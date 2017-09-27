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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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Каррера: «Позитива в жизни „Спартака“ хватает, но многим интереснее негатив»

сегодня, 14:36

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в Лиге чемпионов выразил свое мнение относительно критики.

«На фоне цунами критики, обрушившегося на „Спартак“ в последнее время, как-то отошли на второй план некоторые объективные позитивные вещи. Например, тот факт, что именно „Спартак“ остался единственной командой РФПЛ, ведущей на сегодняшний день борьбу на трех фронтах – чемпионат страны, Кубок России и еврокубок.

Как-то забывается, что в прошлом году „Спартак“ не попал в основной турнир Лиги Европы, а сейчас играет в групповом турнире Лиги чемпионов и пока даже там не проигрывает. Как-то многими подзабылось, что президент „Спартака“ построил для клуба прекрасный стадион, заполняемый потрясающими болельщиками, а еще Федун построил новую тренировочную базу, которую клуб не может использовать лишь потому, что ФИФА забирает ее под чемпионат мира-2018.

Вот теперь еще и молодежная команда обыгрывает сверстников из „Ливерпуля“. Как видите, позитива в жизни клуба „Спартак“ хватает, просто многим интереснее акцентироваться на сплошном негативе. Но и это только подчеркивает то, что „Спартак“ – самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!»

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Все комментарии
13moon
сегодня в 15:28
сейчас польются помои из конского стойла и мусорных баков.
Санчо Панса
сегодня в 15:19
    Гус Пойет
    сегодня в 15:19
    Бакланов так просто крышей не корми а негативчику подай
    DVOK68
    сегодня в 15:19
    Хорошо и главное верно сказано.
    СТЕЙК
    сегодня в 15:07
    Но и это только подчеркивает то, что „Спартак“ – самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!»


    МАССИМО КРАСАВА!

    ТЕПЕРЬ ПОСЛУШАЕМ, КАК ГОВОРИТ В.В., НАШИХ ПАРТНЕРОВ ИЗ ЦСКА И ЗЕНИТА))))))))))))))))))
    berda2003
    сегодня в 15:06
    ... а ещё завезли свежую лапшу на уши, вместо вонючих макарон...
    Мигалков
    сегодня в 14:51
    "Но и это только подчеркивает то, что „Спартак“ – самый популярный и волнующий всех клуб России, иначе зачем про него столько писать и говорить?!»

    Иноземец, а соображает. Это вам не Газзаев с отсутствием собственного мнения, и это на седьмом десятке.

    ermak6448
    сегодня в 14:44
    Это во все времена было интересно ....
    ДАША Д
    сегодня в 14:41
    Интереснее в грязном белье рыться, чем в чистом. Тут он прав.
    Сочинский
    сегодня в 14:40
    Grazia, блин!
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