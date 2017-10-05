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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
15:30 90’ Сирия 1:1 Австралия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
19:00 сегодня Азербайджан -:- Чехия
19:00 сегодня Армения -:- Польша
21:45 сегодня Северная Ирландия -:- Германия
21:45 сегодня Сан-Марино -:- Норвегия
21:45 сегодня Черногория -:- Дания
21:45 сегодня Румыния -:- Казахстан
21:45 сегодня Англия -:- Словения
21:45 сегодня Мальта -:- Литва
21:45 сегодня Шотландия -:- Словакия
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 17 тур
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Даём расклад! Отбор ЧМ-2018 в Европе

сегодня, 16:54

В течение недели завершится отборочный турнир в группах, определятся счастливые обладатели путевок и команды, которые сыграют в ноябре в стыках. «Соккер.ру» изучил шансы. 

Из европейских сборных гарантировали себе участие на чемпионате мира пока только 2 команды – сборная России как хозяйка турнира и Бельгия, досрочно выигравшая свою отборочную группу. Осталось определить еще 12 участников. Восемь счастливчиков определятся в октябре – это победители оставшихся восьми групп. Худшая команда из девяти, занявших вторые места, сойдет с дистанции сразу, оставшиеся восемь разобьются на пары и в ноябре проведут стыковые матчи по системе «дома и в гостях». Давайте взглянем на шансы сборных в зоне УЕФА за два тура до окончания группового этапа. Кому и что нужно для попадания на Мундиаль?

Регламент при равенстве очков. Дополнительные параметры по приоритету

1. Лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах.
2. Большее количество забитых мячей.
3. Очные встречи: a) набранные очки; b) разница мячей; с) забитые мячи; d) голы на выезде.
4. Очки в зачете «фейр-плей» (меньше количество нарушения дисциплины – желтых и красных карточек).
5. Жеребьевка. 

                                                                                               Группа A

7 октября: Швеция – Люксембург; Беларусь – Нидерланды; Болгария – Франция. 
10 октября: Франция – Беларусь; Люксембург – Болгария; Нидерланды – Швеция. 

- Люксембург и Беларусь поделят между собой пятое и шестое место.
- Франция, Швеция, Нидерланды и Болгария продолжают борьбу за выход на чемпионат мира. При определенном раскладе каждая из этих сборных может финишировать на первом или втором месте.
- Победы над Болгарией и Беларусью гарантируют французам прямую путевку на Мундиаль. Выигрыш хотя бы одного матча – достаточное условие для попадания в двойку. 
- Сборная Швеции гарантированно финиширует на первом или втором месте, если наберет четыре очка в матчах с Люксембургом и Нидерландами. Впрочем, может хватить и трех очков, ведь в случае равенства очков у скандинавов будет солидное преимущество над голландцами и датчанами по разнице забитых и пропущенных мячей. Чтобы получить прямую путевку, «Тре Крунур» нужно следить не только за своими результатами, но и желать осечек французам.
- Даже двух побед в двух оставшихся матчах может не хватить Нидерландам и Болгарии для попадания в первую двойку, а собственные осечки практически отрежут эти сборные от борьбы. 

Прогноз «Соккер.ру»: Франция не отдаст первое место, а шведы отправятся в стыки. Квинси Промес и Ивелин Попов не сыграют на чемпионате мира в России.

                                                                                             Группа B       
    
7 октября: Фареры – Латвия; Андорра – Португалия; Швейцария – Венгрия. 
10 октября: Латвия – Андорра; Венгрия - Фареры; Португалия – Швейцария. 

- Португалия и Швейцария разыграют первое и второе место; Венгрия, Латвия, Фарерские острова и Андорра лишились шансов попасть на чемпионат мира.
- Швейцария опережает Португалию на 3 очка в турнирной таблице. Ключевой станет их очная встреча 10 октября. Если статус-кво после 9 тура сохранится, то португальцам необходима будет победа, а обладатель первого места при равенстве очков определится после подсчета забитых и пропущенных голов. Сейчас у Португалии «+24», у Швейцарии «+15». 

Прогноз «Соккер.ру»: чемпионы Европы разгромят Андорру, а потом обыграют швейцарцев на своем поле и выиграют группу. Швейцарцам придется пробиваться в Россию через стыковые матчи.

                                                                                            Группа C

5 октября: Азербайджан - Чехия; Северная Ирландия - Германия; Сан-Марино - Норвегия. 
8 октября: Норвегия – Северная Ирландия; Германия - Азербайджан; Чехия – Сан-Марино.

- На выход в финальную часть чемпионата мира претендуют только Германия и Северная Ирландия.
- Немцам достаточно сегодня сыграть, как минимум, вничью в Белфасте, чтобы официально оформить путевку на Мундиаль.
- Северная Ирландия гарантировала себе участие в «стыках», а чтобы занять первое место, британской команде с учетом разрыва в разнице забытых и пропущенных голов нужно обыграть Германию и Норвегию, надеясь, что немцы проиграют еще и Азербайджану.

Прогноз «Соккер.ру»: здесь все очевидно, немцы – первые, северные ирландцы – вторые.

                                                                                               Группа D

6 октября: Грузия - Уэльс; Австрия - Сербия; Ирландия - Молдавия. 
9 октября: Молдавия – Австрия; Сербия - Грузия; Уэльс - Ирландия.

