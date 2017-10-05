Даём расклад! Отбор ЧМ-2018 в Европе

В течение недели завершится отборочный турнир в группах, определятся счастливые обладатели путевок и команды, которые сыграют в ноябре в стыках. «Соккер.ру» изучил шансы.

Из европейских сборных гарантировали себе участие на чемпионате мира пока только 2 команды – сборная России как хозяйка турнира и Бельгия, досрочно выигравшая свою отборочную группу. Осталось определить еще 12 участников. Восемь счастливчиков определятся в октябре – это победители оставшихся восьми групп. Худшая команда из девяти, занявших вторые места, сойдет с дистанции сразу, оставшиеся восемь разобьются на пары и в ноябре проведут стыковые матчи по системе «дома и в гостях». Давайте взглянем на шансы сборных в зоне УЕФА за два тура до окончания группового этапа. Кому и что нужно для попадания на Мундиаль?

Регламент при равенстве очков. Дополнительные параметры по приоритету

1. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.

2. Большее количество забитых мячей.

3. Очные встречи: a) набранные очки; b) разница мячей; с) забитые мячи; d) голы на выезде.

4. Очки в зачете «фейр-плей» (меньше количество нарушения дисциплины – желтых и красных карточек).

5. Жеребьевка.

Группа A



7 октября: Швеция – Люксембург; Беларусь – Нидерланды; Болгария – Франция.

10 октября: Франция – Беларусь; Люксембург – Болгария; Нидерланды – Швеция.

- Люксембург и Беларусь поделят между собой пятое и шестое место.

- Франция, Швеция, Нидерланды и Болгария продолжают борьбу за выход на чемпионат мира. При определенном раскладе каждая из этих сборных может финишировать на первом или втором месте.

- Победы над Болгарией и Беларусью гарантируют французам прямую путевку на Мундиаль. Выигрыш хотя бы одного матча – достаточное условие для попадания в двойку.

- Сборная Швеции гарантированно финиширует на первом или втором месте, если наберет четыре очка в матчах с Люксембургом и Нидерландами. Впрочем, может хватить и трех очков, ведь в случае равенства очков у скандинавов будет солидное преимущество над голландцами и датчанами по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы получить прямую путевку, «Тре Крунур» нужно следить не только за своими результатами, но и желать осечек французам.

- Даже двух побед в двух оставшихся матчах может не хватить Нидерландам и Болгарии для попадания в первую двойку, а собственные осечки практически отрежут эти сборные от борьбы.

Прогноз «Соккер.ру»: Франция не отдаст первое место, а шведы отправятся в стыки. Квинси Промес и Ивелин Попов не сыграют на чемпионате мира в России.

Группа B



7 октября: Фареры – Латвия; Андорра – Португалия; Швейцария – Венгрия.

10 октября: Латвия – Андорра; Венгрия - Фареры; Португалия – Швейцария.

- Португалия и Швейцария разыграют первое и второе место; Венгрия, Латвия, Фарерские острова и Андорра лишились шансов попасть на чемпионат мира.

- Швейцария опережает Португалию на 3 очка в турнирной таблице. Ключевой станет их очная встреча 10 октября. Если статус-кво после 9 тура сохранится, то португальцам необходима будет победа, а обладатель первого места при равенстве очков определится после подсчета забитых и пропущенных голов. Сейчас у Португалии «+24», у Швейцарии «+15».

Прогноз «Соккер.ру»: чемпионы Европы разгромят Андорру, а потом обыграют швейцарцев на своем поле и выиграют группу. Швейцарцам придется пробиваться в Россию через стыковые матчи.

Группа C



5 октября: Азербайджан - Чехия; Северная Ирландия - Германия; Сан-Марино - Норвегия.

8 октября: Норвегия – Северная Ирландия; Германия - Азербайджан; Чехия – Сан-Марино.

- На выход в финальную часть чемпионата мира претендуют только Германия и Северная Ирландия.

- Немцам достаточно сегодня сыграть, как минимум, вничью в Белфасте, чтобы официально оформить путевку на Мундиаль.

- Северная Ирландия гарантировала себе участие в «стыках», а чтобы занять первое место, британской команде с учетом разрыва в разнице забытых и пропущенных голов нужно обыграть Германию и Норвегию, надеясь, что немцы проиграют еще и Азербайджану.

Прогноз «Соккер.ру»: здесь все очевидно, немцы – первые, северные ирландцы – вторые.

Группа D



6 октября: Грузия - Уэльс; Австрия - Сербия; Ирландия - Молдавия.

9 октября: Молдавия – Австрия; Сербия - Грузия; Уэльс - Ирландия.

- Грузия и Молдавия лишились шансов на продолжение борьбы.

- Сербии достаточно одержать одну победу, чтобы гарантировать себе первое место.

- Уэльс и Ирландия встретятся в заключительном туре. Эта встреча станет определяющей в борьбе за второе место.

