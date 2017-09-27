Каррера: «Позитива в жизни „Спартака“ хватает, но многим интереснее негатив»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов выразил свое мнение относительно критики.

«На фоне цунами критики, обрушившегося на „Спартак“ в последнее время, как-то отошли на второй план некоторые объективные позитивные вещи. Например, тот факт, что именно „Спартак“ остался единственной командой РФПЛ, ведущей на сегодняшний день борьбу на трех фронтах – чемпионат страны, Кубок России и еврокубок.

Как-то забывается, что в прошлом году „Спартак“ не попал в основной турнир Лиги Европы, а сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов и пока даже там не проигрывает. Как-то многими подзабылось, что президент „Спартака“ построил для клуба прекрасный стадион, заполняемый потрясающими болельщиками, а еще Федун построил новую тренировочную базу, которую клуб не может использовать лишь потому, что ФИФА забирает ее под чемпионат мира-2018.

Вот теперь еще и молодежная команда обыгрывает сверстников из „Ливерпуля“. Как видите, позитива в жизни клуба „Спартак“ хватает, просто многим интереснее акцентироваться на сплошном негативе. Но и это только подчеркивает то, что „Спартак“ – самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!»

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