер, парень с огромным потенциалом, которого за большие деньги купил чемпион Англии «Челси», чтобы использовать в стартовом составе. В-третьих, Мариано Диас, перебравшийся во Францию, до которого очередь доходила не так часто, но даже он внес свою лепту, например, важным голом в ворота «Депортиво».

А сколько очков «Реал» набрал благодаря результативным действиям Мораты? Проблема в том, что сейчас за спиной у Бензема нет сильного нападающего, а Борха Майораль, который в прошлом сезоне забил два мяча, выступая за «Вольфсбург» на правах аренды, это в лучшем случае Мариано Диас по полезности, то есть форвард третьей очереди. Да, Криштиану Роналду может сыграть в центре, но это не самое оптимальное решение, потому что португальцу комфортнее на фланге, где у него больше пространства для маневра.

Против! У «Реала» игровые проблемы иного характера. Очень удобно зацепиться за этот «якорь» - мадридцы испытывают трудности в атаке, значит, нужно искать причины на позиции «девятки». Это какая-то примитивная логика. Да, лютые промахи Бензема в матче с «Валенсией», кривые удары Роналду в игре с «Бетисом» - весомые аргументы, но, на самом деле, у команды Зидана сейчас то ли кризис перестройки, то ли похмельный синдром после побед. Во всяком случае, утерян идеальный командный баланс, которым «Реал» козырял по ходу прошлого сезона, а если говорить о кадрах, то Зизу должен быть больше обеспокоен тем, что у Марсело и Карвахаля нет сильных дублеров здесь и сейчас.

Крайние защитники – это легкие сильной команды, а «Мадрид» сейчас задыхается и перестраивается по ходу матчей зачастую сумбурно. Здесь также прослеживается вина центральных полузащитников, которые пока не набрали оптимальную форму. А нападающий во всей это системе – персона зависимая, так что в первую очередь надо устранить шероховатости в игре, а Роналду и Бензема, учитывая их исполнительское мастерство, не смогут вечно промахиваться.

За нового форварда! Пассивные фигуры без мяча. Но есть и системная проблема, если взглянуть чуть глубже. «Реалу» не помешал бы в центре нападения человек, который не только командные усилия будет конвертировать в голы, но и сможет создавать моменты сам для себя, в том числе за счет настырности. Тот же Мората, когда выходит на поле, всегда держит защитников в напряжении, прессингует, даже в подкаты бросается. Бензема такой ерундой, порочащей образ алжирского принца, занимается по большим праздникам, на линии офсайда он открывается слабо, предпочитает работать спиной к воротам и больше ориентируется на партнеров, нежели на самого себя. Соглашусь, что не все умеют играть так, как Карим, но не в каждом матче он уместен в качестве отвлекающей фигуры и «подпевалы», да и болельщики хотят видеть на острие атаки «Мадрида» настоящую, самодостаточную звезду, каковой Бензема не является.

Он подходящий, но не всегда надежный член ансамбля, имеющий обыкновение вставать не с той ноги. Роналду, напротив, эгоистичный и магнетически притягивающий мяч на ударных позициях, но, снова же, есть профильные форварды, которые действуют лучше Криштиану в амплуа стервятника, а самого португальца изначально слишком близкая позиция к чужим воротам лишает полосы для разгона. Получается, ставя португальца в центр, Зидан ослабляет команду, лишая ее Роналду на фланге. Криштиану переходит в режим ожидания голевых передач, он ограничен в возможности самостоятельного создания голевых моментов и не считает необходимым хищником выбрасываться в прессинг. Получается, что при любом раскладе фигура форварда у «Реала» мощная с точки зрения номинального мастерства, но пассивная и недостаточно подвижная по своей сути.

Против! Сугубо вопрос формы. Бразилец Роналдо, тот который Феномен, уверен, что команде с лучшим игроком мира в составе – Криштиану Роналду, и бессменным Каримом Бензема в наличии еще один нападающий не нужен. Откуда такая уверенность? Скорее всего, от опыта. Не может такая мощная команда, как «Реал», в одночасье рухнуть, потеряв пусть полезного, но все-таки не основного нападающего Морату. Это вопреки любой футбольной логике. Иными словами, Роналдо заявляет, что никакой проблемы нет, и не нужно ее высасывать из пальца: Криштиану и Карим наберут форму и будут привычно разрывать оборонительные линии соперников при поддержке Бэйла, Иско, Асенсио и других хороших парней. В любом случае, в разгар сезона подписать нового нападающего невозможно, поэтому «Реалу» надо просто успокоиться и подождать. Вот если весной по-прежнему будем говорить о непорядке в атаке у «Мадрида», значит, это не пустые домыслы. Хотя складывается впечатление, что дело обстоит именно так, и именно эта проблема – надуманная.

Большие проблемы чемпионского «Реала»

Мечтать не вредно. Кто мог бы усилить центр нападения «Реала»?

А если все-таки представить, что Бензема и Роналду не справятся? Кто мог бы помочь «Реалу», окажись ситуация более серьезной, чем кажется? На самом деле, круг кандидатов на позицию в центре атаки очень и очень ограничен. Можно смело исключать Луиса Суареса, Килиана Мбаппе, за которого «Королевский клуб» не смог или не захотел заплатить столько, сколько пообещал ПСЖ отдать «Монако» в следующем году. Антуан Гризманн из стана гордых соседей – тоже трудная цель, не только и даже не столько в финансовом плане, как и Роберт Левандовски, выступающий за «Баварию» и уже имевший шансы оказаться на «Сантьяго Бернабеу».

В касте пополнение. Родилась суперзвезда!

Пожалуй, по возрасту и набору качеств Харри Кейн – идеальный кандидат, англичанину придется сделать смелый шаг, чтобы побороться за суперзвездный статус, который проблематично завоевать в «Тоттенхэме». Есть варианты с Обамеянгом и Агуэро, а также более рискованные ставки, о которых уже ходили слухи – Белотти и Вернер. Собственно, как бы ни сложился нынешний сезон, следующим летом «Мадриду» придется позаботиться о вливании свежей крови, и приобретение центрфорварда станет логичным шагом. Но это будет только через год, а пока надежда на сильный сезон в исполнении Бензема и Роналду.