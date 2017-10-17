10 лет спустя. Где сейчас победители англичан

Ровно 10 лет назад сборная России провела один из ярчайших матчей в своей истории, одержав волевую победу над Англией в «Лужниках». «Соккер.ру» разыскивает героев той битвы.

Флешбек. Можете в это поверить? Десять лет прошло со дня матча, который резко переключил настроение всех, кто поддерживал в тот вечер сборную России, и заставил поверить в счастливую звезду Гуса Хиддинка и его команды. Домашняя победа над Англией стала своеобразным прологом праздничного Евро-2008, куда мы отобрались с приключениями и куда не попали бы без этого успеха. Самые сладкие победы – те, на которые не надеешься. Только веришь где-то в глубине души.

Видеообзор матча Россия – Англия

Откровенно говоря, только отъявленные оптимисты рассчитывали обыграть «Трех Львов» в Москве через месяц после разгрома на «Уэмбли». Да и этих оптимистов поубавилось после гола Руни, и англичане продолжали создавать шансы для взятия ворот. А потом был выход Павлюченко и сумасшедшая пятиминутка с двумя его голами, заставившая поверить в чудо. Где же сейчас герои той памятной победы? Говорим только о непосредственных участниках – футболистах, выходивших на поле, и главном тренере. С него, пожалуй, и начнем.

10 вдохновляющих матчей сборной России в XXI веке

Гус Хиддинк, 70 лет. «Бронза» чемпионата Европы, по сути, стала последним серьезным успехом в тренерской карьере Хиддинка. Завоевать титулы с «Анжи» он не сумел, со сборными Турции и Нидерландов так и вовсе провалился, оставив их без крупных турниров. Сейчас Гус наслаждается прелестями жизни обеспеченного пенсионера – ковыряется в саду, читает книжки, иногда садится на мотоцикл, а его тренерская карьера, вероятно, завершена. Хотя, никогда не говори никогда – вышел же Юпп Хайнкес на работу в 72 года после четырехлетнего перерыва.

Владимир Габулов, 33 года. Акинфеев был травмирован, Малафеев играл в выездном матче с англичанами, по которому к нему возникали вопросы, поэтому в важнейшей встрече Хиддинк доверил место в воротах Габулову, на тот момент вратарю «Кубани». Сейчас Владимир защищает цвета тульского «Арсенала» и вызывается в сборную, хотя не все согласны с таким выбором Станислава Черчесова. Так или иначе, Владимир – один из двух победителей англичан, которые и десять лет спустя могут похвастаться принадлежностью к национальной команде.

Василий Березуцкий, 35 лет. Тоже мог бы играть за сборную, но год назад принял решение завершить международную карьеру. Василий полностью сосредоточен на делах ЦСКА, а в конце текущего сезона, вполне возможно, повесит бутсы на гвоздь.

Алексей Березуцкий, 35 лет. В матче с Англией Хиддинк заменил Василия в перерыве – нужно было усиливать атаку, и защитник с желтой карточкой ушел. Зато Алексей сыграл за себя и брата, именно его удар привел к добиванию Павлюченко. Алексей Березуцкий в том же положении, что и Василий – тянет лямку на благо ЦСКА, готовится завтра сыграть в Лиге чемпионов, а отношения со сборной тоже свернул.

Сергей Игнашевич, 38 лет. Про братьев Березуцких и Игнашевича можно было написать один пост. Все трое продолжают играть за клуб и уже ушли из сборной. Сергей – старший в этой армейской банде, финиш его карьеры точно не за горами.

Александр Анюков, 35 лет. Александр Анюков тоже остается верен своему клубу – «Зениту», правда, в отличие от коллег из ЦСКА, опытный защитник появляется на поле только в тех матчах, где Роберто Манчини затевает глубокую ротацию состава. За сборную России Анюков в последний раз сыграл в 2013 году при Фабио Капелло.

Игорь Семшов, 39 лет. После той победы над англичанами Семшов успел съездить в «Зенит» и вернуться в «Динамо», завершить карьеру в «Крыльях Советов» и начать тренерскую деятельность. Не далее как в прошедшее воскресенье Игорь Петрович имел возможность повидаться с Анюковым и даже огорчил его: тульский «Арсенал», в котором Семшов работает помощником Миодрага Божовича, сенсационно переиграл «Зенит».

Константин Зырянов, 40 лет. Зырянов на полгода старше Семшова, но его футбол пока не отпускает с поля. Вот уже четвертый год Константин выступает за «Зенит-2» на правах играющего тренера, правда, пообещал, что это его последний поход: в конце сезона завершит карьеру футболиста.

Неугомонный Константин Зырянов

Динияр Билялетдинов, 32 года. Десять лет назад – молодой и многообещающий полузащитник «Локомотива», сейчас – футболист, который пытается реанимировать карьеру в Литве. После возвращения из «Эвертона» Динияр выступал за «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин», летом мог уехать в Австралию, но докатился до «Тракая». Карьера Билялетдинова в творческом тупике, а футболку сборной он надевал в последний раз больше пяти лет назад.

Юрий Жирков, 34 года. В матче с Англией Жирков играл в полузащите, это позже Хиддинк сдвинет его в оборону, что станет отличным решением. Сейчас Юрий – запасной игрок «Зенита», что не мешает ему получать вызовы в национальную команду от Станислава Черчесова.

Андрей Аршавин, 36 лет. В последние десять лет карьера Аршавина знавала прекрасные взлеты и неуклюжие падения, сейчас Андрей выступает в Казахстане. На днях выиграл в составе «Кайрата» Кубок Казахстана.

Александр Кержаков, 34 года. Возраст не критический, мог бы еще поиграть в футбол, но для этого пришлось бы уходит из «Зенита», поэтому Александр решил повесить бутсы на гвоздь. Болельщики красиво его проводили, недавние партнеры отсалютовали разгромом «Спартака», а сам Кержаков занял в «Зените» пост координатора юношеских команд академии. Также появляется на телевидении в роли эксперта.

Дмитрий Торбинский, 33 года. В матче с англичанами заменил в перерыве Василия Березуцкого. После ухода из «Краснодара» остается безработным, в начале октября появилась новость о том, что Дмитрий завершает футбольную карьеру, но экс-футболист сборной России поспешил опровергнуть этот слух. Торбинский был в заявке сборной России на Евро-2016, так что его отношения с национальной командой еще не успели полностью остыть.

Роман Павлюченко, 35 лет. Главный герой той встречи в «Лужниках» вышел на замену на 58 минуте, заменив Кержакова. Следующие 15 минут стали одними из лучших в карьере Романа – он забил два мяча в ворота родоначальников футбола! Сейчас Павлюченко поражает ворота соперников ФК «Арарат» во втором российском дивизионе.

Денис Колодин, 35 лет. Всего несколько минут в историческом матче – вышел вместо Аршавина, чтобы помочь в обороне. Последним клубом Колодина был казахстанский «Семей», но с прошлого года Денис находится в статусе свободного агента. О завершении карьеры пока не объявлял, но де-факто бутсы на гвоздь уже повесил. Учится в Высшей Школе Тренеров, жалуется на больное колено и регулярно занимается в тренажерном зале, потому что не хочет быть толстым.