​За одним столом с Месси и Иньестой

В новом сезоне Де Брюйне успешно играет и атакующего хавбека, и центрального полузащитника – как Гвардиола пожелает. «Соккер.ру» объясняет, почему Кевин становится суперзвездой.

Как «Челси» умудрился недооценить Кевина?

Легендарный Лэмпард, связывающий «Челси» и «Манчестер Сити», напомнил болельщикам «аристократов», что молодой Кевин из-под Оскара и Азара в основу пробиться не мог и прогрессировал бы медленнее, если бы остался игроком резерва. Ведь сейчас многие фанаты после победного гола Де Брюйне в свежем матче с чемпионом Англии нашли крайнего – обвинили Моуриньо, что упустил талантливого бельгийца. И они неправы. Каждый, кто пытался разузнать о звезде «Манчестер Сити» личные детали, не сомневается, что это Кевин отказался от «Челси», а не Жозе насильно отправил атакующего хавбека в «Вольфсбург». Тем более, сам герой рассказа признавался пару раз – в то время в «Челси» был один Кевин, сейчас – совсем другой. Он вырос и изменился, но любой Де Брюйне не для скамейки, ведь вряд ли у бельгийца кроткий характер. И бурные повороты в жизни – норма.

Например, умудрился втянуть Куртуа в разборки с бывшей девушкой, которая в Мадриде «отомстила» Кевину за измены самым примитивным и древним способом – собственной изменой с голкипером «Челси» и сборной. Причем сам футболист зачем-то выставил это грязное белье на всеобщее обозрение – рассказал об измене бывшей с Куртуа. Это сейчас Де Брюйне женатый парень – летом отпраздновал свадьбу с Мишель Лекруа, у него растет сын, невероятно похожий на папку. А еще пару лет назад бельгиец не отличался стабильностью во всех смыслах, хотя у него всегда получалось играть за средние команды. Он жег за родной «Генк», затем «Вердер» и «Вольфсбург». Но сборную Бельгии, где рано дебютировал, не назвать командой имени Кевина. Также парень от скромности точно не умрет, ведь даже его высказывания часто рассудительные, но нередко высокомерные.

Не заиграв в основе «Челси» в молодом возрасте, впечатляющий контракт с «Манчестер Сити» Де Брюйне подписал со словами: «Клуб никогда не пожалеет о сумме, которую за меня заплатил». А ведь речь 76 млн. евро, между прочим, столько «Реал» заплатил за Зидана без учета инфляции.

Что отличает Де Брюйне и делает его особенным?

Кевин – скучный человек. Он любит размеренность, тишину, не любит дорогие машины, не помешан на игровых приставках, как большинство футболистов. С детства в спортивном интернате – родители отдали Де Брюйне в спецшколу, он не жил дома. Кевин выделяется, ведь от футболиста его поколения услышать, что в тату нет ничего особенного – большая редкость. Такое ощущение, что в этом рыжеватом молодом блондине спрятан старый поживший бельгиец. Если послушать несколько интервью Кевина, то заметно не только ненавязчивое, но какое-то даже немецкое желание себя похвалить, но и странная для российского характера обстоятельность. Де Брюйне, хотя называет себя молчуном, частенько хвастается – «я полиглот», «я редко, но невероятно готовлю, пальчики оближешь», «я всегда плачу огромные налоги, чтобы спать спокойно» (намек понятен), «я шикарно играю двумя ногами», «я скромный».

Но скромный хвастун – оксюморон. И одновременно у Кевина многие комментарии и мысли предельно четкие и по-западному прагматичные. Купил участок недалеко от Брюсселя, чтобы отгрохать себе домик – будущее семейное гнездышко. Отдыхает в Лос-Анджелесе с друзьями? Уже говорит, что надо заканчивать карьеру в США – так правильнее и выгоднее для финансового положения семьи. Заиграл в «Манчестер Сити»? Заявил, что ему не важно, считают ли его звездой, главное – показывать качественный футбол. Двумя ногами, ведь и за это умение Кевин в свое время себя хвалил. В раздевалке он и вправду не берет слово и не настраивает команду – об этом говорят его напарники, но за молчаливостью скрывается скорее уверенность в собственной уникальности, чем кротость и замкнутость.

Не все молчуны – скромняги. Так что Гвардиола не случайно до того, как усадил за один стол с Месси юного Мбаппе, похвалил Де Брюйне за умение видеть на поле все. Хосеп объективен, если такой физически крепкий парень реализует потенциал – станет легендой, огорчив не только «Челси» пушечным ударом.

Кевин сейчас настолько крутой, как говорят в Англии?

В прошлом сезоне при сравнении Азара и Де Брюйне – двух игроков одного возраста и из одной сборной, Эден опережал Кевина по ряду общих и очень важных показателей. Пусть Конте и Гвардиола использовали хавбеков на разных позициях, но оба остаются атакующими полузащитниками по природе своей. А также претендуют на лидерскую роль в сборной Бельгии, поэтому их вклад в игру национальной команды и клубов логично сравнивать, ведь это бельгийские Месси и Роналду. Но теперь, если провести аналогичную параллель по новому сезону, увидите – Азар сыграл в АПЛ мало, и Де Брюйне забрал его место в иерархии лиги.