- Грузия и Молдавия лишились шансов на продолжение борьбы.
- Сербии достаточно одержать одну победу, чтобы гарантировать себе первое место. 
- Уэльс и Ирландия встретятся в заключительном туре. Эта встреча станет определяющей в борьбе за второе место.
- Австрия только в случае двух побед сможет претендовать на второе место, но и то при условии, что Уэльс в ближайших двух матчах наберет не больше одного очка, а Ирландия – не меньше двух. 

Прогноз «Соккер.ру»: Сербия не упустит первую строчку, а в Уэльс опередит Ирландию по итогам очной встречи в заключительном туре.

                                                                                                Группа E

5 октября: Армения - Польша; Черногория - Дания; Румыния – Казахстан.
8 октября: Дания - Румыния; Казахстан - Армения; Польша - Черногория.

- Армения, Казахстан и Румыния лишились шансов попасть на чемпионат мира.
- Польша, Дания и Черногория могут финишировать на любой строчке с первой по третью.
- Полякам достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе финиш в двойке; четыре балла станут залогом прямой путевки в Россию.
- Черногории предстоит сыграть с обоими своими конкурентами – сначала с Данией, а в заключительном туре с Польшей. Таким образом, две победы с большой вероятностью (если не вмешаются дополнительные показатели) выведут «храбрых соколов» в лидеры группы.

Прогноз «Соккер.ру»: Польша выиграет группу, датчане смогут стать вторыми.

                                                                                               Группа F

5 октября: Англия - Словения; Мальта - Литва; Шотландия - Словакия.
8 октября: Литва - Англия; Словакия - Мальта; Словения - Шотландия.

- Победа над Словенией гарантирует англичанам попадание на ЧМ-2018 вне зависимости от результата матча Шотландия – Словакия. 
- Шотландцы могут переиграть двух прямых конкурентов в ближайших турах и опередить их в турнирной таблице. Это гарантирует, как минимум, второе место. 
- Словакию устроит набрать не меньше очков, чем Шотландия и Словения в ближайших турах, чтобы оказаться на второй строчке.
- Если в 9 туре выиграют Англия и Словакия, то они в таком же порядке финишируют на двух первых местах в своей группе. 

Прогноз «Соккер.ру»: Англия точно не отдаст лидерство, а второе место удержат словаки. 

                                                                                              Группа G

6 октября: Лихтенштейн – Израиль; Испания – Албания; Италия – Македония.
9 октября: Албания – Италия; Македония – Лихтенштейн; Израиль – Испания.

- Испания гарантировала себе финиш в первой двойке. 
- Албания будет претендовать на вторую строчку только в случае двух собственных побед и двух поражений Италии; этим командам предстоит провести очный матч.
- Победа над Албанией гарантирует «Красной Фурии» первую строчку де-факто в случае успеха Италии и де-юре, если «Скуадра Адзурра» оступится.
- С учетом разницы забитых и пропущенных голов Италия сможет опередить Испанию и выйти на первое место, только в том случае, если в двух матчах наберет, как минимум, на четыре очка больше испанцев. 

Прогноз «Соккер.ру»: Испания – первая, несмотря на реальные или мнимые конфликты в раздевалке, Италия – вторая. Все остальное фантастика.

                                                                                               Группа H

7 октября: Босния и Герцеговина – Бельгия; Гибралтар – Эстония; Кипр – Греция.
10 октября: Эстония – Босния и Герцеговина; Греция – Гибралтар; Бельгия – Кипр.

- Бельгия гарантировала себе первое место в группе, Гибралтар – последнее.
- На вторую строчку претендуют Босния и Герцеговина, Греция и Кипр. Теоретических шансов не лишилась даже Эстония.
- Кипр только в случае двух собственных побед и двух осечек Боснии сможет взобраться на второе место.
- Боснийцам и киприотам предстоит сыграть против победителей группы – бельгийцев. 
- Две победы обеспечат боснийцам второе место, греки поднимутся на вторую строчку, если выиграют два своих матча, а Босния и Герцеговина допустит хотя бы одну осечку.

Первый из европейских. Бельгия – на ЧМ-2018!

Прогноз «Соккер.ру»: у Греции самый легкий календарь, а бельгийцы в полную силу сыграют с боснийцами и киприотами. Греция будет второй. 

                                                                                                 Группа I

6 октября: Косово - Украина; Хорватия – Финляндия; Турция – Исландия.
9 октября: Украина – Хорватия; Исландия – Косово; Финляндия – Турция.

- Финляндия и Косово лишились шансов на продолжение борьбы.
- Украина, Хорватия, Турция и Исландия могут финишировать на любом месте с первого по четвертое.
- Две победы в двух оставшихся матчах гарантируют любой из этих сборных место в первой двойке. 

Прогноз «Соккер.ру»: здесь самая запутанная ситуация, поэтому просто попытка попасть пальцем в небо. Хорваты сохранят лидерство, а на второе место прорвется Турция с Мирчей Луческу.

Рейтинг команд, занимающих вторые места

Напомню, что второе место – это еще даже не гарантия попадания в стыки, ведь худшая из девяти команд отсеется сразу. 

Ситуация может измениться, но на данный момент худшее положение у команд из групп H и D. Вполне вероятно, один из этих секстетов как раз и не отправит в стыки свою вторую команду.

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