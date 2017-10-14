Сидя в уютном автобусе. «Вата» на «Энфилде»

Ждешь большую битву, готовишься порадовать вкусовые рецепторы новыми ощущениями, а тебе дают пожевать бумагу. Такое чувство у «Соккер.ру» оставил матч «Ливерпуля» и МЮ.

Игра на «Энфилде» получилась безобразной, если сравнивать ожидания с удовольствием от просмотра. Не по-детски «бомбит», когда клубы, чьи составы в сумме потянут на миллиард евро, угощают зрелищем, достойным матча «Амкара» и «Уфы». Прошу прощения за такое сравнение. Прошу прощения у «Амкара» и «Уфы». Топовый матч самой дорогой во всех смыслах лиги мира обернулся издевательством над зрителями, причем второй год подряд. Такое нельзя прощать и оставлять без ответа. Получите, «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»! Получите и примите с благодарностью. Вы заслужили пару лопат благовоний в лицо за пару часов бессмысленно потраченного времени миллионами людей.

«Первый тайм». Моуриньо – бельмо АПЛ

Ну, ладно. Будем честны, гнев распределился неравномерно между участниками матча, ведь «Ливерпуль» хотел играть в футбол, но у него не очень здорово это получилось из-за соперника, не преследовавшего такой цели. Команда Клоппа атаковала и не смогла забить; команда Моуриньо защищалась и смогла не пропустить. Впрочем, ничего нового. Год назад в разборке этих же команд под руководством этих же тренеров на «Энфилде» было то же самое: двухэтажный автобус гостей и отчаяние в глазах хозяев, не сумевших ничего с этим поделать. Послушайте, я не ханжа и не оголтелый идеолог атакующего футбола, которые клеймят позором каждую команду, умеющую организованно защищаться. У всех разные возможности, и когда тренер, не располагающий классными игроками, умеет дрессировать средних исполнителей и ставить суровую, но эффективную игру от обороны, то он молодец. А если еще регулярно валит при этом фаворитов – так просто герой.

Но у Жозе в составе игроков на 565 миллионов евро – седьмой по стоимости состав на планете, он выиграл четыре из семи предыдущих встреч в АПЛ со счетом 4:0, но на «Энфилде» вполне осознанно играет в убогий, омерзительный, анемичный футбол, от которого кровь из глаз идет. О, нет, это, конечно же, не против правил. Это всего лишь против самой Игры. Как в шахматах делать первый ход назад, хотя ходить вроде бы некуда. Безусловно, итоговая нулевая ничья – это вина и «Ливерпуля», который не смог воплотить инициативу и игровое преимущество в забитые мячи. Команда Клоппа вся такая дерзкая и вызывающая, но когда доходит до настоящего дела, «красные» пасуют. Или бьют, но неточно. Однако проблематика «Ливерпуля» в рамках здорового футбола, а у Моуриньо маловато уважения к виду спорта, в котором он добился определенных высот. АПЛ – самый успешный парк футбольной индустрии развлечений, но смотритель одного из популярнейших аттракционов оказался большим перестраховщиком, в праздничные дни крутит свою карусель на черепашьей скорости, чем портит впечатление от всего парка.

Перерыв. Позитивный момент

Сделаем небольшую паузу в нашей пятиминутке ненависти, чтобы выдохнуть и зарядиться энергией перед новой волной гнева. В целом игра на «Энфилде» оказалась редкостным сухостоем, но один момент впечатлил и достоин включения во всяческие хит-парады. Сэйв Де Хеа в первом тайме после удара Матипа – это высший пилотаж! Жоэль бил по воротам испанского вратаря в упор, но Давид успел среагировать и левой ногой, буквально тем местом, которым обычно отправляют мячи в чужие ворота – «щечкой», соорудил блестящий сэйв. Это было очень круто!

«Второй тайм». Налог на скуку

Окей, попробуем выдохнуть и оправдать участников издевательства над зрителями свалившейся на них ответственностью, прагматизмом и… Впрочем, из этого ничего не выйдет. Значит, продолжаем. Трансляции АПЛ стоят 11 миллиардов евро, то есть это качественный, первоклассный продукт. И хорошо раскрученный – не без этого. Но просто представьте, что сегодняшний и прошлогодний матч на «Энфилде» становятся тестовыми образцами. Какое мнение у вас сложится об английском футболе после просмотра? А если дурной пример Моуриньо заразит еще нескольких тренеров вокруг? Давайте немного пофантазируем на эту тему, ведь со скукой вполне можно бороться регламентными методами. Конечно, не штрафами и закрытием трибун, хотя последнее было бы человечно по отношению к зрителям на иных матчах.

Внеся ряд точечных изменений в регламент соревнований, можно добиться любопытных результатов. Матчам регулярных чемпионатов не хватает накала кубковых встреч, а главный минус – возможность выбрать ничью. Когда-то мировой исход обесценили, стали начислять за победу не 2 очка, а 3. Это был правильный шаг, возможно, пришло время сделать следующий? Мне кажется, это не слишком радикальное решение, а цель оправдывает средства: по итогам нулевой ничьей обе команды получают 0 баллов в турнирный зачет. Не во всех матчах, только в поединках прямых конкурентов, чей статус будет определяться дополнительным регламентом. Такое наказание за пассивность. «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» точно загремели бы под такую статью сегодня. Хотя, если бы она существовала, то и игра получилась бы другой. 100%.

Красное или красное? «Ливерпуль» против МЮ