Причем на данный момент Эден даже близко не конкурент Кевину по продуктивности или полезности для своего клуба. Например, Де Брюйне в шесть раз чаще идет в успешную обводку в целом, хотя чаще делает это в середине поля, нежели в атаке – тут Азар немножко впереди. На счету блондина победный гол в ворота «Челси» и три голевые передачи в АПЛ. Он в четыре раза чаще отдает передачи под удары напарникам, и хотя порой теряет мяч – Азар еще аккуратнее, у Гвардиолы нет претензий к Де Брюйне. Ведь в матчах, когда ему нужно сыграть глубже – на позиции центрального хавбека, бельгиец доказывает – умеет перехватывать мяч и особенно хорош при игре один в один в отборе для игрока его амплуа.

А когда Кевин работает впереди, не ставит на дриблинг, не перебарщивает с ударами, зато не теряет позицию. Создает немало моментов и разгоняет атаки очень быстро благодаря вертикальным передачам. Он не такой резкий, как Сане – Лерой побил рекорд по ускорению в АПЛ. Зато когда Кевина ставят глубже по схеме, то оказывается, что он еще лучше, чем раньше, видит моменты для ключевых передач. Отлично ладит с длинными пасами, у него нет проблем с черновой работой. Умеет вовремя нарушить правила и постоянно влияет на выход команды в атаку – третьей передачей, если считать от первого паса защитника. И если Азар, который недавно небезосновательно считался главным плеймейкером АПЛ, раньше чуть опережал Де Брюйне, а теперь ему уступает, какое место отведем для Кевина?

Конечно же, на вершине – речь о суперзвезде английской лиги. Причем если тот же Антони Марсьяль из МЮ пока в статусе нового Сульшера – у него 18 голов и 12 ассистов в 62 матчах АПЛ за три сезона, тогда как у Азара – 20 голов и 8 ассистов (но в 71 матче), то у Де Брюйне за тот же период 14 голов и 30 ассистов в 68 матчах. Как видите, как ассистент Кевин впечатляет даже сильнее, чем выстреливший француз или признанная звезда АПЛ – чемпион Англии Азар. Причем Де Брюйне тоже легко сыграет ярко выраженного левого вингера, если понадобится, а вот от Эдена и Антони вы не дождетесь сильной работы на неродной позиции в центре поля и разрушении. В этом смысле из героев нового сезона для сравнения подходят только Мхитарян – мастер на все руки, или Давид Силва – изначальный вингер в «Валенсии».

Но в любом случае Кевин силен, ведь в прошлом сезоне именно после его передач вероятность голов в АПЛ была самой высокой (представьте себе, опередил даже Эриксена, Алексиса и Сигурдссона), а сейчас Де Брюйне уступает в списке самых опасных ассистентов напарникам по МС (Агуэро, Силве и Сане) и Мхитаряну лишь потому, что окопался глубже по схеме.

У Де Брюйне появится шанс на «Золотой мяч»?

Популярны опросы, кто получит награду первым после Роналду и Месси. Претендентов много, есть очевидный фаворит в этой гонке – Неймар, но помним о чемпионате мира, который в этот раз должен повлиять, в отличие от предыдущих Мундиалей. Достаточно выстрелить на этом турнире, неплохо завершить с клубом сезон-2017/18 и дождаться, чтобы у Месси и Роналду не получилось в России со сборными Аргентины и Португалии – а такой вариант возможен, и тогда «Золотой мяч» уже через год получит герой чемпионата мира, которым Де Брюйне тоже может стать. Ведь очень важно, что парень без позиции (то вингер, то плеймейкер, то форвард даже) обрел сразу две. Органично смотрится и в оттяжке, ведь шикарно режет передачами чужие линии защиты, не только «Ливерпуля», но и других клубов, и ближе к атаке – здесь ему приятно создавать голы точными пасами и чаще бить по воротам, чем в этом сезоне.

Конечно, раз Кевин переходит на позицию Иньесты (иногда отзеркаленного – против «Челси» атаковал в основном правым краем), то автоматически в глазах определяющих обладателя «Золотой мяч» становится никем – прокатывали и Хави, и Снейдера, как помните. Но Де Брюйне яркий, и все зависит от успешности МС в Лиге чемпионов и Бельгии – в России. Но пока Кевин меняет потенциальные голы на полезность для команды. Гвардиола не поручает Де Брюйне игру ложным форвардом. Зато позволяет работать в новой манере футболиста. И результат приходит, ведь сам бельгиец четко знает, зачем играет в футбол. С детства его не волновало, станет ли суперзвездой – отдельно отмечает, что его родители не давили на ребенка, требуя в восемнадцать заработать для семьи первый миллион и заставляя тренироваться. С юных лет Кевин выходит на поле не ради денег, а ради побед. И раз у него такая установка, а возможности объективно впечатляющие – крепкий физически, быстрый, понимающий футбол универсал Гвардиолы в этом сезоне стал еще умнее и важнее. Не удивляет, что в «Манчестер Сити» собираются удвоить зарплату Кевина в ближайшее время.

Как и самый сильный футболист из сыновей Зидана, Де Брюйне уверенно переходит в «чистилище» для тех, кто в будущем может заслужить пропуск в «рай» для великих игроков. Как минимум легендой сборной Бельгии стать должен – выступает за «дьяволов» с девятнадцати лет и в будущем году сдаст решающий экзамен в России.