Кокорин против звёзд европейского футбола 

Фурсенко повторяет, что Александр – звезда континентального масштаба, и «Соккер.ру» проверяет сказанное. Кокорин эффективнее знаменитых игроков?

Поскольку Манчини предоставил Кокорину полную свободу в атаке, то форвардов с такими широкими полномочиями в больших клубах найти не очень просто. Это Кавани, Левандовски и Лукаку сравнивать легко – габаритные бомбардиры. Но если отталкиваться от блуждающей роли Александра в «Зените», помнить о его фланговом прошлом – хотя в юности удачных матчей на краю было больше, чем при Луческу, а также не забывать, что порой встречаются взрывные и одновременно не самые быстрые игроки, то для Кокорина найдутся соперники! Не ищем близнецов, но находим тех, с кем любопытно сравнить.

Кокорин vs Мюллер

В отличие от Вернера – парня с большой скоростью, Томас никогда не ставил рекорды, как тот же Сане из «Манчестер Сити». Зато немецкий нападающий «Баварии» умеет быть на поле по-хорошему парадоксальным, как и современный Кокорин. Но сейчас они поменялись местами – у Томаса были проблемы при Анчелотти, а другой итальянец понял Александра. К слову, сравниваем средние значения, поэтому отставание Мюллера и остальных звезд по игровому времени тут роли не играет:

Кокорин vs Мюллер (данные сезона 2017/18 в чемпионатах) Сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов каждые 90 минут Пасов под удар каждые 90 минут xG90* xА90** Кокорин 12 1077 0.67 0.25 76.9 2.50 1.25 0.38 0.29 Мюллер 7 516 0.17 0.35 75.5 2.10 2.10 0.27 0.42

xG90 – ожидаемые голы за 90 минут, показатель модели расчета предполагаемых мячей.

xА90 – ожидаемые ассисты каждые 90 минут в той же модели, здесь и далее - согласно данным understat.com

Результат: победа Кокорина. Острее в атаке, чем сам Мюллер, особенно в качестве завершителя атак. Учитываем, что Томас был не в своей тарелке при Анчелотти, но даже так – Кокорин молодцом.

Кокорин vs Дибала

Ладно, Мюллер в кризисе. Будем считать, что победить чемпиона мира – раз плюнуть. А что же Дибала с его дикой игрой за «Ювентус»? Параметры помогают сравнить. Аргентинский поляк – игрок более высокого индивидуального уровня. С мячом еще лучше работает, может позволить себе дикую результативность – больше гола за игру. Но Дибала эгоистичнее. В новом сезоне лупит по воротам в два с половиной раза чаще, чем Кокорин. А пасов под удар у него больше лишь потому, что в неопасных ситуациях скидывает мяч под выстрелы, которые не завершаются голами:

Кокорин vs Дибала (данные сезона 2017/18 в чемпионатах) Сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов каждые 90 минут Пасов под удар каждые 90 минут xG90 xА90 Кокорин 12 1077 0.67 0.25 76.9 2.50 1.25 0.38 0.29 Дибала 7 556 1.61 0 85.0 6.47 1.78 0.78 0.11

Результат: победа Дибалы. Но отставание Кокорина не критичное – посмотрите на xА90. Если Дзюба проснется – у Кокорина на 10 голов будет 8 ассистов.

Кокорин vs Фирмино

Из-за Коутиньо, Мане и Салаха бразилец формально стал центральным нападающим «Ливерпуля». Но манера игры Клоппа позволяет сравнивать Фирмино и Кокорина. Ведь далеко не всегда тот строго ждет на острие. Зато меняться местами с другими игроками группы атаки любит, ведь вышел из хавбеков. Кокорин очевидно играет глубже, а как создатель голов даже чуть опаснее будет, чем Фирмино в «Ливерпуле»:

Кокорин vs Фирмино (данные сезона 2017/18 в чемпионатах) Сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов каждые 90 минут Пасов под удар каждые 90 минут xG90 xА90 Кокорин 12 1077 0.67 0.25 76.9 2.50 1.25 0.38 0.29 Фирмино 7 477 0.38 0.38 72.6 2.73 2.18 0.32 0.32

Результат: ничья. Фирмино, играя на острие, оказывается более успешным ассистентом, чем Кокорин. Александр лучше реализует моменты, но многие показатели близки.

