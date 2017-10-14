Это фиаско, «бычки»! ЦСКА побеждает в Краснодаре

В очередной раз восхищаемся непотопляемостью армейцев: без ключевых игроков, с молодежью и Оланаре в составе ЦСКА обыграл прямого конкурента. «Соккер.ру» резюмирует.

По горячим следам

Один забитый мяч, но игра – отличная. Настоящая отдушина и компенсация тем, кому не повезло выбросить два часа из жизни на просмотр большого английского матча сегодня днем. 40 ударов на двоих нанесли «Краснодар» и ЦСКА, много атак на скорости, симпатичных комбинаций. Правда, запала «быков» в начале первого тайма хватило всего на несколько минут, потом хозяева занялись спортивным перекатыванием мяча в академичном темпе. Снова очень узко в атаке, что было на руку армейцам. Взбодрился «Краснодар» после гола Алексея Березуцкого, которому помог удачный рикошет, а особенно веселая игра пошла после перерыва. «Бычки» прибавили в скоростях, стали действовать более авантюрно, создали несколько по-настоящему опасных моментов, но и пропустить в ответ могли – армейцы отвечали хлесткими контратаками. В итоге, счет не изменился, и ЦСКА выиграл в Краснодаре, резервисты и вчерашние дублеры не подвели. В матче приняли участие Набабкин, Миланов, Кучаев, Оланаре, Хосонов, Жамалетдинов и Гордюшенко. И обыграли прямого конкурента.

Статистика знает всё

Удары (в створ): 23 (4) – 17 (2)

Ударный получился матч, четыре десятка ударов – это очень много, такое количество попыток поразить ворота подчеркивает высокую оценку матча по шкале «зрелищность». Правда, с попаданиями в створ отношения не особенно сложились. «Краснодар» всего лишь 4 раза бил в створ ворот Акинфеева – это 17% от общего числа выстрелов, ЦСКА дважды побеспокоил Синицына – 12%, но армейцы забили свой гол, причем Алексей Березуцкий сделал это «в разведке» с помощью рикошета. Гостям повезло, а вот у «быков» была парочка моментов, когда казалось, что мячу некуда деваться, но он летел мимо створа. Особенно в этом преуспел Виктор Классон, упустивший две отличные возможности.

Владение: 66.1% - 33.9%

Почти двукратный перевес хозяев, но это предполагалось, правда? Во-первых, на своем поле «Краснодар» против любого противника играет первым номером, во-вторых, обескровленный ЦСКА логично сыграл «от соперника», и если говорить об игре в целом, тактически тренер Ганчаренко превзошел тренера Шалимова. Вы можете не согласиться и сказать, что «Краснодар» прибавил по ходу матча. Да, прибавил. В агрессии, в эмоциях – здесь заслугу Шалимова не умаляем, но изменения в игре касались исключительно увеличения сил в атаке, у «Краснодара» больше людей шли вперед в ущерб командному балансу – ЦСКА мог забивать в контратаках и завершать матч раньше, никаких изменений в систему розыгрыша мяча Шалимов не внес. Мы видели стандартный «Краснодар», потом оголивший тылы и атакующий в шесть человек «Краснодар» и, наконец, «Краснодар» в навале с Гранквистом на месте центрфорварда. Но тонкая настройка не состоялась, «быки» как бились о стену головой с первых минут, так и продолжили, а для увеличения сил в атаке и для создания навала проигрывающей команде даже тренер не нужен. Не поступи такая команда со скамейки, Гранквист сам бы отдал приказ.

Дриблинг: 6 – 3

Иногда статистика открывает глаза на то, что сходу не удается сформулировать. Действительно, матчу в Краснодаре при всей насыщенности ударами и атаками не хватило индивидуальных действий в дриблинге. Десять на две команды по такой игре – очень мало. Причем хозяева в обводках могли найти шанс обострить игру, ведь ЦСКА подпускал близко к своим воротам, но футболисты или боялись идти в дриблинг, или делали это неудачно. Для сравнения приводим данные по успешным обводкам из матчей других чемпионатов, которые состоялись сегодня.

«Ювентус» - «Лацио» = 15 – 8 (23)

«Боруссия» - «РБ Лейпциг» = 9 – 14 (23)

«Ливерпуль» - МЮ = 21 – 9 (30)

«Атлетик» - «Севилья» = 12 – 9 (21)

Перевес слишком велик, а малое количество индивидуальных действий характерно для нашего чемпионата, вот и центральный матч тура выступил с подтверждением.

Игрок матча. Сергей Игнашевич (ЦСКА) = 8.5 из 10

Не слишком понятен мне комментаторский восторг по поводу игры Акинфеева. Доводилось видеть блестящие матчи в исполнении Игоря, но здесь – стандартная, рабочая, хорошая игра вратаря высокого класса, но без превосходных степеней. Не нужно обесценивать настоящие подвиги таким деланным восхищением. На мой взгляд, лучшим был Игнашевич, который отлично командовал и играл в обороне в отсутствие Василия Березуцкого. Сергей постоянно оказывался в «горячих точках» и всегда выходил победителем, вверху, такое ощущение, вообще все снял, а если соперники добирались до мячей, то с таким сопротивлением, что точно сыграть было невозможно. Ветеран показал игру, заслуживающую респекта.

Четвертое подряд поражение «Краснодара». Выводы?

Исходя банально из результатов, кресло под Шалимовым должно не просто шататься, а стоять на одной ножке. Четыре поражения кряду, вылет из обоих кубковых турниров – это серьезно. В матче с ЦСКА можно было «отмазаться», тем более прямой конкурент прибыл на матч, прихрамывая на одну ногу, в ослабленном составе. У «Краснодара», в свою очередь, была двухнедельная пауза на подготовку и работу над ошибками. Игра с армейцами не убедила. Вернее, убедила, что ничего ровным счетом не изменилось: «Краснодар» с целеустремленностью сумасшедшего лезет через центр и упорно не замечает свободное пространство на флангах. У Шалимова есть креативные игроки, которые могут и пятками катать мяч в чужой штрафной площади, причем не всегда уместно, но системности в игре «Краснодара» нет. ЦСКА даже без кучи лидеров крепче стоит на ногах, а «быки» - инфантильная команда с сомнительными перспективами, если не приставить к этим игрокам правильного специалиста.