- Австрия только в случае двух побед сможет претендовать на второе место, но и то при условии, что Уэльс в ближайших двух матчах наберет не больше одного очка, а Ирландия – не меньше двух.

Прогноз «Соккер.ру»: Сербия не упустит первую строчку, а в Уэльс опередит Ирландию по итогам очной встречи в заключительном туре.

Группа E



5 октября: Армения - Польша; Черногория - Дания; Румыния – Казахстан.

8 октября: Дания - Румыния; Казахстан - Армения; Польша - Черногория.

- Армения, Казахстан и Румыния лишились шансов попасть на чемпионат мира.

- Польша, Дания и Черногория могут финишировать на любой строчке с первой по третью.

- Полякам достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе финиш в двойке; четыре балла станут залогом прямой путевки в Россию.

- Черногории предстоит сыграть с обоими своими конкурентами – сначала с Данией, а в заключительном туре с Польшей. Таким образом, две победы с большой вероятностью (если не вмешаются дополнительные показатели) выведут «храбрых соколов» в лидеры группы.

Прогноз «Соккер.ру»: Польша выиграет группу, датчане смогут стать вторыми.

Группа F



5 октября: Англия - Словения; Мальта - Литва; Шотландия - Словакия.

8 октября: Литва - Англия; Словакия - Мальта; Словения - Шотландия.

- Победа над Словенией гарантирует англичанам попадание на ЧМ-2018 вне зависимости от результата матча Шотландия – Словакия.

- Шотландцы могут переиграть двух прямых конкурентов в ближайших турах и опередить их в турнирной таблице. Это гарантирует, как минимум, второе место.

- Словакию устроит набрать не меньше очков, чем Шотландия и Словения в ближайших турах, чтобы оказаться на второй строчке.

- Если в 9 туре выиграют Англия и Словакия, то они в таком же порядке финишируют на двух первых местах в своей группе.

Прогноз «Соккер.ру»: Англия точно не отдаст лидерство, а второе место удержат словаки.

Группа G



6 октября: Лихтенштейн – Израиль; Испания – Албания; Италия – Македония.

9 октября: Албания – Италия; Македония – Лихтенштейн; Израиль – Испания.

- Испания гарантировала себе финиш в первой двойке.

- Албания будет претендовать на вторую строчку только в случае двух собственных побед и двух поражений Италии; этим командам предстоит провести очный матч.

- Победа над Албанией гарантирует «Красной Фурии» первую строчку де-факто в случае успеха Италии и де-юре, если «Скуадра Адзурра» оступится.

- С учетом разницы забитых и пропущенных голов Италия сможет опередить Испанию и выйти на первое место, только в том случае, если в двух матчах наберет, как минимум, на четыре очка больше испанцев.

Прогноз «Соккер.ру»: Испания – первая, несмотря на реальные или мнимые конфликты в раздевалке, Италия – вторая. Все остальное фантастика.

Группа H



7 октября: Босния и Герцеговина – Бельгия; Гибралтар – Эстония; Кипр – Греция.

10 октября: Эстония – Босния и Герцеговина; Греция – Гибралтар; Бельгия – Кипр.

- Бельгия гарантировала себе первое место в группе, Гибралтар – последнее.

- На вторую строчку претендуют Босния и Герцеговина, Греция и Кипр. Теоретических шансов не лишилась даже Эстония.

- Кипр только в случае двух собственных побед и двух осечек Боснии сможет взобраться на второе место.

- Боснийцам и киприотам предстоит сыграть против победителей группы – бельгийцев.

- Две победы обеспечат боснийцам второе место, греки поднимутся на вторую строчку, если выиграют два своих матча, а Босния и Герцеговина допустит хотя бы одну осечку.

Первый из европейских. Бельгия – на ЧМ-2018!

Прогноз «Соккер.ру»: у Греции самый легкий календарь, а бельгийцы в полную силу сыграют с боснийцами и киприотами. Греция будет второй.

Группа I



6 октября: Косово - Украина; Хорватия – Финляндия; Турция – Исландия.

9 октября: Украина – Хорватия; Исландия – Косово; Финляндия – Турция.

- Финляндия и Косово лишились шансов на продолжение борьбы.

- Украина, Хорватия, Турция и Исландия могут финишировать на любом месте с первого по четвертое.

- Две победы в двух оставшихся матчах гарантируют любой из этих сборных место в первой двойке.

Прогноз «Соккер.ру»: здесь самая запутанная ситуация, поэтому просто попытка попасть пальцем в небо. Хорваты сохранят лидерство, а на второе место прорвется Турция с Мирчей Луческу.

Рейтинг команд, занимающих вторые места

Напомню, что второе место – это еще даже не гарантия попадания в стыки, ведь худшая из девяти команд отсеется сразу.

Ситуация может измениться, но на данный момент худшее положение у команд из групп H и D. Вполне вероятно, один из этих секстетов как раз и не отправит в стыки свою вторую команду.

Это стоит посмотреть! 8 самых интригующих матчей отбора ЧМ-2018