Кокорин vs Мертенс

«Наполи» - одна из самых интересных команд старта сезона. Логично сравнить с лидером ее атак, ведь Дрис, как и Кокорин – необычный снайпер. Как видим, его многие показатели выше, чем у нападающего «Зенита». Чем полезно такое сравнение? Узнаем, что Александру хорошо бы еще точнее расставаться с мячом – возможно, напарникам надо лучше открываться. Хотя в качестве ассистента Кокорин такой же опасный, а Мертенс лучше нацелен на ворота – ударов намного больше:

Кокорин vs Мертенс (данные сезона 2017/18 в чемпионатах) Сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов каждые 90 минут Пасов под удар каждые 90 минут xG90* xА90** Кокорин 12 1077 0.67 0.25 76.9 2.50 1.25 0.38 0.29 Мертенс 7 546 1.17 0.33 77.7 4.27 1.81 0.86 0.28

Результат: победа Мертенса. Бельгиец – большой игрок, что сразу видно по его показателям, которые не слабее, чем у Дибалы – звезды Серии А.

Кокорин vs Жонас

Говорите, Кокорин крошит в капусту клубы РФПЛ, а в топ-5 забивать и ассистировать сложнее, даже если рядом Пьянич, Гамшик и Салах? Тогда берем Жонаса из «Бенфики» - соперник ЦСКА в ЛЧ тоже имеет полную свободу действий в атаке «орлов». Бьет, открывается, пасует, играет головой, оттягивается назад. Плюс португальский чемпионат по уровню примерно как российский, а бразилец – лучший снайпер нового сезона, как и Кокорин в России. И вот этот пример показывает, что Кокорину есть куда расти. Пусть в РФПЛ защищаются плотнее, чем в Португалии, но Жонас опережает Александра:

Кокорин vs Жонас (данные сезона 2017/18 в чемпионатах) Сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов каждые 90 минут Пасов под удар каждые 90 минут Кокорин 12 1077 0.67 0.25 76.9 2.50 1.25 Жонас 8 698 1.16 0.26 80.9 5.30 2.10

Результат: победа Жонаса. В Португалии играет еще сильнее, чем Кокорин в РФПЛ. Хотя тут надо отметить – «Бенфика» работает на форварда активнее, а Кокорин сам ищет моменты.

Кокорин vs Гризманн

Еще раз напоминаем, что сравниваем средние показатели. Нивелируется разница в количестве сыгранных матчей, зато четко видно текущие возможности футболистов. И заметно, что Гризманн начал сезон так себе. Особенно в части реализации – мог собрать на парочку голов больше. А так по шести из семи показателей не опережает Кокорина. Причем даже умение Антуана отдавать по две передачи под удар за полтора игровых часа не спасает. Антуан по количеству ассистов на единицу времени уступает Александру:

Кокорин vs Гризманн (данные сезона 2017/18 в чемпионатах) Сыгранных матчей Минуты на поле Голов каждые 90 минут Ассистов каждые 90 минут Точность паса, % Ударов каждые 90 минут Пасов под удар каждые 90 минут xG90* xА90** Кокорин 12 1077 0.67 0.25 76.9 2.50 1.25 0.38 0.29 Гризманн 5 386 0.46 0.23 74.8 2.09 2.09 0.38 0.20

Результат: победа Кокорина. Невероятно, но нападающий несыгранного «Зенита» заметно опережает форварда сыгранного «Атлетико» по эффективности работы с моментами и их созданием. Впечатляет!

Уровень Кокорина сопоставим с мировым?

Крайне полезное исследование для изучения феномена Александра – превращения в лидера игрока, который долго был ни рыба, ни мясо. Очевидно, что Кокорин еще чаще должен бить по воротам. У него по ударам скромнейший показатель, причем посмотрите, как редко бьет издали и как нечасто промахивается (рисунок ниже). Пора менять тактику! Заметно, что форвард создает моменты для напарников, а их не реализуют – из-за такого отношения партнеров и Смолов прошлых лет страдал.

Но сейчас уровень формы Кокорина совпадает с европейскими стандартами. Форвард второй волны является нападающим европейского уровня. При этом Фурсенко безусловно ошибается – одним из лучших игроков Европы Кокорин пока не стал. Ведь есть свободолюбивые форварды куда круче. Не говоря о представителях других позиций. Но один из ключевых выводов из разговора задает сама тема.

Все резко поменялось, раньше было невозможно само сравнение Кокорина и звезд из топ-5. Но форвард «Зенита» и сборной России исправился – наблюдать за его творчеством на поле намного интереснее. Сейчас именно Александр по уровню формы – сильнейший российский футболист. Такой успех приковывает внимание как скаутов, так и болельщиков, но важно играть стабильно, не сбавлять и работать над ошибками.