​Почему «Зенит» не готов к еврокубкам

«Зенит» не всегда как корюшка в воде даже в Лиге Европы, и «Соккер.ру» нашел системные просчеты футболистов и тренера – много забот перед возвращением в Лигу чемпионов.

Перекладывание ответственности

Будучи однозначным фаворитом, «Зенит» иногда не добивается поставленной задачи в РФПЛ, но и не проваливается. А в Лиге Европы были «Бней-Иегуда» и «Утрехт». Только «Вардар» оказался слишком слабым для сопротивления. Но зато получаем первую беду петербуржцев, не позволяющую назвать их готовой командой уровня Лиги чемпионов. Индивидуализм ценится, а командная составляющая только прививается.

Например, «Зенит» пропустил всего три мяча – крохи за одиннадцать туров РФПЛ. Но Лунев ведь совершил 23 сэйва, отбил 88% ударов в створ. Высоченный показатель означает, что защитники перекладывают ответственность на голкипера – знают, что выручит. И Андрей знает, что приходится ходить по воде. Видели подобное и в Утрехте, и в Краснодаре. В центре поля – та же картина. Паредес завязал на себя первый пас, отдает по 68 передач за игру.

Показатели Ерохина и Кузяева значительно ниже – почти на 40%. Получается, что команда переложила ответственность на Леандро в этом плане. Такой тактический стиль подходит для коллектива, вроде «Спартака» - там вратари порой спасают, от Промеса зависит градус созидания, Зобнину завещали боевитость, Фернандо – надежность в опорной зоне. Да, лидеры есть у каждой команды, это нормально. Но не стоит путать такой подход с тем, что делает «Зенит». Команда перегибает со страхом ответственности.

Заметно, что как только Кокорина нет на поле – сразу атака «Зенита» меркнет, даже если выпускают остальных футболистов основы. Значит, рисунка игры нет, когда качество настолько зависит от отдельных людей. И вопрос опорной зоны не решили – серьезная проблема. Необходим цербер, не случайно купили Краневиттера. И защитник Иванович, когда в ударе, закономерно выделяется – как раз серб взять на себя игру не боится. Но даже Кришито скорее как Паредес. Если не работает командный подход – Доменико плывет по течению рядом с Леандро.

Неопределенность на позициях

Разговор о трех составах был актуален летом, а сейчас можно поговорить о кадровой чехарде. Лодыгин коллеге Луневу не конкурент – и матч против соседского «Динамо» в этом убедил. Однако справа Иванович и Смольников претендуют на одно место. В центре Мевля не потеснил того же Бранислава. Слева Кришито задвинул игрока сборной России Жиркова в запас. Но у «Зенита» в конце сентября есть неопределенность на пяти позициях из десяти полевых.

Нужен Краневиттер в основе или Паредес, Кузяев и Ерохин справятся? Куда девать Нобоа, ведь заметно, что Кристиан набирает форму? На какой позиции играет Кузяев, где выгоден команде, справа, в центре поля ближе к своим воротам или к чужим? Наконец, не забывайте про конкуренцию между Дриусси, Ригони, Полозом и Шатовым за позицию в атакующей тройке. У Дзюбы вроде как появился шанс на основу, но рядом с Кокориным можно увидеть восемь разных дуэтов!

Когда остался один основной форвард из тройки – «Зенит» из-за спада Дриусси теперь играет «4-3-3», то стабильности нет. Мевля только подъехал. Иванович справа в обороне играл при Луческу весной, но позже закрывал центральную позицию – снова перестановка. То травмы, то проблемы отдельных личностей приводят к тому, что тактику выстраивают не под людей, а людей встраивают в тактику, причем не всегда удачную, поскольку нельзя положиться ни на оборону, ни на четкость атакующей линии.

Роберто сам сказал, что Дзюба только-только начинает понимать требования тренера. Манчини не всем и не всеми в команде доволен. Ведь иногда идет опасная контратака среднего соперника, а Кузяев оказывается последним страхующим. Ни Далер, ни Паредес, ни Краневиттер, ни Мевля, ни Дриусси с Дзюбой и Шатовым не заявят под присягой, что считают выбранные для них позиции и задачи на данный момент идеальными. А это значит, что с приказами для конкретных исполнителей Манчини и его штаб ошибались и лишь по ходу матчей искали верные решения, переданные в записках.

Зависимость от стилей соперников

Против «Краснодара» у «Зенита» был прекрасный матч – вели игру. Даже два шикарных спасения от Лунева после перерыва не значат, что Манчини был неправ, когда принимал решение о переходе в глухую оборону на второй тайм. Ставка была сделана, была логичной и сыграла. Но так бывает только в удачные вечера, ведь у «Зенита» стабильно проблемы, если соперник не поет под их дудку. «СКА-Хабаровск», «Рубин», «Тосно», «Урал» и «Бней-Иегуда» создали проблемы.

Каждый соперник – от «Утрехта» до петербургского «Динамо», предлагая модель игры, неудобную для базовой тактики Манчини, мгновенно получал дивиденды. С нами память сидит у стола – «Ростов» на «Крестовском» ни разу не спрятал сердце Песьякова в пятки, не было ударов в створ. Московское «Динамо» не пропускало дома. А «Краснодар», как только переключился с удобного для «Зенита» режима – подошел вплотную к Луневу. А «Спартак» наоборот весь матч отработал так, как было выгодно хозяевам «Крестовского». И «Зениту» оказалось проще, чем потом с «Уралом».

Манчини, как тренер итальянской закваски, работая с новой командой – структурно новой, а также по именам и исполнителям, ведь те же Ригони и Мевля без году неделю в составе, поступает прагматично. Но нельзя назвать «Зенит», который пока не выработал почерк и не умеет играть уверенным первым номером, готовой командой для Лиги чемпионов. Это полуфабрикат, фаворит РФПЛ не играет от себя, хотя старательно учитывает особенности каждого оппонента. А когда делают вид, что работают строго от себя – теряют очки и победы.

Для российских боев тактика сойдет, ведь Маммана обыграет многих форвардов РФПЛ. Но такой подход с прицелом на будущие сложные матчи еврокубков, как сегодня с «Реал Сосьедадом», выдает фазу подготовки команда. «Зенит» лишь в начале пути, и чем быстрее Манчини начнет вырабатывать собственный стиль, определившись с первыми номерами на пяти спорных позициях – правый бек, второй центральный, опорник, левый форвард и напарник Кокорина впереди, тем быстрее смогут оставить в покое Лунева, Паредеса и Кокорина.

Но пока все иначе. Поэтому сегодня крайне важно, чтобы Андрей потащил все удары, Леандро справился с диспетчерскими функциями, а Александр снова забил мяч или даже два в чужие ворота. От проснувшегося форварда Дзюбы тоже не откажутся. Сырой «Зенит» нравится, а вот каким будет тактически, эмоционально и физически в круто сваренном виде в решающих фазах сезона – неизвестно. Остаются опасения, что сейчас пропускают реже, чем должны, учитывая огрехи защиты, а потом сломаются физически и пойдут осечки. Пока идеальной для итальянца Манчини степени готовности «аль денте» нет, и Роберто это прекрасно понимает.